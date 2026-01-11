Kripto Teratas untuk Investasi: BIFI, GMT, FIS, dan Lainnya Memimpin Kenaikan Harga di Tengah Rotasi Modal dalam Pasar Kripto

Hari ini, analis pasar Phoenix Group mencantumkan kripto dengan kenaikan tertinggi di pasar aset digital. Meskipun kondisi pasar yang lebih luas lemah, data analis mengidentifikasi mata uang kripto yang mencetak kinerja terbaik hari ini, menandakan rotasi dana investor dari aset terkemuka (seperti BTC, ETH, XRP, dan lainnya) ke altcoin alternatif dengan kemampuan potensial.

Hari ini, metrik CoinGecko menunjukkan Bitcoin dan Ethereum berjuang untuk mempertahankan harganya di $90.523 dan $3.085, ketika mayoritas pasar kripto diperdagangkan dalam konsolidasi, didorong oleh interaksi berbagai faktor, termasuk ketidakpastian makroekonomi dan sentimen pasar. Setelah rebound kripto baru-baru ini yang datang dengan dimulainya tahun 2026, banyak investor strategis terlibat dalam aktivitas pengambilan keuntungan yang meningkat, sementara yang lain menilai kembali selera risiko mereka saat mereka menganalisis tren pasar keuangan yang lebih luas di tengah tahun baru.

Kripto dengan Kenaikan Tertinggi Hari Ini Menurut Analis

Beefy Finance (BIFI)

Analis mengidentifikasi Beefy Finance (BIFI), platform optimasi yield lintas rantai terdesentralisasi yang memungkinkan orang mendapatkan bunga majemuk dari kepemilikan mata uang kripto mereka, sebagai token yang mencatat kenaikan harga tertinggi di pasar aset digital yang lebih besar hari ini. Menurut data dari analis, BIFI memimpin pasar dengan lonjakan harga besar 81,5% yang dialami hari ini, indikator meningkatnya antusiasme pelanggan dalam ekosistem Beefy Finance, tertarik oleh kemampuan yield kripto majemuk platform.

GMT (GMT)

Analis kemudian menunjukkan GMT (GMT), token asli dari aplikasi STEPN (platform aplikasi kesehatan dan kebugaran move-to-earn), sebagai kripto dengan kenaikan tertinggi kedua hari ini. GMT mencatat harga yang mengesankan 26,4% hari ini, sinyal dari minat pengguna yang diperbarui di platform STEPN. Data on-chain menunjukkan bahwa harga GMT, yang saat ini berada di $0,02134, telah naik 38,3% dan 29,2% selama seminggu dan sebulan terakhir, mencerminkan peningkatan jumlah pembeli yang masuk ke aplikasi STEPN dan mendorong harga lebih tinggi dengan volume perdagangan yang melonjak.

Stafi (FIS)

Stafi (FIS), protokol staking terdesentralisasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan stake aset kripto dengan aman dan mendapatkan hadiah sambil mempertahankan likuiditas, diikuti dengan lonjakan harga 24,0% yang disaksikan hari ini, menjadikannya ketiga dalam daftar. Kenaikan harga menunjukkan bahwa pengguna kripto semakin memanfaatkan kemahiran staking lintas rantai StaFI untuk mendapatkan pengembalian di DeFi. Harga FIS telah naik 22,7% dan 15,4% dalam seminggu terakhir dan 14 hari yang lalu, indikator bahwa dompet pintar semakin mengakumulasi token untuk pertumbuhan ekonomi masa depan.

TrustSwap (SWAP)

TrustSwap (SWAP), platform infrastruktur Web3 yang menyediakan berbagai alat DeFi kepada pemegang token dan bisnis untuk membeli, membuat, mengamankan, dan mengelola aset kripto dengan percaya diri, mencatat kenaikan harga 23,4% hari ini, menjadikannya di posisi keempat. Kinerja ini adalah indikator bahwa TrustSwap mengalami sentimen pengguna yang positif, didorong oleh platform inovatifnya. Harga SWAP telah naik 25,9% dan 50,1% dalam seminggu dan sebulan terakhir, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar baru-baru ini.

GoPlus Security (GPS)

Kelima dalam daftar ini adalah GoPlus Security (GPS), infrastruktur keamanan terdesentralisasi untuk platform Web3, menyediakan perlindungan keselamatan waktu nyata dan deteksi risiko di seluruh blockchain. Hari ini, GPS mencatat peningkatan harga 17,9%, menunjukkan daya tariknya yang meningkat, terutama dikatalisasi oleh kemampuan keamanannya di Web3.

Pelaku Pasar Teratas Lainnya

Kripto dengan kenaikan tertinggi lainnya hari ini termasuk Polygon (POL), Parcl (PRCL), Grass (GRASS), Alchemist AI (ALCH), dan Irys (IRYS), seperti yang diilustrasikan lebih lanjut dalam data yang dibagikan oleh analis.