Tabel Konversi FNT Crypto ke Sri Lankan Rupee
Tabel Konversi FNTIO ke LKR
- 1 FNTIO0.43 LKR
- 2 FNTIO0.87 LKR
- 3 FNTIO1.30 LKR
- 4 FNTIO1.74 LKR
- 5 FNTIO2.17 LKR
- 6 FNTIO2.60 LKR
- 7 FNTIO3.04 LKR
- 8 FNTIO3.47 LKR
- 9 FNTIO3.90 LKR
- 10 FNTIO4.34 LKR
- 50 FNTIO21.69 LKR
- 100 FNTIO43.38 LKR
- 1,000 FNTIO433.79 LKR
- 5,000 FNTIO2,168.94 LKR
- 10,000 FNTIO4,337.88 LKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual FNT Crypto ke Sri Lankan Rupee (FNTIO ke LKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 FNTIO hingga 10,000 FNTIO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FNTIO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FNTIO ke LKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LKR ke FNTIO
- 1 LKR2.305 FNTIO
- 2 LKR4.610 FNTIO
- 3 LKR6.915 FNTIO
- 4 LKR9.221 FNTIO
- 5 LKR11.52 FNTIO
- 6 LKR13.83 FNTIO
- 7 LKR16.13 FNTIO
- 8 LKR18.44 FNTIO
- 9 LKR20.74 FNTIO
- 10 LKR23.052 FNTIO
- 50 LKR115.2 FNTIO
- 100 LKR230.5 FNTIO
- 1,000 LKR2,305 FNTIO
- 5,000 LKR11,526 FNTIO
- 10,000 LKR23,052 FNTIO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sri Lankan Rupee ke FNT Crypto (LKR ke FNTIO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LKR hingga 10,000 LKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah FNT Crypto yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
FNT Crypto (FNTIO) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.43 LKR , yang mencerminkan perubahan -0.85% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨3.37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman FNT Crypto Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
3.37M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.85%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.0014251
High 24 Jam
₨ 0.0013857
Low 24 Jam
Grafik tren FNTIO ke LKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi FNT Crypto terhadap LKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga FNT Crypto saat ini.
Ringkasan Konversi FNTIO ke LKR
Per | 1 FNTIO = 0.43 LKR | 1 LKR = 2.305 FNTIO
Kurs untuk 1 FNTIO ke LKR hari ini adalah 0.43 LKR.
Pembelian 5 FNTIO akan dikenai biaya 2.17 LKR, sedangkan 10 FNTIO memiliki nilai 4.34 LKR.
1 LKR dapat di-trade dengan 2.305 FNTIO.
50 LKR dapat dikonversi ke 115.2 FNTIO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FNTIO ke LKR telah berubah sebesar +0.16% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.85%, sehingga mencapai high senilai 0.4389625825392859 LKR dan low senilai 0.426826503841617 LKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FNTIO adalah 0.46354276223659485 LKR yang menunjukkan perubahan -6.42% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FNTIO telah berubah sebesar -0.008070184311647808 LKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -1.83% pada nilainya.
Semua Tentang FNT Crypto (FNTIO)
Setelah menghitung harga FNT Crypto (FNTIO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang FNT Crypto langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FNTIO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli FNT Crypto, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FNTIO ke LKR
Dalam 24 jam terakhir, FNT Crypto (FNTIO) telah berfluktuasi antara 0.426826503841617 LKR dan 0.4389625825392859 LKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.3793602671078412 LKR dan high 0.44044108958874806 LKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FNTIO ke LKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+2.78%
|+14.13%
|+22.40%
|+81.36%
|Perubahan
|-0.56%
|+0.36%
|-6.41%
|-0.43%
Prakiraan Harga FNT Crypto dalam LKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga FNT Crypto dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FNTIO ke LKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FNTIO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, FNT Crypto dapat mencapai sekitar ₨0.46LKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FNTIO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FNTIO mungkin naik menjadi sekitar ₨0.55 LKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga FNT Crypto kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FNTIO yang Tersedia di MEXC
FNTIO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FNTIO, yang mencakup pasar tempat FNT Crypto dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FNTIO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FNTIO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures FNT Crypto untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli FNT Crypto
Ingin menambahkan FNT Crypto ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli FNT Crypto › atau Mulai sekarang ›
FNTIO dan LKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
FNT Crypto (FNTIO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga FNT Crypto
- Harga Saat Ini (USD): $0.0014083
- Perubahan 7 Hari: +0.16%
- Tren 30 Hari: -6.42%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FNTIO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LKR, harga USD FNTIO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FNTIO] [FNTIO ke USD]
Sri Lankan Rupee (LKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LKR/USD): 0.0032453498436828565
- Perubahan 7 Hari: -1.10%
- Tren 30 Hari: -1.10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FNTIO yang sama.
- LKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FNTIO dengan LKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FNTIO ke LKR?
Kurs antara FNT Crypto (FNTIO) dan Sri Lankan Rupee (LKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FNTIO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FNTIO ke LKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LKR. Ketika LKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FNTIO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti FNT Crypto, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FNTIO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LKR.
Konversikan FNTIO ke LKR Seketika
Gunakan konverter FNTIO ke LKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FNTIO ke LKR?
Masukkan Jumlah FNTIO
Mulailah dengan memasukkan jumlah FNTIO yang ingin Anda konversi ke LKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FNTIO ke LKR Secara Live
Lihat kurs FNTIO ke LKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FNTIO dan LKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FNTIO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FNTIO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FNTIO ke LKR dihitung?
Perhitungan kurs FNTIO ke LKR didasarkan pada nilai FNTIO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FNTIO ke LKR begitu sering berubah?
Kurs FNTIO ke LKR sangat sering berubah karena FNT Crypto dan Sri Lankan Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FNTIO ke LKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FNTIO ke LKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FNTIO ke LKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FNTIO ke LKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FNTIO ke LKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FNTIO terhadap LKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FNTIO terhadap LKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FNTIO ke LKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FNTIO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FNTIO ke LKR?
Halving FNT Crypto, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FNTIO ke LKR.
Bisakah saya membandingkan kurs FNTIO ke LKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FNTIO keLKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FNTIO ke LKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga FNT Crypto, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FNTIO ke LKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FNTIO ke LKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi FNT Crypto dan Sri Lankan Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk FNT Crypto dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FNTIO ke LKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LKR Anda ke FNTIO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FNTIO ke LKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FNTIO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FNTIO ke LKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FNTIO ke LKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FNTIO ke LKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.