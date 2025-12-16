Tabel Konversi GIGACHAD ke Malawian Kwacha
Tabel Konversi GIGA ke MWK
- 1 GIGA6.81 MWK
- 2 GIGA13.62 MWK
- 3 GIGA20.43 MWK
- 4 GIGA27.24 MWK
- 5 GIGA34.05 MWK
- 6 GIGA40.85 MWK
- 7 GIGA47.66 MWK
- 8 GIGA54.47 MWK
- 9 GIGA61.28 MWK
- 10 GIGA68.09 MWK
- 50 GIGA340.45 MWK
- 100 GIGA680.90 MWK
- 1,000 GIGA6,809.04 MWK
- 5,000 GIGA34,045.20 MWK
- 10,000 GIGA68,090.39 MWK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GIGACHAD ke Malawian Kwacha (GIGA ke MWK) di berbagai rentang nilai, dari 1 GIGA hingga 10,000 GIGA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GIGA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MWK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GIGA ke MWK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MWK ke GIGA
- 1 MWK0.1468 GIGA
- 2 MWK0.2937 GIGA
- 3 MWK0.4405 GIGA
- 4 MWK0.5874 GIGA
- 5 MWK0.7343 GIGA
- 6 MWK0.8811 GIGA
- 7 MWK1.0280 GIGA
- 8 MWK1.174 GIGA
- 9 MWK1.321 GIGA
- 10 MWK1.468 GIGA
- 50 MWK7.343 GIGA
- 100 MWK14.68 GIGA
- 1,000 MWK146.8 GIGA
- 5,000 MWK734.3 GIGA
- 10,000 MWK1,468 GIGA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malawian Kwacha ke GIGACHAD (MWK ke GIGA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MWK hingga 10,000 MWK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GIGACHAD yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MWK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GIGACHAD (GIGA) saat ini diperdagangkan seharga MK 6.81 MWK , yang mencerminkan perubahan -2.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MK29.14M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MK63.34B MWK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GIGACHAD Harga khusus dari kami.
16.16T MWK
Suplai Peredaran
29.14M
Volume Trading 24 Jam
63.34B MWK
Kapitalisasi Pasar
-2.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
MK 0.00413
High 24 Jam
MK 0.00388
Low 24 Jam
Grafik tren GIGA ke MWK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GIGACHAD terhadap MWK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GIGACHAD saat ini.
Ringkasan Konversi GIGA ke MWK
Per | 1 GIGA = 6.81 MWK | 1 MWK = 0.1468 GIGA
Kurs untuk 1 GIGA ke MWK hari ini adalah 6.81 MWK.
Pembelian 5 GIGA akan dikenai biaya 34.05 MWK, sedangkan 10 GIGA memiliki nilai 68.09 MWK.
1 MWK dapat di-trade dengan 0.1468 GIGA.
50 MWK dapat dikonversi ke 7.343 GIGA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GIGA ke MWK telah berubah sebesar -19.18% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.97%, sehingga mencapai high senilai 7.17380924834 MWK dan low senilai 6.73955929384 MWK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GIGA adalah 6.70481929748 MWK yang menunjukkan perubahan +1.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GIGA telah berubah sebesar -15.05978842206 MWK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -68.87% pada nilainya.
Semua Tentang GIGACHAD (GIGA)
Setelah menghitung harga GIGACHAD (GIGA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GIGACHAD langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GIGA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GIGACHAD, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GIGA ke MWK
Dalam 24 jam terakhir, GIGACHAD (GIGA) telah berfluktuasi antara 6.73955929384 MWK dan 7.17380924834 MWK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6.65270930294 MWK dan high 8.5981490991 MWK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GIGA ke MWK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MK 0
|MK 0
|MK 0
|MK 17.36
|Low
|MK 0
|MK 0
|MK 0
|MK 0
|Rata-rata
|MK 0
|MK 0
|MK 0
|MK 0
|Volatilitas
|+6.22%
|+23.09%
|+125.91%
|+80.59%
|Perubahan
|-2.48%
|-19.17%
|+1.55%
|-69.32%
Prakiraan Harga GIGACHAD dalam MWK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GIGACHAD dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GIGA ke MWK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GIGA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GIGACHAD dapat mencapai sekitar MK7.15MWK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GIGA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GIGA mungkin naik menjadi sekitar MK8.69 MWK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GIGACHAD kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GIGA yang Tersedia di MEXC
GIGA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GIGA, yang mencakup pasar tempat GIGACHAD dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GIGA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
GIGAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GIGA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GIGACHAD untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GIGACHAD
Ingin menambahkan GIGACHAD ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GIGACHAD › atau Mulai sekarang ›
GIGA dan MWK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GIGACHAD (GIGA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GIGACHAD
- Harga Saat Ini (USD): $0.00392
- Perubahan 7 Hari: -19.18%
- Tren 30 Hari: +1.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GIGA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MWK, harga USD GIGA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GIGA] [GIGA ke USD]
Malawian Kwacha (MWK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MWK/USD): 0.0005760332402700175
- Perubahan 7 Hari: -0.13%
- Tren 30 Hari: -0.13%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MWK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GIGA yang sama.
- MWK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GIGA dengan MWK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GIGA ke MWK?
Kurs antara GIGACHAD (GIGA) dan Malawian Kwacha (MWK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GIGA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GIGA ke MWK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MWK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MWK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MWK. Ketika MWK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GIGA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GIGACHAD, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GIGA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MWK.
Konversikan GIGA ke MWK Seketika
Gunakan konverter GIGA ke MWK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GIGA ke MWK?
Masukkan Jumlah GIGA
Mulailah dengan memasukkan jumlah GIGA yang ingin Anda konversi ke MWK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GIGA ke MWK Secara Live
Lihat kurs GIGA ke MWK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GIGA dan MWK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GIGA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GIGA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GIGA ke MWK dihitung?
Perhitungan kurs GIGA ke MWK didasarkan pada nilai GIGA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MWK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GIGA ke MWK begitu sering berubah?
Kurs GIGA ke MWK sangat sering berubah karena GIGACHAD dan Malawian Kwacha terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GIGA ke MWK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GIGA ke MWK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GIGA ke MWK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GIGA ke MWK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GIGA ke MWK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GIGA terhadap MWK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GIGA terhadap MWK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GIGA ke MWK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MWK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GIGA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GIGA ke MWK?
Halving GIGACHAD, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GIGA ke MWK.
Bisakah saya membandingkan kurs GIGA ke MWK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GIGA keMWK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GIGA ke MWK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GIGACHAD, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GIGA ke MWK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MWK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GIGA ke MWK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GIGACHAD dan Malawian Kwacha?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GIGACHAD dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GIGA ke MWK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MWK Anda ke GIGA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GIGA ke MWK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GIGA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GIGA ke MWK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GIGA ke MWK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MWK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GIGA ke MWK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi GIGACHAD Selengkapnya
Harga GIGACHAD
Pelajari selengkapnya tentang GIGACHAD (GIGA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga GIGACHAD
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GIGA untuk lebih memahami kemungkinan arah GIGACHAD.
Cara Membeli GIGACHAD
Ingin membeli GIGACHAD? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GIGA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GIGA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi GIGACHAD ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MWK
Mengapa Harus Membeli GIGACHAD dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli GIGACHAD.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli GIGACHAD dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.