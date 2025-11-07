BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GemHUB hari ini adalah 0.01919 USD. Lacak informasi harga aktual GHUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GHUB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GemHUB hari ini adalah 0.01919 USD. Lacak informasi harga aktual GHUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GHUB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GHUB

Info Harga GHUB

Penjelasan GHUB

Whitepaper GHUB

Situs Web Resmi GHUB

Tokenomi GHUB

Prakiraan Harga GHUB

Riwayat GHUB

Panduan Membeli GHUB

Konverter GHUB ke Mata Uang Fiat

Spot GHUB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GemHUB

Harga GemHUB(GHUB)

Harga Live 1 GHUB ke USD:

$0.01919
$0.01919$0.01919
-0.41%1D
USD
Grafik Harga Live GemHUB (GHUB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:58 (UTC+8)

Informasi Harga GemHUB (GHUB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01908
$ 0.01908$ 0.01908
Low 24 Jam
$ 0.01943
$ 0.01943$ 0.01943
High 24 Jam

$ 0.01908
$ 0.01908$ 0.01908

$ 0.01943
$ 0.01943$ 0.01943

$ 0.43901544785408864
$ 0.43901544785408864$ 0.43901544785408864

$ 0.009656749077784126
$ 0.009656749077784126$ 0.009656749077784126

+0.26%

-0.41%

-2.35%

-2.35%

Harga aktual GemHUB (GHUB) adalah $ 0.01919. Selama 24 jam terakhir, GHUB diperdagangkan antara low $ 0.01908 dan high $ 0.01943, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGHUB adalah $ 0.43901544785408864, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009656749077784126.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GHUB telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, -0.41% selama 24 jam, dan -2.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GemHUB (GHUB)

No.1704

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 59.54K
$ 59.54K$ 59.54K

$ 23.03M
$ 23.03M$ 23.03M

121.02M
121.02M 121.02M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

10.08%

KLAY

Kapitalisasi Pasar GemHUB saat ini adalah $ 2.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.54K. Suplai beredar GHUB adalah 121.02M, dan total suplainya sebesar 1200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.03M.

Riwayat Harga GemHUB (GHUB) USD

Pantau perubahan harga GemHUB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000079-0.41%
30 Days$ -0.0038-16.53%
60 Hari$ -0.00568-22.84%
90 Hari$ -0.01141-37.29%
Perubahan Harga GemHUB Hari Ini

Hari ini, GHUB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000079 (-0.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GemHUB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0038 (-16.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GemHUB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GHUB terlihat mengalami perubahan $ -0.00568 (-22.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GemHUB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01141 (-37.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GemHUB (GHUB)?

Lihat halaman Riwayat Harga GemHUB sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

GemHUB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GemHUB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GHUB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GemHUB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GemHUB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GemHUB (USD)

Berapa nilai GemHUB (GHUB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GemHUB (GHUB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GemHUB.

Cek prediksi harga GemHUB sekarang!

Tokenomi GemHUB (GHUB)

Memahami tokenomi GemHUB (GHUB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GHUB sekarang!

Cara membeli GemHUB (GHUB)

Ingin mengetahui cara membeli GemHUB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GemHUB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GHUB ke Mata Uang Lokal

1 GemHUB(GHUB) ke VND
504.98485
1 GemHUB(GHUB) ke AUD
A$0.0295526
1 GemHUB(GHUB) ke GBP
0.0145844
1 GemHUB(GHUB) ke EUR
0.0165034
1 GemHUB(GHUB) ke USD
$0.01919
1 GemHUB(GHUB) ke MYR
RM0.0802142
1 GemHUB(GHUB) ke TRY
0.807899
1 GemHUB(GHUB) ke JPY
¥2.93607
1 GemHUB(GHUB) ke ARS
ARS$27.8517903
1 GemHUB(GHUB) ke RUB
1.5589956
1 GemHUB(GHUB) ke INR
1.7015773
1 GemHUB(GHUB) ke IDR
Rp319.8332054
1 GemHUB(GHUB) ke PHP
1.1327857
1 GemHUB(GHUB) ke EGP
￡E.0.9074951
1 GemHUB(GHUB) ke BRL
R$0.1024746
1 GemHUB(GHUB) ke CAD
C$0.0270579
1 GemHUB(GHUB) ke BDT
2.3413719
1 GemHUB(GHUB) ke NGN
27.6113396
1 GemHUB(GHUB) ke COP
$73.5247579
1 GemHUB(GHUB) ke ZAR
R.0.3331384
1 GemHUB(GHUB) ke UAH
0.8071314
1 GemHUB(GHUB) ke TZS
T.Sh.47.14983
1 GemHUB(GHUB) ke VES
Bs4.27937
1 GemHUB(GHUB) ke CLP
$18.07698
1 GemHUB(GHUB) ke PKR
Rs5.4238616
1 GemHUB(GHUB) ke KZT
10.0945157
1 GemHUB(GHUB) ke THB
฿0.621756
1 GemHUB(GHUB) ke TWD
NT$0.5946981
1 GemHUB(GHUB) ke AED
د.إ0.0704273
1 GemHUB(GHUB) ke CHF
Fr0.015352
1 GemHUB(GHUB) ke HKD
HK$0.1491063
1 GemHUB(GHUB) ke AMD
֏7.338256
1 GemHUB(GHUB) ke MAD
.د.م0.1786589
1 GemHUB(GHUB) ke MXN
$0.3563583
1 GemHUB(GHUB) ke SAR
ريال0.0719625
1 GemHUB(GHUB) ke ETB
Br2.9454731
1 GemHUB(GHUB) ke KES
KSh2.4781966
1 GemHUB(GHUB) ke JOD
د.أ0.01360571
1 GemHUB(GHUB) ke PLN
0.0704273
1 GemHUB(GHUB) ke RON
лв0.084436
1 GemHUB(GHUB) ke SEK
kr0.1834564
1 GemHUB(GHUB) ke BGN
лв0.0324311
1 GemHUB(GHUB) ke HUF
Ft6.4157927
1 GemHUB(GHUB) ke CZK
0.4043333
1 GemHUB(GHUB) ke KWD
د.ك0.00587214
1 GemHUB(GHUB) ke ILS
0.0627513
1 GemHUB(GHUB) ke BOB
Bs0.132411
1 GemHUB(GHUB) ke AZN
0.032623
1 GemHUB(GHUB) ke TJS
SM0.1769318
1 GemHUB(GHUB) ke GEL
0.0520049
1 GemHUB(GHUB) ke AOA
Kz17.508956
1 GemHUB(GHUB) ke BHD
.د.ب0.00721544
1 GemHUB(GHUB) ke BMD
$0.01919
1 GemHUB(GHUB) ke DKK
kr0.1239674
1 GemHUB(GHUB) ke HNL
L0.5043132
1 GemHUB(GHUB) ke MUR
0.88274
1 GemHUB(GHUB) ke NAD
$0.3333303
1 GemHUB(GHUB) ke NOK
kr0.195738
1 GemHUB(GHUB) ke NZD
$0.0339663
1 GemHUB(GHUB) ke PAB
B/.0.01919
1 GemHUB(GHUB) ke PGK
K0.0819413
1 GemHUB(GHUB) ke QAR
ر.ق0.0698516
1 GemHUB(GHUB) ke RSD
дин.1.947785
1 GemHUB(GHUB) ke UZS
soʻm228.4523444
1 GemHUB(GHUB) ke ALL
L1.6094653
1 GemHUB(GHUB) ke ANG
ƒ0.0343501
1 GemHUB(GHUB) ke AWG
ƒ0.034542
1 GemHUB(GHUB) ke BBD
$0.03838
1 GemHUB(GHUB) ke BAM
KM0.0324311
1 GemHUB(GHUB) ke BIF
Fr56.59131
1 GemHUB(GHUB) ke BND
$0.024947
1 GemHUB(GHUB) ke BSD
$0.01919
1 GemHUB(GHUB) ke JMD
$3.0771165
1 GemHUB(GHUB) ke KHR
77.0681914
1 GemHUB(GHUB) ke KMF
Fr8.19413
1 GemHUB(GHUB) ke LAK
417.1739047
1 GemHUB(GHUB) ke LKR
රු5.8504553
1 GemHUB(GHUB) ke MDL
L0.3283409
1 GemHUB(GHUB) ke MGA
Ar86.441355
1 GemHUB(GHUB) ke MOP
P0.15352
1 GemHUB(GHUB) ke MVR
0.295526
1 GemHUB(GHUB) ke MWK
MK33.258189
1 GemHUB(GHUB) ke MZN
MT1.2272005
1 GemHUB(GHUB) ke NPR
रु2.719223
1 GemHUB(GHUB) ke PYG
136.09548
1 GemHUB(GHUB) ke RWF
Fr27.88307
1 GemHUB(GHUB) ke SBD
$0.1577418
1 GemHUB(GHUB) ke SCR
0.2890014
1 GemHUB(GHUB) ke SRD
$0.738815
1 GemHUB(GHUB) ke SVC
$0.1677206
1 GemHUB(GHUB) ke SZL
L0.3329465
1 GemHUB(GHUB) ke TMT
m0.067165
1 GemHUB(GHUB) ke TND
د.ت0.05678321
1 GemHUB(GHUB) ke TTD
$0.1299163
1 GemHUB(GHUB) ke UGX
Sh67.08824
1 GemHUB(GHUB) ke XAF
Fr10.89992
1 GemHUB(GHUB) ke XCD
$0.051813
1 GemHUB(GHUB) ke XOF
Fr10.89992
1 GemHUB(GHUB) ke XPF
Fr1.97657
1 GemHUB(GHUB) ke BWP
P0.2581055
1 GemHUB(GHUB) ke BZD
$0.0385719
1 GemHUB(GHUB) ke CVE
$1.8391696
1 GemHUB(GHUB) ke DJF
Fr3.41582
1 GemHUB(GHUB) ke DOP
$1.233917
1 GemHUB(GHUB) ke DZD
د.ج2.5054464
1 GemHUB(GHUB) ke FJD
$0.0437532
1 GemHUB(GHUB) ke GNF
Fr166.85705
1 GemHUB(GHUB) ke GTQ
Q0.1469954
1 GemHUB(GHUB) ke GYD
$4.0137804
1 GemHUB(GHUB) ke ISK
kr2.41794

Sumber Daya GemHUB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GemHUB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GemHUB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GemHUB

Berapa nilai GemHUB (GHUB) hari ini?
Harga live GHUB dalam USD adalah 0.01919 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GHUB ke USD saat ini?
Harga GHUB ke USD saat ini adalah $ 0.01919. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GemHUB?
Kapitalisasi pasar GHUB adalah $ 2.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GHUB?
Suplai beredar GHUB adalah 121.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GHUB?
GHUB mencapai harga ATH sebesar 0.43901544785408864 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GHUB?
GHUB mencapai harga ATL 0.009656749077784126 USD.
Berapa volume perdagangan GHUB?
Volume perdagangan 24 jam live GHUB adalah $ 59.54K USD.
Akankah harga GHUB naik lebih tinggi tahun ini?
GHUB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GHUB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GemHUB (GHUB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GHUB ke USD

Jumlah

GHUB
GHUB
USD
USD

1 GHUB = 0.01918 USD

Perdagangkan GHUB

GHUB/USDT
$0.01919
$0.01919$0.01919
-0.36%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,959.95
$100,959.95$100,959.95

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.61
$3,323.61$3,323.61

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1538
$1.1538$1.1538

+34.47%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,959.95
$100,959.95$100,959.95

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.61
$3,323.61$3,323.61

+0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0104
$1.0104$1.0104

-0.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003963
$0.0003963$0.0003963

+164.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.448
$4.448$4.448

+344.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005362
$0.005362$0.005362

+151.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002269
$0.0000002269$0.0000002269

+51.26%