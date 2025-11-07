BursaDEX+
Harga live FIRO hari ini adalah 1.5453 USD. Lacak informasi harga aktual FIRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FIRO(FIRO)

Harga Live 1 FIRO ke USD:

$1.5453
-3.64%1D
USD
Grafik Harga Live FIRO (FIRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:19 (UTC+8)

Informasi Harga FIRO (FIRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.4593
Low 24 Jam
$ 1.9064
High 24 Jam

$ 1.4593
$ 1.9064
$ 169.99099731445312
$ 0.2751010060310364
+1.81%

-3.64%

+20.98%

+20.98%

Harga aktual FIRO (FIRO) adalah $ 1.5453. Selama 24 jam terakhir, FIRO diperdagangkan antara low $ 1.4593 dan high $ 1.9064, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIRO adalah $ 169.99099731445312, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2751010060310364.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIRO telah berubah sebesar +1.81% selama 1 jam terakhir, -3.64% selama 24 jam, dan +20.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FIRO (FIRO)

No.634

$ 27.66M
$ 236.87K
$ 33.07M
17.90M
21,400,000
17,897,607.04439815
83.63%

2016-09-01 00:00:00

XZC

Kapitalisasi Pasar FIRO saat ini adalah $ 27.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 236.87K. Suplai beredar FIRO adalah 17.90M, dan total suplainya sebesar 17897607.04439815. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.07M.

Riwayat Harga FIRO (FIRO) USD

Pantau perubahan harga FIRO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.058374-3.64%
30 Days$ +0.7737+100.27%
60 Hari$ +0.8441+120.37%
90 Hari$ +0.9483+158.84%
Perubahan Harga FIRO Hari Ini

Hari ini, FIRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.058374 (-3.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FIRO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.7737 (+100.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FIRO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIRO terlihat mengalami perubahan $ +0.8441 (+120.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FIRO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.9483 (+158.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FIRO (FIRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga FIRO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FIRO (FIRO)

Firo, launched in 2016 as Zcoin, is a leading privacy-focused cryptocurrency that focuses on being private digital cash. Known for pioneering zero-knowledge proofs in cryptocurrency, Firo has designed and implemented several groundbreaking privacy protocols, including Zerocoin, Sigma, Lelantus, and its latest advancement, Lelantus Spark. Lelantus Spark represents the culmination of years of research and development. Built entirely by Firo from the ground up, Spark hides the sender, receiver, transaction amount and can even be adapted to hide asset types. Its simple, modular architecture allows for easier security audits and future upgrades. Firo is expanding its use case with Spark Assets that allow users to create their own privacy preserving tokens in the Firo ecosystem. As an open-source, community-driven project, Firo continues to innovate scalable, trustless privacy protocols that inspire others in the industry while upholding user autonomy and confidentiality.

FIRO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FIRO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FIRO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FIRO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FIRO (USD)

Berapa nilai FIRO (FIRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FIRO (FIRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FIRO.

Cek prediksi harga FIRO sekarang!

Tokenomi FIRO (FIRO)

Memahami tokenomi FIRO (FIRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIRO sekarang!

Cara membeli FIRO (FIRO)

Ingin mengetahui cara membeli FIRO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FIRO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIRO ke Mata Uang Lokal

1 FIRO(FIRO) ke VND
1 FIRO(FIRO) ke AUD
1 FIRO(FIRO) ke GBP
1 FIRO(FIRO) ke EUR
1 FIRO(FIRO) ke USD
1 FIRO(FIRO) ke MYR
1 FIRO(FIRO) ke TRY
1 FIRO(FIRO) ke JPY
1 FIRO(FIRO) ke ARS
1 FIRO(FIRO) ke RUB
1 FIRO(FIRO) ke INR
1 FIRO(FIRO) ke IDR
1 FIRO(FIRO) ke PHP
1 FIRO(FIRO) ke EGP
1 FIRO(FIRO) ke BRL
1 FIRO(FIRO) ke CAD
1 FIRO(FIRO) ke BDT
1 FIRO(FIRO) ke NGN
1 FIRO(FIRO) ke COP
1 FIRO(FIRO) ke ZAR
1 FIRO(FIRO) ke UAH
1 FIRO(FIRO) ke TZS
1 FIRO(FIRO) ke VES
1 FIRO(FIRO) ke CLP
1 FIRO(FIRO) ke PKR
1 FIRO(FIRO) ke KZT
1 FIRO(FIRO) ke THB
1 FIRO(FIRO) ke TWD
1 FIRO(FIRO) ke AED
1 FIRO(FIRO) ke CHF
1 FIRO(FIRO) ke HKD
1 FIRO(FIRO) ke AMD
1 FIRO(FIRO) ke MAD
1 FIRO(FIRO) ke MXN
1 FIRO(FIRO) ke SAR
1 FIRO(FIRO) ke ETB
1 FIRO(FIRO) ke KES
1 FIRO(FIRO) ke JOD
1 FIRO(FIRO) ke PLN
1 FIRO(FIRO) ke RON
1 FIRO(FIRO) ke SEK
1 FIRO(FIRO) ke BGN
1 FIRO(FIRO) ke HUF
1 FIRO(FIRO) ke CZK
1 FIRO(FIRO) ke KWD
1 FIRO(FIRO) ke ILS
1 FIRO(FIRO) ke BOB
1 FIRO(FIRO) ke AZN
1 FIRO(FIRO) ke TJS
1 FIRO(FIRO) ke GEL
1 FIRO(FIRO) ke AOA
1 FIRO(FIRO) ke BHD
1 FIRO(FIRO) ke BMD
1 FIRO(FIRO) ke DKK
1 FIRO(FIRO) ke HNL
1 FIRO(FIRO) ke MUR
1 FIRO(FIRO) ke NAD
1 FIRO(FIRO) ke NOK
1 FIRO(FIRO) ke NZD
1 FIRO(FIRO) ke PAB
1 FIRO(FIRO) ke PGK
1 FIRO(FIRO) ke QAR
1 FIRO(FIRO) ke RSD
1 FIRO(FIRO) ke UZS
1 FIRO(FIRO) ke ALL
1 FIRO(FIRO) ke ANG
1 FIRO(FIRO) ke AWG
1 FIRO(FIRO) ke BBD
1 FIRO(FIRO) ke BAM
1 FIRO(FIRO) ke BIF
1 FIRO(FIRO) ke BND
1 FIRO(FIRO) ke BSD
1 FIRO(FIRO) ke JMD
1 FIRO(FIRO) ke KHR
1 FIRO(FIRO) ke KMF
1 FIRO(FIRO) ke LAK
1 FIRO(FIRO) ke LKR
1 FIRO(FIRO) ke MDL
1 FIRO(FIRO) ke MGA
1 FIRO(FIRO) ke MOP
1 FIRO(FIRO) ke MVR
1 FIRO(FIRO) ke MWK
1 FIRO(FIRO) ke MZN
1 FIRO(FIRO) ke NPR
1 FIRO(FIRO) ke PYG
1 FIRO(FIRO) ke RWF
1 FIRO(FIRO) ke SBD
1 FIRO(FIRO) ke SCR
1 FIRO(FIRO) ke SRD
1 FIRO(FIRO) ke SVC
1 FIRO(FIRO) ke SZL
1 FIRO(FIRO) ke TMT
1 FIRO(FIRO) ke TND
1 FIRO(FIRO) ke TTD
1 FIRO(FIRO) ke UGX
1 FIRO(FIRO) ke XAF
1 FIRO(FIRO) ke XCD
1 FIRO(FIRO) ke XOF
1 FIRO(FIRO) ke XPF
1 FIRO(FIRO) ke BWP
1 FIRO(FIRO) ke BZD
1 FIRO(FIRO) ke CVE
1 FIRO(FIRO) ke DJF
1 FIRO(FIRO) ke DOP
1 FIRO(FIRO) ke DZD
1 FIRO(FIRO) ke FJD
1 FIRO(FIRO) ke GNF
1 FIRO(FIRO) ke GTQ
1 FIRO(FIRO) ke GYD
1 FIRO(FIRO) ke ISK
Sumber Daya FIRO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FIRO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FIRO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FIRO

Berapa nilai FIRO (FIRO) hari ini?
Harga live FIRO dalam USD adalah 1.5453 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIRO ke USD saat ini?
Harga FIRO ke USD saat ini adalah $ 1.5453. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FIRO?
Kapitalisasi pasar FIRO adalah $ 27.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIRO?
Suplai beredar FIRO adalah 17.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIRO?
FIRO mencapai harga ATH sebesar 169.99099731445312 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIRO?
FIRO mencapai harga ATL 0.2751010060310364 USD.
Berapa volume perdagangan FIRO?
Volume perdagangan 24 jam live FIRO adalah $ 236.87K USD.
Akankah harga FIRO naik lebih tinggi tahun ini?
FIRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FIRO (FIRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

