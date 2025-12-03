Tabel Konversi GemHUB ke Bahraini Dinar
Tabel Konversi GHUB ke BHD
- 1 GHUB0.01 BHD
- 2 GHUB0.01 BHD
- 3 GHUB0.02 BHD
- 4 GHUB0.02 BHD
- 5 GHUB0.03 BHD
- 6 GHUB0.03 BHD
- 7 GHUB0.04 BHD
- 8 GHUB0.04 BHD
- 9 GHUB0.05 BHD
- 10 GHUB0.05 BHD
- 50 GHUB0.27 BHD
- 100 GHUB0.54 BHD
- 1,000 GHUB5.40 BHD
- 5,000 GHUB27.01 BHD
- 10,000 GHUB54.02 BHD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GemHUB ke Bahraini Dinar (GHUB ke BHD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GHUB hingga 10,000 GHUB. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GHUB yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BHD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GHUB ke BHD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BHD ke GHUB
- 1 BHD185.1 GHUB
- 2 BHD370.2 GHUB
- 3 BHD555.3 GHUB
- 4 BHD740.4 GHUB
- 5 BHD925.6 GHUB
- 6 BHD1,110 GHUB
- 7 BHD1,295 GHUB
- 8 BHD1,480 GHUB
- 9 BHD1,666 GHUB
- 10 BHD1,851 GHUB
- 50 BHD9,256 GHUB
- 100 BHD18,512 GHUB
- 1,000 BHD185,123 GHUB
- 5,000 BHD925,619 GHUB
- 10,000 BHD1,851,238 GHUB
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bahraini Dinar ke GemHUB (BHD ke GHUB) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BHD hingga 10,000 BHD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GemHUB yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BHD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GemHUB (GHUB) saat ini diperdagangkan seharga .د.ب 0.01 BHD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai .د.ب24.27K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar .د.ب652.80K BHD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GemHUB Harga khusus dari kami.
45.62M BHD
Suplai Peredaran
24.27K
Volume Trading 24 Jam
652.80K BHD
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
.د.ب 0.01441
High 24 Jam
.د.ب 0.01422
Low 24 Jam
Grafik tren GHUB ke BHD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GemHUB terhadap BHD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GemHUB saat ini.
Ringkasan Konversi GHUB ke BHD
Per | 1 GHUB = 0.01 BHD | 1 BHD = 185.1 GHUB
Kurs untuk 1 GHUB ke BHD hari ini adalah 0.01 BHD.
Pembelian 5 GHUB akan dikenai biaya 0.03 BHD, sedangkan 10 GHUB memiliki nilai 0.05 BHD.
1 BHD dapat di-trade dengan 185.1 GHUB.
50 BHD dapat dikonversi ke 9,256 GHUB, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GHUB ke BHD telah berubah sebesar -17.29% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.0054319469863616365 BHD dan low senilai 0.0053603252009758835 BHD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GHUB adalah 0.007309191676998761 BHD yang menunjukkan perubahan -26.13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GHUB telah berubah sebesar -0.0039806634403871536 BHD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -42.47% pada nilainya.
Semua Tentang GemHUB (GHUB)
Setelah menghitung harga GemHUB (GHUB), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GemHUB langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GHUB. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GemHUB, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GHUB ke BHD
Dalam 24 jam terakhir, GemHUB (GHUB) telah berfluktuasi antara 0.0053603252009758835 BHD dan 0.0054319469863616365 BHD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.004809968323801144 BHD dan high 0.006592973823141223 BHD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GHUB ke BHD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|Low
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|Rata-rata
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|.د.ب 0
|Volatilitas
|+1.12%
|+27.44%
|+39.03%
|+53.09%
|Perubahan
|+0.28%
|-16.99%
|-26.12%
|-42.22%
Prakiraan Harga GemHUB dalam BHD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GemHUB dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GHUB ke BHD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GHUB untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GemHUB dapat mencapai sekitar .د.ب0.01BHD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GHUB untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GHUB mungkin naik menjadi sekitar .د.ب0.01 BHD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GemHUB kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GHUB yang Tersedia di MEXC
GHUB/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GHUB, yang mencakup pasar tempat GemHUB dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GHUB pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GHUB dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GemHUB untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GemHUB
Ingin menambahkan GemHUB ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GemHUB › atau Mulai sekarang ›
GHUB dan BHD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GemHUB (GHUB) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GemHUB
- Harga Saat Ini (USD): $0.01433
- Perubahan 7 Hari: -17.29%
- Tren 30 Hari: -26.13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GHUB, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BHD, harga USD GHUB tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GHUB] [GHUB ke USD]
Bahraini Dinar (BHD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BHD/USD): 2.65250582225028
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BHD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GHUB yang sama.
- BHD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GHUB dengan BHD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GHUB ke BHD?
Kurs antara GemHUB (GHUB) dan Bahraini Dinar (BHD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GHUB, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GHUB ke BHD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BHD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BHD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BHD. Ketika BHD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GHUB, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GemHUB, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GHUB dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BHD.
Konversikan GHUB ke BHD Seketika
Gunakan konverter GHUB ke BHD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GHUB ke BHD?
Masukkan Jumlah GHUB
Mulailah dengan memasukkan jumlah GHUB yang ingin Anda konversi ke BHD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GHUB ke BHD Secara Live
Lihat kurs GHUB ke BHD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GHUB dan BHD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GHUB ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GHUB dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GHUB ke BHD dihitung?
Perhitungan kurs GHUB ke BHD didasarkan pada nilai GHUB saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BHD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GHUB ke BHD begitu sering berubah?
Kurs GHUB ke BHD sangat sering berubah karena GemHUB dan Bahraini Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GHUB ke BHD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GHUB ke BHD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GHUB ke BHD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GHUB ke BHD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GHUB ke BHD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GHUB terhadap BHD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GHUB terhadap BHD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GHUB ke BHD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BHD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GHUB tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GHUB ke BHD?
Halving GemHUB, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GHUB ke BHD.
Bisakah saya membandingkan kurs GHUB ke BHD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GHUB keBHD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GHUB ke BHD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GemHUB, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GHUB ke BHD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BHD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GHUB ke BHD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GemHUB dan Bahraini Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GemHUB dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GHUB ke BHD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BHD Anda ke GHUB dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GHUB ke BHD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GHUB dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GHUB ke BHD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GHUB ke BHD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BHD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GHUB ke BHD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi GemHUB Selengkapnya
Harga GemHUB
Pelajari selengkapnya tentang GemHUB (GHUB) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga GemHUB
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GHUB untuk lebih memahami kemungkinan arah GemHUB.
Cara Membeli GemHUB
Ingin membeli GemHUB? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GHUB/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GHUB/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
GHUB USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada GHUB dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GHUB USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi GemHUB ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BHD
Mengapa Harus Membeli GemHUB dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli GemHUB.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli GemHUB dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.