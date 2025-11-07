Apa yang dimaksud dengan FIRO (FIRO)

Firo, launched in 2016 as Zcoin, is a leading privacy-focused cryptocurrency that focuses on being private digital cash. Known for pioneering zero-knowledge proofs in cryptocurrency, Firo has designed and implemented several groundbreaking privacy protocols, including Zerocoin, Sigma, Lelantus, and its latest advancement, Lelantus Spark. Lelantus Spark represents the culmination of years of research and development. Built entirely by Firo from the ground up, Spark hides the sender, receiver, transaction amount and can even be adapted to hide asset types. Its simple, modular architecture allows for easier security audits and future upgrades. Firo is expanding its use case with Spark Assets that allow users to create their own privacy preserving tokens in the Firo ecosystem. As an open-source, community-driven project, Firo continues to innovate scalable, trustless privacy protocols that inspire others in the industry while upholding user autonomy and confidentiality.

Sumber Daya FIRO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FIRO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FIRO Berapa nilai FIRO (FIRO) hari ini? Harga live FIRO dalam USD adalah 1.5453 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FIRO ke USD saat ini? $ 1.5453 . Cobalah Harga FIRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FIRO? Kapitalisasi pasar FIRO adalah $ 27.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FIRO? Suplai beredar FIRO adalah 17.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FIRO? FIRO mencapai harga ATH sebesar 169.99099731445312 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FIRO? FIRO mencapai harga ATL 0.2751010060310364 USD . Berapa volume perdagangan FIRO? Volume perdagangan 24 jam live FIRO adalah $ 236.87K USD . Akankah harga FIRO naik lebih tinggi tahun ini? FIRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

