Tabel Konversi Gui Inu ke Liberian Dollar
Tabel Konversi GUI ke LRD
- 1 GUI0.00 LRD
- 2 GUI0.00 LRD
- 3 GUI0.00 LRD
- 4 GUI0.00 LRD
- 5 GUI0.00 LRD
- 6 GUI0.00 LRD
- 7 GUI0.00 LRD
- 8 GUI0.00 LRD
- 9 GUI0.00 LRD
- 10 GUI0.00 LRD
- 50 GUI0.01 LRD
- 100 GUI0.02 LRD
- 1,000 GUI0.18 LRD
- 5,000 GUI0.92 LRD
- 10,000 GUI1.84 LRD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Gui Inu ke Liberian Dollar (GUI ke LRD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GUI hingga 10,000 GUI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GUI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LRD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GUI ke LRD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LRD ke GUI
- 1 LRD5,439 GUI
- 2 LRD10,879 GUI
- 3 LRD16,318 GUI
- 4 LRD21,758 GUI
- 5 LRD27,197 GUI
- 6 LRD32,637 GUI
- 7 LRD38,076 GUI
- 8 LRD43,516 GUI
- 9 LRD48,956 GUI
- 10 LRD54,395 GUI
- 50 LRD271,978 GUI
- 100 LRD543,956 GUI
- 1,000 LRD5,439,564 GUI
- 5,000 LRD27,197,820 GUI
- 10,000 LRD54,395,641 GUI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Liberian Dollar ke Gui Inu (LRD ke GUI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LRD hingga 10,000 LRD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Gui Inu yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LRD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Gui Inu (GUI) saat ini diperdagangkan seharga L$ 0.00 LRD , yang mencerminkan perubahan 2.36% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L$26.64M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L$102.10M LRD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Gui Inu Harga khusus dari kami.
98.55T LRD
Suplai Peredaran
26.64M
Volume Trading 24 Jam
102.10M LRD
Kapitalisasi Pasar
2.36%
Perubahan Harga (1 Hari)
L$ 0.00000106
High 24 Jam
L$ 0.000001005
Low 24 Jam
Grafik tren GUI ke LRD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Gui Inu terhadap LRD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Gui Inu saat ini.
Ringkasan Konversi GUI ke LRD
Per | 1 GUI = 0.00 LRD | 1 LRD = 5,439 GUI
Kurs untuk 1 GUI ke LRD hari ini adalah 0.00 LRD.
Pembelian 5 GUI akan dikenai biaya 0.00 LRD, sedangkan 10 GUI memiliki nilai 0.00 LRD.
1 LRD dapat di-trade dengan 5,439 GUI.
50 LRD dapat dikonversi ke 271,978 GUI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GUI ke LRD telah berubah sebesar -21.40% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.36%, sehingga mencapai high senilai 0.0001879156732179114 LRD dan low senilai 0.00017816533168301974 LRD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GUI adalah 0.0003772495779318071 LRD yang menunjukkan perubahan -51.30% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GUI telah berubah sebesar -0.0003517214110040908 LRD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -65.70% pada nilainya.
Semua Tentang Gui Inu (GUI)
Setelah menghitung harga Gui Inu (GUI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Gui Inu langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GUI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Gui Inu, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GUI ke LRD
Dalam 24 jam terakhir, Gui Inu (GUI) telah berfluktuasi antara 0.00017816533168301974 LRD dan 0.0001879156732179114 LRD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0001657558060931577 LRD dan high 0.0002357809862073794 LRD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GUI ke LRD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|Low
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|Rata-rata
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|L$ 0
|Volatilitas
|+5.46%
|+29.81%
|+66.48%
|+154.47%
|Perubahan
|+2.98%
|-21.66%
|-51.19%
|-65.62%
Prakiraan Harga Gui Inu dalam LRD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Gui Inu dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GUI ke LRD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GUI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Gui Inu dapat mencapai sekitar L$0.00LRD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GUI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GUI mungkin naik menjadi sekitar L$0.00 LRD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Gui Inu kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
GUI dan LRD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Gui Inu (GUI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Gui Inu
- Harga Saat Ini (USD): $0.000001037
- Perubahan 7 Hari: -21.40%
- Tren 30 Hari: -51.30%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GUI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LRD, harga USD GUI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GUI] [GUI ke USD]
Liberian Dollar (LRD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LRD/USD): 0.005641900008222505
- Perubahan 7 Hari: +1.78%
- Tren 30 Hari: +1.78%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LRD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GUI yang sama.
- LRD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GUI dengan LRD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GUI ke LRD?
Kurs antara Gui Inu (GUI) dan Liberian Dollar (LRD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GUI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GUI ke LRD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LRD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LRD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LRD. Ketika LRD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GUI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Gui Inu, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GUI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LRD.
Konversikan GUI ke LRD Seketika
Gunakan konverter GUI ke LRD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GUI ke LRD?
Masukkan Jumlah GUI
Mulailah dengan memasukkan jumlah GUI yang ingin Anda konversi ke LRD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GUI ke LRD Secara Live
Lihat kurs GUI ke LRD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GUI dan LRD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GUI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GUI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GUI ke LRD dihitung?
Perhitungan kurs GUI ke LRD didasarkan pada nilai GUI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LRD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GUI ke LRD begitu sering berubah?
Kurs GUI ke LRD sangat sering berubah karena Gui Inu dan Liberian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GUI ke LRD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GUI ke LRD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GUI ke LRD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GUI ke LRD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GUI ke LRD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GUI terhadap LRD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GUI terhadap LRD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GUI ke LRD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LRD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GUI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GUI ke LRD?
Halving Gui Inu, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GUI ke LRD.
Bisakah saya membandingkan kurs GUI ke LRD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GUI keLRD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GUI ke LRD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Gui Inu, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GUI ke LRD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LRD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GUI ke LRD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Gui Inu dan Liberian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Gui Inu dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GUI ke LRD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LRD Anda ke GUI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GUI ke LRD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GUI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GUI ke LRD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GUI ke LRD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LRD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GUI ke LRD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
