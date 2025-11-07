BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GEODNET hari ini adalah 0.1268 USD. Lacak informasi harga aktual GEOD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GEOD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GEODNET hari ini adalah 0.1268 USD. Lacak informasi harga aktual GEOD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GEOD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GEOD

Info Harga GEOD

Penjelasan GEOD

Whitepaper GEOD

Situs Web Resmi GEOD

Tokenomi GEOD

Prakiraan Harga GEOD

Riwayat GEOD

Panduan Membeli GEOD

Konverter GEOD ke Mata Uang Fiat

Spot GEOD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GEODNET

Harga GEODNET(GEOD)

Harga Live 1 GEOD ke USD:

$0.1268
$0.1268$0.1268
-5.44%1D
USD
Grafik Harga Live GEODNET (GEOD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:15 (UTC+8)

Informasi Harga GEODNET (GEOD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1222
$ 0.1222$ 0.1222
Low 24 Jam
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
High 24 Jam

$ 0.1222
$ 0.1222$ 0.1222

$ 0.14
$ 0.14$ 0.14

$ 0.374641892980259
$ 0.374641892980259$ 0.374641892980259

$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114

-0.79%

-5.43%

+3.34%

+3.34%

Harga aktual GEODNET (GEOD) adalah $ 0.1268. Selama 24 jam terakhir, GEOD diperdagangkan antara low $ 0.1222 dan high $ 0.14, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGEOD adalah $ 0.374641892980259, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008935486253898114.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GEOD telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, -5.43% selama 24 jam, dan +3.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GEODNET (GEOD)

No.434

$ 55.64M
$ 55.64M$ 55.64M

$ 205.57K
$ 205.57K$ 205.57K

$ 126.80M
$ 126.80M$ 126.80M

438.78M
438.78M 438.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

976,569,568
976,569,568 976,569,568

43.87%

MATIC

Kapitalisasi Pasar GEODNET saat ini adalah $ 55.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 205.57K. Suplai beredar GEOD adalah 438.78M, dan total suplainya sebesar 976569568. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.80M.

Riwayat Harga GEODNET (GEOD) USD

Pantau perubahan harga GEODNET untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007295-5.43%
30 Days$ -0.0388-23.43%
60 Hari$ -0.042-24.89%
90 Hari$ -0.0272-17.67%
Perubahan Harga GEODNET Hari Ini

Hari ini, GEOD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.007295 (-5.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GEODNET 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0388 (-23.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GEODNET 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GEOD terlihat mengalami perubahan $ -0.042 (-24.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GEODNET 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0272 (-17.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GEODNET (GEOD)?

Lihat halaman Riwayat Harga GEODNET sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GEODNET Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GEOD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GEODNET di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GEODNET dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GEODNET (USD)

Berapa nilai GEODNET (GEOD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GEODNET (GEOD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GEODNET.

Cek prediksi harga GEODNET sekarang!

Tokenomi GEODNET (GEOD)

Memahami tokenomi GEODNET (GEOD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GEOD sekarang!

Cara membeli GEODNET (GEOD)

Ingin mengetahui cara membeli GEODNET? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GEODNET di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GEOD ke Mata Uang Lokal

1 GEODNET(GEOD) ke VND
3,336.742
1 GEODNET(GEOD) ke AUD
A$0.195272
1 GEODNET(GEOD) ke GBP
0.096368
1 GEODNET(GEOD) ke EUR
0.109048
1 GEODNET(GEOD) ke USD
$0.1268
1 GEODNET(GEOD) ke MYR
RM0.530024
1 GEODNET(GEOD) ke TRY
5.33828
1 GEODNET(GEOD) ke JPY
¥19.4004
1 GEODNET(GEOD) ke ARS
ARS$184.033716
1 GEODNET(GEOD) ke RUB
10.301232
1 GEODNET(GEOD) ke INR
11.243356
1 GEODNET(GEOD) ke IDR
Rp2,113.332488
1 GEODNET(GEOD) ke PHP
7.485004
1 GEODNET(GEOD) ke EGP
￡E.5.996372
1 GEODNET(GEOD) ke BRL
R$0.677112
1 GEODNET(GEOD) ke CAD
C$0.178788
1 GEODNET(GEOD) ke BDT
15.470868
1 GEODNET(GEOD) ke NGN
182.444912
1 GEODNET(GEOD) ke COP
$485.822788
1 GEODNET(GEOD) ke ZAR
R.2.201248
1 GEODNET(GEOD) ke UAH
5.333208
1 GEODNET(GEOD) ke TZS
T.Sh.311.5476
1 GEODNET(GEOD) ke VES
Bs28.2764
1 GEODNET(GEOD) ke CLP
$119.4456
1 GEODNET(GEOD) ke PKR
Rs35.838752
1 GEODNET(GEOD) ke KZT
66.700604
1 GEODNET(GEOD) ke THB
฿4.10832
1 GEODNET(GEOD) ke TWD
NT$3.929532
1 GEODNET(GEOD) ke AED
د.إ0.465356
1 GEODNET(GEOD) ke CHF
Fr0.10144
1 GEODNET(GEOD) ke HKD
HK$0.985236
1 GEODNET(GEOD) ke AMD
֏48.48832
1 GEODNET(GEOD) ke MAD
.د.م1.180508
1 GEODNET(GEOD) ke MXN
$2.354676
1 GEODNET(GEOD) ke SAR
ريال0.4755
1 GEODNET(GEOD) ke ETB
Br19.462532
1 GEODNET(GEOD) ke KES
KSh16.374952
1 GEODNET(GEOD) ke JOD
د.أ0.0899012
1 GEODNET(GEOD) ke PLN
0.465356
1 GEODNET(GEOD) ke RON
лв0.55792
1 GEODNET(GEOD) ke SEK
kr1.212208
1 GEODNET(GEOD) ke BGN
лв0.214292
1 GEODNET(GEOD) ke HUF
Ft42.393044
1 GEODNET(GEOD) ke CZK
2.671676
1 GEODNET(GEOD) ke KWD
د.ك0.0388008
1 GEODNET(GEOD) ke ILS
0.414636
1 GEODNET(GEOD) ke BOB
Bs0.87492
1 GEODNET(GEOD) ke AZN
0.21556
1 GEODNET(GEOD) ke TJS
SM1.169096
1 GEODNET(GEOD) ke GEL
0.343628
1 GEODNET(GEOD) ke AOA
Kz115.69232
1 GEODNET(GEOD) ke BHD
.د.ب0.0476768
1 GEODNET(GEOD) ke BMD
$0.1268
1 GEODNET(GEOD) ke DKK
kr0.819128
1 GEODNET(GEOD) ke HNL
L3.332304
1 GEODNET(GEOD) ke MUR
5.8328
1 GEODNET(GEOD) ke NAD
$2.202516
1 GEODNET(GEOD) ke NOK
kr1.29336
1 GEODNET(GEOD) ke NZD
$0.224436
1 GEODNET(GEOD) ke PAB
B/.0.1268
1 GEODNET(GEOD) ke PGK
K0.541436
1 GEODNET(GEOD) ke QAR
ر.ق0.461552
1 GEODNET(GEOD) ke RSD
дин.12.8702
1 GEODNET(GEOD) ke UZS
soʻm1,509.523568
1 GEODNET(GEOD) ke ALL
L10.634716
1 GEODNET(GEOD) ke ANG
ƒ0.226972
1 GEODNET(GEOD) ke AWG
ƒ0.22824
1 GEODNET(GEOD) ke BBD
$0.2536
1 GEODNET(GEOD) ke BAM
KM0.214292
1 GEODNET(GEOD) ke BIF
Fr373.9332
1 GEODNET(GEOD) ke BND
$0.16484
1 GEODNET(GEOD) ke BSD
$0.1268
1 GEODNET(GEOD) ke JMD
$20.33238
1 GEODNET(GEOD) ke KHR
509.236408
1 GEODNET(GEOD) ke KMF
Fr54.1436
1 GEODNET(GEOD) ke LAK
2,756.521684
1 GEODNET(GEOD) ke LKR
රු38.657516
1 GEODNET(GEOD) ke MDL
L2.169548
1 GEODNET(GEOD) ke MGA
Ar571.1706
1 GEODNET(GEOD) ke MOP
P1.0144
1 GEODNET(GEOD) ke MVR
1.95272
1 GEODNET(GEOD) ke MWK
MK219.75708
1 GEODNET(GEOD) ke MZN
MT8.10886
1 GEODNET(GEOD) ke NPR
रु17.96756
1 GEODNET(GEOD) ke PYG
899.2656
1 GEODNET(GEOD) ke RWF
Fr184.2404
1 GEODNET(GEOD) ke SBD
$1.042296
1 GEODNET(GEOD) ke SCR
1.909608
1 GEODNET(GEOD) ke SRD
$4.8818
1 GEODNET(GEOD) ke SVC
$1.108232
1 GEODNET(GEOD) ke SZL
L2.19998
1 GEODNET(GEOD) ke TMT
m0.4438
1 GEODNET(GEOD) ke TND
د.ت0.3752012
1 GEODNET(GEOD) ke TTD
$0.858436
1 GEODNET(GEOD) ke UGX
Sh443.2928
1 GEODNET(GEOD) ke XAF
Fr72.0224
1 GEODNET(GEOD) ke XCD
$0.34236
1 GEODNET(GEOD) ke XOF
Fr72.0224
1 GEODNET(GEOD) ke XPF
Fr13.0604
1 GEODNET(GEOD) ke BWP
P1.70546
1 GEODNET(GEOD) ke BZD
$0.254868
1 GEODNET(GEOD) ke CVE
$12.152512
1 GEODNET(GEOD) ke DJF
Fr22.5704
1 GEODNET(GEOD) ke DOP
$8.15324
1 GEODNET(GEOD) ke DZD
د.ج16.555008
1 GEODNET(GEOD) ke FJD
$0.289104
1 GEODNET(GEOD) ke GNF
Fr1,102.526
1 GEODNET(GEOD) ke GTQ
Q0.971288
1 GEODNET(GEOD) ke GYD
$26.521488
1 GEODNET(GEOD) ke ISK
kr15.9768

Sumber Daya GEODNET

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GEODNET, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GEODNET
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GEODNET

Berapa nilai GEODNET (GEOD) hari ini?
Harga live GEOD dalam USD adalah 0.1268 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GEOD ke USD saat ini?
Harga GEOD ke USD saat ini adalah $ 0.1268. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GEODNET?
Kapitalisasi pasar GEOD adalah $ 55.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GEOD?
Suplai beredar GEOD adalah 438.78M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GEOD?
GEOD mencapai harga ATH sebesar 0.374641892980259 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GEOD?
GEOD mencapai harga ATL 0.008935486253898114 USD.
Berapa volume perdagangan GEOD?
Volume perdagangan 24 jam live GEOD adalah $ 205.57K USD.
Akankah harga GEOD naik lebih tinggi tahun ini?
GEOD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GEOD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GEODNET (GEOD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GEOD ke USD

Jumlah

GEOD
GEOD
USD
USD

1 GEOD = 0.1268 USD

Perdagangkan GEOD

GEOD/USDT
$0.1268
$0.1268$0.1268
-5.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,922.79
$100,922.79$100,922.79

-1.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.46
$3,323.46$3,323.46

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.20
$156.20$156.20

+0.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1612
$1.1612$1.1612

+35.33%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,922.79
$100,922.79$100,922.79

-1.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.46
$3,323.46$3,323.46

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.20
$156.20$156.20

+0.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2125
$2.2125$2.2125

-0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0111
$1.0111$1.0111

-0.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1149
$0.1149$0.1149

+129.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003963
$0.0003963$0.0003963

+164.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.427
$4.427$4.427

+342.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005404
$0.005404$0.005404

+153.23%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1149
$0.1149$0.1149

+129.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002274
$0.0000002274$0.0000002274

+51.60%