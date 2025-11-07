BursaDEX+
Harga live StaFi hari ini adalah 0.05961 USD. Lacak informasi harga aktual FIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FIS

Info Harga FIS

Penjelasan FIS

Whitepaper FIS

Situs Web Resmi FIS

Tokenomi FIS

Prakiraan Harga FIS

Riwayat FIS

Panduan Membeli FIS

Konverter FIS ke Mata Uang Fiat

Spot FIS

Futures USDT-M FIS

Logo StaFi

Harga StaFi(FIS)

Harga Live 1 FIS ke USD:

$0.05968
+3.88%1D
USD
Grafik Harga Live StaFi (FIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:28:07 (UTC+8)

Informasi Harga StaFi (FIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05659
Low 24 Jam
$ 0.06151
High 24 Jam

$ 0.05659
$ 0.06151
$ 4.81872197
$ 0.0343914051116807
+0.01%

+3.88%

-10.43%

-10.43%

Harga aktual StaFi (FIS) adalah $ 0.05961. Selama 24 jam terakhir, FIS diperdagangkan antara low $ 0.05659 dan high $ 0.06151, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIS adalah $ 4.81872197, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0343914051116807.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIS telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +3.88% selama 24 jam, dan -10.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar StaFi (FIS)

No.1233

$ 7.42M
$ 812.11K
$ 9.23M
124.54M
154,903,548.028
ETH

Kapitalisasi Pasar StaFi saat ini adalah $ 7.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 812.11K. Suplai beredar FIS adalah 124.54M, dan total suplainya sebesar 154903548.028. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.23M.

Riwayat Harga StaFi (FIS) USD

Pantau perubahan harga StaFi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022291+3.88%
30 Days$ -0.02302-27.86%
60 Hari$ -0.04589-43.50%
90 Hari$ -0.05831-49.45%
Perubahan Harga StaFi Hari Ini

Hari ini, FIS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022291 (+3.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga StaFi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02302 (-27.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga StaFi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIS terlihat mengalami perubahan $ -0.04589 (-43.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga StaFi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05831 (-49.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari StaFi (FIS)?

Lihat halaman Riwayat Harga StaFi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StaFi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang StaFi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StaFi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StaFi (USD)

Berapa nilai StaFi (FIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StaFi (FIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StaFi.

Cek prediksi harga StaFi sekarang!

Tokenomi StaFi (FIS)

Memahami tokenomi StaFi (FIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIS sekarang!

Cara membeli StaFi (FIS)

Ingin mengetahui cara membeli StaFi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StaFi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya StaFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StaFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi StaFi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StaFi

Berapa nilai StaFi (FIS) hari ini?
Harga live FIS dalam USD adalah 0.05961 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIS ke USD saat ini?
Harga FIS ke USD saat ini adalah $ 0.05961. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar StaFi?
Kapitalisasi pasar FIS adalah $ 7.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIS?
Suplai beredar FIS adalah 124.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIS?
FIS mencapai harga ATH sebesar 4.81872197 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIS?
FIS mencapai harga ATL 0.0343914051116807 USD.
Berapa volume perdagangan FIS?
Volume perdagangan 24 jam live FIS adalah $ 812.11K USD.
Akankah harga FIS naik lebih tinggi tahun ini?
FIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

