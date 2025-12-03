Tabel Konversi Gains Network ke Iranian Rial
Tabel Konversi GNS ke IRR
- 1 GNS61.653,12 IRR
- 2 GNS123.306,24 IRR
- 3 GNS184.959,36 IRR
- 4 GNS246.612,48 IRR
- 5 GNS308.265,60 IRR
- 6 GNS369.918,72 IRR
- 7 GNS431.571,84 IRR
- 8 GNS493.224,96 IRR
- 9 GNS554.878,08 IRR
- 10 GNS616.531,20 IRR
- 50 GNS3.082.656,01 IRR
- 100 GNS6.165.312,03 IRR
- 1.000 GNS61.653.120,28 IRR
- 5.000 GNS308.265.601,39 IRR
- 10.000 GNS616.531.202,79 IRR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Gains Network ke Iranian Rial (GNS ke IRR) di berbagai rentang nilai, dari 1 GNS hingga 10,000 GNS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GNS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IRR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GNS ke IRR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IRR ke GNS
- 1 IRR0,0{4}1621 GNS
- 2 IRR0,0{4}3243 GNS
- 3 IRR0,0{4}4865 GNS
- 4 IRR0,0{4}6487 GNS
- 5 IRR0,0{4}8109 GNS
- 6 IRR0,0{4}9731 GNS
- 7 IRR0,0001135 GNS
- 8 IRR0,0001297 GNS
- 9 IRR0,0001459 GNS
- 10 IRR0,0001621 GNS
- 50 IRR0,0008109 GNS
- 100 IRR0,001621 GNS
- 1.000 IRR0,01621 GNS
- 5.000 IRR0,08109 GNS
- 10.000 IRR0,1621 GNS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iranian Rial ke Gains Network (IRR ke GNS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IRR hingga 10,000 IRR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Gains Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IRR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Gains Network (GNS) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 61.653,12 IRR , yang mencerminkan perubahan 1,03% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼5,09B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼1,64T IRR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Gains Network Harga khusus dari kami.
1,12T IRR
Suplai Peredaran
5,09B
Volume Trading 24 Jam
1,64T IRR
Kapitalisasi Pasar
1,03%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 1,48
High 24 Jam
﷼ 1,413
Low 24 Jam
Grafik tren GNS ke IRR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Gains Network terhadap IRR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Gains Network saat ini.
Ringkasan Konversi GNS ke IRR
Per | 1 GNS = 61.653,12 IRR | 1 IRR = 0,0{4}1621 GNS
Kurs untuk 1 GNS ke IRR hari ini adalah 61.653,12 IRR.
Pembelian 5 GNS akan dikenai biaya 308.265,60 IRR, sedangkan 10 GNS memiliki nilai 616.531,20 IRR.
1 IRR dapat di-trade dengan 0,0{4}1621 GNS.
50 IRR dapat dikonversi ke 0,0008109 GNS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GNS ke IRR telah berubah sebesar -1,09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1,03%, sehingga mencapai high senilai 62.326,92487210709 IRR dan low senilai 59.505,368138031976 IRR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GNS adalah 58.326,210099911026 IRR yang menunjukkan perubahan +5,70% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GNS telah berubah sebesar -28.468,24406320567 IRR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -31,59% pada nilainya.
Semua Tentang Gains Network (GNS)
Setelah menghitung harga Gains Network (GNS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Gains Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GNS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Gains Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GNS ke IRR
Dalam 24 jam terakhir, Gains Network (GNS) telah berfluktuasi antara 59.505,368138031976 IRR dan 62.326,92487210709 IRR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 55.251,97664338142 IRR dan high 64.011,43635513701 IRR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GNS ke IRR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 62326.92
|﷼ 64011.43
|﷼ 65274.81
|﷼ 104860.83
|Low
|﷼ 59379.02
|﷼ 55167.75
|﷼ 53483.23
|﷼ 40428.27
|Rata-rata
|﷼ 60642.41
|﷼ 61484.66
|﷼ 60642.41
|﷼ 70328.35
|Volatilitas
|+4,56%
|+14,04%
|+20,00%
|+71,51%
|Perubahan
|-0,34%
|-1,08%
|+5,78%
|-31,79%
Prakiraan Harga Gains Network dalam IRR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Gains Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GNS ke IRR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GNS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Gains Network dapat mencapai sekitar ﷼64.735,78IRR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GNS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GNS mungkin naik menjadi sekitar ﷼78.686,74 IRR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Gains Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GNS yang Tersedia di MEXC
GNS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GNS, yang mencakup pasar tempat Gains Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GNS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GNS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Gains Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Gains Network
Ingin menambahkan Gains Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Gains Network › atau Mulai sekarang ›
GNS dan IRR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Gains Network (GNS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Gains Network
- Harga Saat Ini (USD): $1.464
- Perubahan 7 Hari: -1,09%
- Tren 30 Hari: +5,70%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GNS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IRR, harga USD GNS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GNS] [GNS ke USD]
Iranian Rial (IRR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IRR/USD): 0,00002373887252528419
- Perubahan 7 Hari: -0,05%
- Tren 30 Hari: -0,05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IRR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GNS yang sama.
- IRR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GNS dengan IRR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GNS ke IRR?
Kurs antara Gains Network (GNS) dan Iranian Rial (IRR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GNS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GNS ke IRR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IRR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IRR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IRR. Ketika IRR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GNS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Gains Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GNS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IRR.
Konversikan GNS ke IRR Seketika
Gunakan konverter GNS ke IRR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GNS ke IRR?
Masukkan Jumlah GNS
Mulailah dengan memasukkan jumlah GNS yang ingin Anda konversi ke IRR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GNS ke IRR Secara Live
Lihat kurs GNS ke IRR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GNS dan IRR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GNS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GNS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GNS ke IRR dihitung?
Perhitungan kurs GNS ke IRR didasarkan pada nilai GNS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IRR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GNS ke IRR begitu sering berubah?
Kurs GNS ke IRR sangat sering berubah karena Gains Network dan Iranian Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GNS ke IRR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GNS ke IRR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GNS ke IRR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GNS ke IRR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GNS ke IRR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GNS terhadap IRR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GNS terhadap IRR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GNS ke IRR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IRR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GNS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GNS ke IRR?
Halving Gains Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GNS ke IRR.
Bisakah saya membandingkan kurs GNS ke IRR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GNS keIRR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GNS ke IRR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Gains Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GNS ke IRR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IRR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GNS ke IRR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Gains Network dan Iranian Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Gains Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GNS ke IRR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IRR Anda ke GNS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GNS ke IRR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GNS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GNS ke IRR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GNS ke IRR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IRR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GNS ke IRR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.