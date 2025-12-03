Tabel Konversi GEODNET ke Serbian Dinar
Tabel Konversi GEOD ke RSD
- 1 GEOD14.08 RSD
- 2 GEOD28.15 RSD
- 3 GEOD42.23 RSD
- 4 GEOD56.30 RSD
- 5 GEOD70.38 RSD
- 6 GEOD84.45 RSD
- 7 GEOD98.53 RSD
- 8 GEOD112.60 RSD
- 9 GEOD126.68 RSD
- 10 GEOD140.75 RSD
- 50 GEOD703.77 RSD
- 100 GEOD1,407.55 RSD
- 1,000 GEOD14,075.46 RSD
- 5,000 GEOD70,377.31 RSD
- 10,000 GEOD140,754.61 RSD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GEODNET ke Serbian Dinar (GEOD ke RSD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GEOD hingga 10,000 GEOD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GEOD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar RSD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GEOD ke RSD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi RSD ke GEOD
- 1 RSD0.07104 GEOD
- 2 RSD0.1420 GEOD
- 3 RSD0.2131 GEOD
- 4 RSD0.2841 GEOD
- 5 RSD0.3552 GEOD
- 6 RSD0.4262 GEOD
- 7 RSD0.4973 GEOD
- 8 RSD0.5683 GEOD
- 9 RSD0.6394 GEOD
- 10 RSD0.7104 GEOD
- 50 RSD3.552 GEOD
- 100 RSD7.104 GEOD
- 1,000 RSD71.045 GEOD
- 5,000 RSD355.2 GEOD
- 10,000 RSD710.4 GEOD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Serbian Dinar ke GEODNET (RSD ke GEOD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 RSD hingga 10,000 RSD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GEODNET yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah RSD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GEODNET (GEOD) saat ini diperdagangkan seharga РСД 14.08 RSD , yang mencerminkan perubahan 0.35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai РСД15.12M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar РСД6.18B RSD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GEODNET Harga khusus dari kami.
44.15B RSD
Suplai Peredaran
15.12M
Volume Trading 24 Jam
6.18B RSD
Kapitalisasi Pasar
0.35%
Perubahan Harga (1 Hari)
РСД 0.144
High 24 Jam
РСД 0.1318
Low 24 Jam
Grafik tren GEOD ke RSD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GEODNET terhadap RSD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GEODNET saat ini.
Ringkasan Konversi GEOD ke RSD
Per | 1 GEOD = 14.08 RSD | 1 RSD = 0.07104 GEOD
Kurs untuk 1 GEOD ke RSD hari ini adalah 14.08 RSD.
Pembelian 5 GEOD akan dikenai biaya 70.38 RSD, sedangkan 10 GEOD memiliki nilai 140.75 RSD.
1 RSD dapat di-trade dengan 0.07104 GEOD.
50 RSD dapat dikonversi ke 3.552 GEOD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GEOD ke RSD telah berubah sebesar -7.60% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.35%, sehingga mencapai high senilai 14.48796581517881 RSD dan low senilai 13.260513155837273 RSD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GEOD adalah 11.630617001629656 RSD yang menunjukkan perubahan +21.02% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GEOD telah berubah sebesar -1.1067196108817146 RSD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -7.29% pada nilainya.
Semua Tentang GEODNET (GEOD)
Setelah menghitung harga GEODNET (GEOD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GEODNET langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GEOD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GEODNET, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GEOD ke RSD
Dalam 24 jam terakhir, GEODNET (GEOD) telah berfluktuasi antara 13.260513155837273 RSD dan 14.48796581517881 RSD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 12.898314010457803 RSD dan high 15.745601736635304 RSD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GEOD ke RSD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|РСД 14.08
|РСД 15.09
|РСД 16.09
|РСД 21.12
|Low
|РСД 13.07
|РСД 12.07
|РСД 10.06
|РСД 10.06
|Rata-rata
|РСД 14.08
|РСД 14.08
|РСД 14.08
|РСД 14.08
|Volatilitas
|+9.09%
|+18.78%
|+57.01%
|+72.04%
|Perubahan
|+4.32%
|-7.10%
|+21.11%
|-6.79%
Prakiraan Harga GEODNET dalam RSD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GEODNET dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GEOD ke RSD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GEOD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GEODNET dapat mencapai sekitar РСД14.78RSD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GEOD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GEOD mungkin naik menjadi sekitar РСД17.96 RSD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GEODNET kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GEOD yang Tersedia di MEXC
GEOD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GEOD, yang mencakup pasar tempat GEODNET dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GEOD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GEOD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GEODNET untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GEODNET
Ingin menambahkan GEODNET ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GEODNET › atau Mulai sekarang ›
GEOD dan RSD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GEODNET (GEOD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GEODNET
- Harga Saat Ini (USD): $0.1399
- Perubahan 7 Hari: -7.60%
- Tren 30 Hari: +21.02%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GEOD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RSD, harga USD GEOD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GEOD] [GEOD ke USD]
Serbian Dinar (RSD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RSD/USD): 0.009937196717998316
- Perubahan 7 Hari: +1.35%
- Tren 30 Hari: +1.35%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RSD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GEOD yang sama.
- RSD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GEOD dengan RSD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GEOD ke RSD?
Kurs antara GEODNET (GEOD) dan Serbian Dinar (RSD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GEOD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GEOD ke RSD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RSD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RSD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RSD. Ketika RSD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GEOD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GEODNET, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GEOD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RSD.
Konversikan GEOD ke RSD Seketika
Gunakan konverter GEOD ke RSD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GEOD ke RSD?
Masukkan Jumlah GEOD
Mulailah dengan memasukkan jumlah GEOD yang ingin Anda konversi ke RSD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GEOD ke RSD Secara Live
Lihat kurs GEOD ke RSD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GEOD dan RSD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GEOD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GEOD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GEOD ke RSD dihitung?
Perhitungan kurs GEOD ke RSD didasarkan pada nilai GEOD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke RSD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GEOD ke RSD begitu sering berubah?
Kurs GEOD ke RSD sangat sering berubah karena GEODNET dan Serbian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GEOD ke RSD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GEOD ke RSD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GEOD ke RSD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GEOD ke RSD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GEOD ke RSD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GEOD terhadap RSD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GEOD terhadap RSD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GEOD ke RSD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan RSD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GEOD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GEOD ke RSD?
Halving GEODNET, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GEOD ke RSD.
Bisakah saya membandingkan kurs GEOD ke RSD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GEOD keRSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GEOD ke RSD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GEODNET, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GEOD ke RSD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas RSD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GEOD ke RSD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GEODNET dan Serbian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GEODNET dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GEOD ke RSD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan RSD Anda ke GEOD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GEOD ke RSD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GEOD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GEOD ke RSD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GEOD ke RSD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai RSD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GEOD ke RSD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi GEODNET Selengkapnya
Harga GEODNET
Pelajari selengkapnya tentang GEODNET (GEOD) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga GEODNET
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GEOD untuk lebih memahami kemungkinan arah GEODNET.
Cara Membeli GEODNET
Ingin membeli GEODNET? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GEOD/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GEOD/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
GEOD USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada GEOD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GEOD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi GEODNET ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke RSD
Mengapa Harus Membeli GEODNET dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli GEODNET.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli GEODNET dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.