Apa yang dimaksud dengan StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

Prediksi Harga StaFi (USD)

Berapa nilai StaFi (FIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StaFi (FIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StaFi.

Tokenomi StaFi (FIS)

Memahami tokenomi StaFi (FIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIS sekarang!

Cara membeli StaFi (FIS)

Sumber Daya StaFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StaFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StaFi Berapa nilai StaFi (FIS) hari ini? Harga live FIS dalam USD adalah 0.05961 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FIS ke USD saat ini? $ 0.05961 . Cobalah Harga FIS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StaFi? Kapitalisasi pasar FIS adalah $ 7.42M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FIS? Suplai beredar FIS adalah 124.54M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FIS? FIS mencapai harga ATH sebesar 4.81872197 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FIS? FIS mencapai harga ATL 0.0343914051116807 USD . Berapa volume perdagangan FIS? Volume perdagangan 24 jam live FIS adalah $ 812.11K USD . Akankah harga FIS naik lebih tinggi tahun ini? FIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

