Apa yang dimaksud dengan GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Tokenomi GemHUB (GHUB)

Memahami tokenomi GemHUB (GHUB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GHUB sekarang!

Cara membeli GemHUB (GHUB)

Ingin mengetahui cara membeli GemHUB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GemHUB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GemHUB Berapa nilai GemHUB (GHUB) hari ini? Harga live GHUB dalam USD adalah 0.01919 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GHUB ke USD saat ini? $ 0.01919 . Cobalah Harga GHUB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GemHUB? Kapitalisasi pasar GHUB adalah $ 2.32M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GHUB? Suplai beredar GHUB adalah 121.02M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GHUB? GHUB mencapai harga ATH sebesar 0.43901544785408864 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GHUB? GHUB mencapai harga ATL 0.009656749077784126 USD . Berapa volume perdagangan GHUB? Volume perdagangan 24 jam live GHUB adalah $ 59.54K USD . Akankah harga GHUB naik lebih tinggi tahun ini? GHUB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GHUB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

