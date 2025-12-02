Tabel Konversi FIRO ke Cape Verdean Escudo
Tabel Konversi FIRO ke CVE
- 1 FIRO193.78 CVE
- 2 FIRO387.56 CVE
- 3 FIRO581.35 CVE
- 4 FIRO775.13 CVE
- 5 FIRO968.91 CVE
- 6 FIRO1,162.69 CVE
- 7 FIRO1,356.48 CVE
- 8 FIRO1,550.26 CVE
- 9 FIRO1,744.04 CVE
- 10 FIRO1,937.82 CVE
- 50 FIRO9,689.12 CVE
- 100 FIRO19,378.24 CVE
- 1,000 FIRO193,782.43 CVE
- 5,000 FIRO968,912.16 CVE
- 10,000 FIRO1,937,824.31 CVE
Tabel di atas menampilkan konversi aktual FIRO ke Cape Verdean Escudo (FIRO ke CVE) di berbagai rentang nilai, dari 1 FIRO hingga 10,000 FIRO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FIRO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CVE terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FIRO ke CVE khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CVE ke FIRO
- 1 CVE0.005160 FIRO
- 2 CVE0.01032 FIRO
- 3 CVE0.01548 FIRO
- 4 CVE0.02064 FIRO
- 5 CVE0.02580 FIRO
- 6 CVE0.03096 FIRO
- 7 CVE0.03612 FIRO
- 8 CVE0.04128 FIRO
- 9 CVE0.04644 FIRO
- 10 CVE0.05160 FIRO
- 50 CVE0.2580 FIRO
- 100 CVE0.5160 FIRO
- 1,000 CVE5.160 FIRO
- 5,000 CVE25.80 FIRO
- 10,000 CVE51.60 FIRO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cape Verdean Escudo ke FIRO (CVE ke FIRO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CVE hingga 10,000 CVE. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah FIRO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CVE yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
FIRO (FIRO) saat ini diperdagangkan seharga Esc 193.78 CVE , yang mencerminkan perubahan -4.12% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Esc13.98M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Esc3.48B CVE. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman FIRO Harga khusus dari kami.
1.72B CVE
Suplai Peredaran
13.98M
Volume Trading 24 Jam
3.48B CVE
Kapitalisasi Pasar
-4.12%
Perubahan Harga (1 Hari)
Esc 2.248
High 24 Jam
Esc 2.02
Low 24 Jam
Grafik tren FIRO ke CVE di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi FIRO terhadap CVE. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga FIRO saat ini.
Ringkasan Konversi FIRO ke CVE
Per | 1 FIRO = 193.78 CVE | 1 CVE = 0.005160 FIRO
Kurs untuk 1 FIRO ke CVE hari ini adalah 193.78 CVE.
Pembelian 5 FIRO akan dikenai biaya 968.91 CVE, sedangkan 10 FIRO memiliki nilai 1,937.82 CVE.
1 CVE dapat di-trade dengan 0.005160 FIRO.
50 CVE dapat dikonversi ke 0.2580 FIRO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FIRO ke CVE telah berubah sebesar -29.84% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.12%, sehingga mencapai high senilai 214.44467147441347 CVE dan low senilai 192.6949450081473 CVE.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FIRO adalah 171.99454745034137 CVE yang menunjukkan perubahan +12.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FIRO telah berubah sebesar 134.61935960173142 CVE, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +227.90% pada nilainya.
Semua Tentang FIRO (FIRO)
Setelah menghitung harga FIRO (FIRO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang FIRO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FIRO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli FIRO, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FIRO ke CVE
Dalam 24 jam terakhir, FIRO (FIRO) telah berfluktuasi antara 192.6949450081473 CVE dan 214.44467147441347 CVE, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 190.78707426549238 CVE dan high 283.9865600441854 CVE. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FIRO ke CVE secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Esc 213.68
|Esc 283.31
|Esc 548.51
|Esc 548.51
|Low
|Esc 192.69
|Esc 190.78
|Esc 133.55
|Esc 54.37
|Rata-rata
|Esc 197.46
|Esc 221.31
|Esc 244.2
|Esc 143.09
|Volatilitas
|+11.28%
|+33.85%
|+241.40%
|+833.81%
|Perubahan
|+0.51%
|-29.62%
|+12.70%
|+226.98%
Prakiraan Harga FIRO dalam CVE untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga FIRO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FIRO ke CVE untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FIRO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, FIRO dapat mencapai sekitar Esc203.47CVE, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FIRO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FIRO mungkin naik menjadi sekitar Esc247.32 CVE, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga FIRO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FIRO yang Tersedia di MEXC
FIRO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FIRO, yang mencakup pasar tempat FIRO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FIRO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FIRO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures FIRO untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli FIRO
Ingin menambahkan FIRO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli FIRO › atau Mulai sekarang ›
FIRO dan CVE dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
FIRO (FIRO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga FIRO
- Harga Saat Ini (USD): $2.0314
- Perubahan 7 Hari: -29.84%
- Tren 30 Hari: +12.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FIRO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CVE, harga USD FIRO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FIRO] [FIRO ke USD]
Cape Verdean Escudo (CVE) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CVE/USD): 0.010479432243643194
- Perubahan 7 Hari: +0.58%
- Tren 30 Hari: +0.58%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CVE yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FIRO yang sama.
- CVE yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FIRO dengan CVE secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FIRO ke CVE?
Kurs antara FIRO (FIRO) dan Cape Verdean Escudo (CVE) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FIRO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FIRO ke CVE. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CVE memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CVE
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CVE. Ketika CVE melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FIRO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti FIRO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FIRO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CVE.
Konversikan FIRO ke CVE Seketika
Gunakan konverter FIRO ke CVE kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FIRO ke CVE?
Masukkan Jumlah FIRO
Mulailah dengan memasukkan jumlah FIRO yang ingin Anda konversi ke CVE menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FIRO ke CVE Secara Live
Lihat kurs FIRO ke CVE yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FIRO dan CVE.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FIRO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FIRO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FIRO ke CVE dihitung?
Perhitungan kurs FIRO ke CVE didasarkan pada nilai FIRO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CVE menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FIRO ke CVE begitu sering berubah?
Kurs FIRO ke CVE sangat sering berubah karena FIRO dan Cape Verdean Escudo terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FIRO ke CVE yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FIRO ke CVE dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FIRO ke CVE dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FIRO ke CVE atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FIRO ke CVE dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FIRO terhadap CVE dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FIRO terhadap CVE dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FIRO ke CVE?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CVE, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FIRO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FIRO ke CVE?
Halving FIRO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FIRO ke CVE.
Bisakah saya membandingkan kurs FIRO ke CVE dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FIRO keCVE wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FIRO ke CVE sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga FIRO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FIRO ke CVE dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CVE dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FIRO ke CVE dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi FIRO dan Cape Verdean Escudo?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk FIRO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FIRO ke CVE dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CVE Anda ke FIRO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FIRO ke CVE merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FIRO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FIRO ke CVE dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FIRO ke CVE selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CVE terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FIRO ke CVE yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi FIRO Selengkapnya
Harga FIRO
Pelajari selengkapnya tentang FIRO (FIRO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga FIRO
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FIRO untuk lebih memahami kemungkinan arah FIRO.
Cara Membeli FIRO
Ingin membeli FIRO? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FIRO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FIRO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
FIRO USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada FIRO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FIRO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi FIRO ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke CVE
Mengapa Harus Membeli FIRO dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli FIRO.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli FIRO dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.