Tabel Konversi StaFi ke Euro
Tabel Konversi FIS ke EUR
- 1 FIS0.02 EUR
- 2 FIS0.04 EUR
- 3 FIS0.05 EUR
- 4 FIS0.07 EUR
- 5 FIS0.09 EUR
- 6 FIS0.11 EUR
- 7 FIS0.13 EUR
- 8 FIS0.14 EUR
- 9 FIS0.16 EUR
- 10 FIS0.18 EUR
- 50 FIS0.90 EUR
- 100 FIS1.81 EUR
- 1,000 FIS18.08 EUR
- 5,000 FIS90.40 EUR
- 10,000 FIS180.80 EUR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual StaFi ke Euro (FIS ke EUR) di berbagai rentang nilai, dari 1 FIS hingga 10,000 FIS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FIS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar EUR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FIS ke EUR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi EUR ke FIS
- 1 EUR55.31 FIS
- 2 EUR110.6 FIS
- 3 EUR165.9 FIS
- 4 EUR221.2 FIS
- 5 EUR276.5 FIS
- 6 EUR331.8 FIS
- 7 EUR387.1 FIS
- 8 EUR442.4 FIS
- 9 EUR497.7 FIS
- 10 EUR553.1 FIS
- 50 EUR2,765 FIS
- 100 EUR5,531 FIS
- 1,000 EUR55,311 FIS
- 5,000 EUR276,555 FIS
- 10,000 EUR553,110 FIS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Euro ke StaFi (EUR ke FIS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 EUR hingga 10,000 EUR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah StaFi yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah EUR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
StaFi (FIS) saat ini diperdagangkan seharga € 0.02 EUR , yang mencerminkan perubahan -2.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai €292.63K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar €2.41M EUR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman StaFi Harga khusus dari kami.
113.69M EUR
Suplai Peredaran
292.63K
Volume Trading 24 Jam
2.41M EUR
Kapitalisasi Pasar
-2.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
€ 0.02637
High 24 Jam
€ 0.01968
Low 24 Jam
Grafik tren FIS ke EUR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi StaFi terhadap EUR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga StaFi saat ini.
Ringkasan Konversi FIS ke EUR
Per | 1 FIS = 0.02 EUR | 1 EUR = 55.31 FIS
Kurs untuk 1 FIS ke EUR hari ini adalah 0.02 EUR.
Pembelian 5 FIS akan dikenai biaya 0.09 EUR, sedangkan 10 FIS memiliki nilai 0.18 EUR.
1 EUR dapat di-trade dengan 55.31 FIS.
50 EUR dapat dikonversi ke 2,765 FIS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FIS ke EUR telah berubah sebesar -22.46% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.47%, sehingga mencapai high senilai 0.022414579124242363 EUR dan low senilai 0.016728059050629112 EUR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FIS adalah 0.05009917685183333 EUR yang menunjukkan perubahan -63.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FIS telah berubah sebesar -0.0744347627572963 EUR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -80.50% pada nilainya.
Semua Tentang StaFi (FIS)
Setelah menghitung harga StaFi (FIS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang StaFi langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FIS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli StaFi, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FIS ke EUR
Dalam 24 jam terakhir, StaFi (FIS) telah berfluktuasi antara 0.016728059050629112 EUR dan 0.022414579124242363 EUR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.016728059050629112 EUR dan high 0.03299711648096657 EUR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FIS ke EUR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|€ 0.01
|€ 0.02
|€ 0.05
|€ 0.09
|Low
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Rata-rata
|€ 0.01
|€ 0.01
|€ 0.03
|€ 0.05
|Volatilitas
|+27.37%
|+69.93%
|+70.08%
|+90.99%
|Perubahan
|-12.97%
|-22.28%
|-63.88%
|-80.08%
Prakiraan Harga StaFi dalam EUR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga StaFi dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FIS ke EUR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FIS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, StaFi dapat mencapai sekitar €0.02EUR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FIS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FIS mungkin naik menjadi sekitar €0.02 EUR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga StaFi kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FIS yang Tersedia di MEXC
FIS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FIS, yang mencakup pasar tempat StaFi dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FIS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
FISUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FIS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures StaFi untuk perdagangan strategis.
FIS dan EUR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
StaFi (FIS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga StaFi
- Harga Saat Ini (USD): $0.02127
- Perubahan 7 Hari: -22.46%
- Tren 30 Hari: -63.97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FIS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EUR, harga USD FIS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FIS] [FIS ke USD]
Euro (EUR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EUR/USD): 1.1767751653369107
- Perubahan 7 Hari: +1.53%
- Tren 30 Hari: +1.53%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EUR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FIS yang sama.
- EUR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Apa yang Memengaruhi Kurs FIS ke EUR?
Kurs antara StaFi (FIS) dan Euro (EUR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FIS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FIS ke EUR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EUR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EUR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EUR. Ketika EUR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FIS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti StaFi, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FIS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EUR.
Bagaimana Cara Mengonversi FIS ke EUR?
Masukkan Jumlah FIS
Mulailah dengan memasukkan jumlah FIS yang ingin Anda konversi ke EUR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FIS ke EUR Secara Live
Lihat kurs FIS ke EUR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FIS dan EUR.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FIS ke EUR dihitung?
Perhitungan kurs FIS ke EUR didasarkan pada nilai FIS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke EUR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FIS ke EUR begitu sering berubah?
Kurs FIS ke EUR sangat sering berubah karena StaFi dan Euro terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FIS ke EUR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FIS ke EUR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FIS ke EUR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FIS ke EUR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FIS ke EUR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FIS terhadap EUR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FIS terhadap EUR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FIS ke EUR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan EUR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FIS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FIS ke EUR?
Halving StaFi, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FIS ke EUR.
Bisakah saya membandingkan kurs FIS ke EUR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FIS keEUR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FIS ke EUR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga StaFi, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FIS ke EUR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas EUR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FIS ke EUR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi StaFi dan Euro?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk StaFi dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FIS ke EUR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan EUR Anda ke FIS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FIS ke EUR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FIS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FIS ke EUR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FIS ke EUR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai EUR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FIS ke EUR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.