Tabel Konversi GAINS ke Macanese Pataca
- 1 GAINS0.12 MOP
- 2 GAINS0.24 MOP
- 3 GAINS0.35 MOP
- 4 GAINS0.47 MOP
- 5 GAINS0.59 MOP
- 6 GAINS0.71 MOP
- 7 GAINS0.83 MOP
- 8 GAINS0.94 MOP
- 9 GAINS1.06 MOP
- 10 GAINS1.18 MOP
- 50 GAINS5.90 MOP
- 100 GAINS11.79 MOP
- 1,000 GAINS117.92 MOP
- 5,000 GAINS589.61 MOP
- 10,000 GAINS1,179.22 MOP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GAINS ke Macanese Pataca (GAINS ke MOP) di berbagai rentang nilai, dari 1 GAINS hingga 10,000 GAINS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GAINS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MOP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GAINS ke MOP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MOP ke GAINS
- 1 MOP8.480 GAINS
- 2 MOP16.96 GAINS
- 3 MOP25.44 GAINS
- 4 MOP33.92 GAINS
- 5 MOP42.40 GAINS
- 6 MOP50.88 GAINS
- 7 MOP59.36 GAINS
- 8 MOP67.84 GAINS
- 9 MOP76.32 GAINS
- 10 MOP84.80 GAINS
- 50 MOP424.009 GAINS
- 100 MOP848.01 GAINS
- 1,000 MOP8,480 GAINS
- 5,000 MOP42,400 GAINS
- 10,000 MOP84,801 GAINS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Macanese Pataca ke GAINS (MOP ke GAINS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MOP hingga 10,000 MOP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GAINS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MOP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GAINS (GAINS) saat ini diperdagangkan seharga MOP$ 0.12 MOP , yang mencerminkan perubahan -0.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MOP$77.03K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MOP$4.56M MOP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAINS Harga khusus dari kami.
309.56M MOP
Suplai Peredaran
77.03K
Volume Trading 24 Jam
4.56M MOP
Kapitalisasi Pasar
-0.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
MOP$ 0.01497
High 24 Jam
MOP$ 0.0139
Low 24 Jam
Grafik tren GAINS ke MOP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAINS terhadap MOP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAINS saat ini.
Ringkasan Konversi GAINS ke MOP
Per | 1 GAINS = 0.12 MOP | 1 MOP = 8.480 GAINS
Kurs untuk 1 GAINS ke MOP hari ini adalah 0.12 MOP.
Pembelian 5 GAINS akan dikenai biaya 0.59 MOP, sedangkan 10 GAINS memiliki nilai 1.18 MOP.
1 MOP dapat di-trade dengan 8.480 GAINS.
50 MOP dapat dikonversi ke 424.009 GAINS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GAINS ke MOP telah berubah sebesar +3.87% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.47%, sehingga mencapai high senilai 0.11976205035690722 MOP dan low senilai 0.1112019038050107 MOP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GAINS adalah 0.15072258040909364 MOP yang menunjukkan perubahan -21.77% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GAINS telah berubah sebesar -0.09760167096554898 MOP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.29% pada nilainya.
Semua Tentang GAINS (GAINS)
Setelah menghitung harga GAINS (GAINS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GAINS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GAINS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GAINS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GAINS ke MOP
Dalam 24 jam terakhir, GAINS (GAINS) telah berfluktuasi antara 0.1112019038050107 MOP dan 0.11976205035690722 MOP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.10632182025673326 MOP dan high 0.1220820900765801 MOP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GAINS ke MOP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.72
|MOP$ 0.72
|Low
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|Rata-rata
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.16
|Volatilitas
|+7.68%
|+13.89%
|+438.69%
|+306.79%
|Perubahan
|+5.74%
|+3.95%
|-21.76%
|-45.28%
Prakiraan Harga GAINS dalam MOP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GAINS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GAINS ke MOP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GAINS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GAINS dapat mencapai sekitar MOP$0.12MOP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GAINS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GAINS mungkin naik menjadi sekitar MOP$0.15 MOP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAINS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GAINS yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GAINS, yang mencakup pasar tempat GAINS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GAINS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GAINS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GAINS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GAINS
Ingin menambahkan GAINS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GAINS › atau Mulai sekarang ›
GAINS dan MOP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAINS (GAINS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAINS
- Harga Saat Ini (USD): $0.01474
- Perubahan 7 Hari: +3.87%
- Tren 30 Hari: -21.77%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GAINS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MOP, harga USD GAINS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GAINS] [GAINS ke USD]
Macanese Pataca (MOP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MOP/USD): 0.1249653689721236
- Perubahan 7 Hari: +0.06%
- Tren 30 Hari: +0.06%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MOP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GAINS yang sama.
- MOP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GAINS dengan MOP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GAINS ke MOP?
Kurs antara GAINS (GAINS) dan Macanese Pataca (MOP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GAINS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GAINS ke MOP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MOP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MOP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MOP. Ketika MOP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GAINS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAINS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GAINS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MOP.
Konversikan GAINS ke MOP Seketika
Gunakan konverter GAINS ke MOP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GAINS ke MOP?
Masukkan Jumlah GAINS
Mulailah dengan memasukkan jumlah GAINS yang ingin Anda konversi ke MOP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GAINS ke MOP Secara Live
Lihat kurs GAINS ke MOP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GAINS dan MOP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GAINS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GAINS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GAINS ke MOP dihitung?
Perhitungan kurs GAINS ke MOP didasarkan pada nilai GAINS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MOP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GAINS ke MOP begitu sering berubah?
Kurs GAINS ke MOP sangat sering berubah karena GAINS dan Macanese Pataca terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GAINS ke MOP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GAINS ke MOP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GAINS ke MOP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GAINS ke MOP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GAINS ke MOP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GAINS terhadap MOP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GAINS terhadap MOP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GAINS ke MOP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MOP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GAINS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GAINS ke MOP?
Halving GAINS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GAINS ke MOP.
Bisakah saya membandingkan kurs GAINS ke MOP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GAINS keMOP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GAINS ke MOP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GAINS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GAINS ke MOP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MOP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GAINS ke MOP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GAINS dan Macanese Pataca?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GAINS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GAINS ke MOP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MOP Anda ke GAINS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GAINS ke MOP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GAINS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GAINS ke MOP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GAINS ke MOP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MOP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GAINS ke MOP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
