Harga live Gui Inu hari ini adalah 0.000002051 USD. Lacak informasi harga aktual GUI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GUI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Gui Inu(GUI)

Harga Live 1 GUI ke USD:

$0.000002051
+4.48%1D
+4.48%1D
USD
Grafik Harga Live Gui Inu (GUI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:10 (UTC+8)

Informasi Harga Gui Inu (GUI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001934
$ 0.000001934$ 0.000001934
Low 24 Jam
$ 0.000002069
$ 0.000002069$ 0.000002069
High 24 Jam

$ 0.000001934
$ 0.000001934$ 0.000001934

$ 0.000002069
$ 0.000002069$ 0.000002069

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000001783990906205
$ 0.000001783990906205$ 0.000001783990906205

-0.39%

+4.48%

-22.73%

-22.73%

Harga aktual Gui Inu (GUI) adalah $ 0.000002051. Selama 24 jam terakhir, GUI diperdagangkan antara low $ 0.000001934 dan high $ 0.000002069, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGUI adalah $ 0.000579846469264794, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000001783990906205.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GUI telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, +4.48% selama 24 jam, dan -22.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gui Inu (GUI)

No.2062

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 152.06K
$ 152.06K$ 152.06K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Kapitalisasi Pasar Gui Inu saat ini adalah $ 1.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 152.06K. Suplai beredar GUI adalah 555.90B, dan total suplainya sebesar 777777777776.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.60M.

Riwayat Harga Gui Inu (GUI) USD

Pantau perubahan harga Gui Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000008794+4.48%
30 Days$ -0.000002139-51.06%
60 Hari$ -0.000000779-27.53%
90 Hari$ -0.000001579-43.50%
Perubahan Harga Gui Inu Hari Ini

Hari ini, GUI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000008794 (+4.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gui Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000002139 (-51.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gui Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GUI terlihat mengalami perubahan $ -0.000000779 (-27.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gui Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000001579 (-43.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gui Inu (GUI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gui Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gui Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GUI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gui Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gui Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gui Inu (USD)

Berapa nilai Gui Inu (GUI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gui Inu (GUI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gui Inu.

Cek prediksi harga Gui Inu sekarang!

Tokenomi Gui Inu (GUI)

Memahami tokenomi Gui Inu (GUI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GUI sekarang!

Cara membeli Gui Inu (GUI)

Ingin mengetahui cara membeli Gui Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gui Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GUI ke Mata Uang Lokal

1 Gui Inu(GUI) ke VND
0.053972065
1 Gui Inu(GUI) ke AUD
A$0.00000315854
1 Gui Inu(GUI) ke GBP
0.00000155876
1 Gui Inu(GUI) ke EUR
0.00000176386
1 Gui Inu(GUI) ke USD
$0.000002051
1 Gui Inu(GUI) ke MYR
RM0.00000857318
1 Gui Inu(GUI) ke TRY
0.00008653169
1 Gui Inu(GUI) ke JPY
¥0.000311752
1 Gui Inu(GUI) ke ARS
ARS$0.00297675987
1 Gui Inu(GUI) ke RUB
0.00016662324
1 Gui Inu(GUI) ke INR
0.00018186217
1 Gui Inu(GUI) ke IDR
Rp0.03418331966
1 Gui Inu(GUI) ke PHP
0.00012105002
1 Gui Inu(GUI) ke EGP
￡E.0.0000970123
1 Gui Inu(GUI) ke BRL
R$0.00001097285
1 Gui Inu(GUI) ke CAD
C$0.00000289191
1 Gui Inu(GUI) ke BDT
0.00025024251
1 Gui Inu(GUI) ke NGN
0.00295106084
1 Gui Inu(GUI) ke COP
$0.00785822191
1 Gui Inu(GUI) ke ZAR
R.0.00003562587
1 Gui Inu(GUI) ke UAH
0.00008626506
1 Gui Inu(GUI) ke TZS
T.Sh.0.005039307
1 Gui Inu(GUI) ke VES
Bs0.000465577
1 Gui Inu(GUI) ke CLP
$0.001934093
1 Gui Inu(GUI) ke PKR
Rs0.00057969464
1 Gui Inu(GUI) ke KZT
0.00107888753
1 Gui Inu(GUI) ke THB
฿0.0000664524
1 Gui Inu(GUI) ke TWD
NT$0.00006356049
1 Gui Inu(GUI) ke AED
د.إ0.00000752717
1 Gui Inu(GUI) ke CHF
Fr0.0000016408
1 Gui Inu(GUI) ke HKD
HK$0.00001593627
1 Gui Inu(GUI) ke AMD
֏0.0007843024
1 Gui Inu(GUI) ke MAD
.د.م0.0000190743
1 Gui Inu(GUI) ke MXN
$0.00003808707
1 Gui Inu(GUI) ke SAR
ريال0.00000769125
1 Gui Inu(GUI) ke ETB
Br0.00031562839
1 Gui Inu(GUI) ke KES
KSh0.00026490716
1 Gui Inu(GUI) ke JOD
د.أ0.000001454159
1 Gui Inu(GUI) ke PLN
0.00000752717
1 Gui Inu(GUI) ke RON
лв0.0000090244
1 Gui Inu(GUI) ke SEK
kr0.00001962807
1 Gui Inu(GUI) ke BGN
лв0.00000346619
1 Gui Inu(GUI) ke HUF
Ft0.00068571083
1 Gui Inu(GUI) ke CZK
0.00004319406
1 Gui Inu(GUI) ke KWD
د.ك0.000000627606
1 Gui Inu(GUI) ke ILS
0.00000670677
1 Gui Inu(GUI) ke BOB
Bs0.0000141519
1 Gui Inu(GUI) ke AZN
0.0000034867
1 Gui Inu(GUI) ke TJS
SM0.00001891022
1 Gui Inu(GUI) ke GEL
0.00000555821
1 Gui Inu(GUI) ke AOA
Kz0.00187992609
1 Gui Inu(GUI) ke BHD
.د.ب0.000000771176
1 Gui Inu(GUI) ke BMD
$0.000002051
1 Gui Inu(GUI) ke DKK
kr0.00001324946
1 Gui Inu(GUI) ke HNL
L0.00005402334
1 Gui Inu(GUI) ke MUR
0.000094346
1 Gui Inu(GUI) ke NAD
$0.00003562587
1 Gui Inu(GUI) ke NOK
kr0.00002089969
1 Gui Inu(GUI) ke NZD
$0.00000363027
1 Gui Inu(GUI) ke PAB
B/.0.000002051
1 Gui Inu(GUI) ke PGK
K0.0000086142
1 Gui Inu(GUI) ke QAR
ر.ق0.00000746564
1 Gui Inu(GUI) ke RSD
дин.0.00020811497
1 Gui Inu(GUI) ke UZS
soʻm0.02471083769
1 Gui Inu(GUI) ke ALL
L0.00017197635
1 Gui Inu(GUI) ke ANG
ƒ0.00000367129
1 Gui Inu(GUI) ke AWG
ƒ0.0000036918
1 Gui Inu(GUI) ke BBD
$0.000004102
1 Gui Inu(GUI) ke BAM
KM0.00000346619
1 Gui Inu(GUI) ke BIF
Fr0.006048399
1 Gui Inu(GUI) ke BND
$0.0000026663
1 Gui Inu(GUI) ke BSD
$0.000002051
1 Gui Inu(GUI) ke JMD
$0.00032887785
1 Gui Inu(GUI) ke KHR
0.00823693906
1 Gui Inu(GUI) ke KMF
Fr0.00086142
1 Gui Inu(GUI) ke LAK
0.04458695563
1 Gui Inu(GUI) ke LKR
රු0.00062528837
1 Gui Inu(GUI) ke MDL
L0.000034867
1 Gui Inu(GUI) ke MGA
Ar0.0092387295
1 Gui Inu(GUI) ke MOP
P0.000016408
1 Gui Inu(GUI) ke MVR
0.0000315854
1 Gui Inu(GUI) ke MWK
MK0.00356076161
1 Gui Inu(GUI) ke MZN
MT0.00013116145
1 Gui Inu(GUI) ke NPR
रु0.0002906267
1 Gui Inu(GUI) ke PYG
0.014545692
1 Gui Inu(GUI) ke RWF
Fr0.002976001
1 Gui Inu(GUI) ke SBD
$0.00001687973
1 Gui Inu(GUI) ke SCR
0.00003086755
1 Gui Inu(GUI) ke SRD
$0.0000789635
1 Gui Inu(GUI) ke SVC
$0.00001792574
1 Gui Inu(GUI) ke SZL
L0.00003560536
1 Gui Inu(GUI) ke TMT
m0.0000071785
1 Gui Inu(GUI) ke TND
د.ت0.000006068909
1 Gui Inu(GUI) ke TTD
$0.00001388527
1 Gui Inu(GUI) ke UGX
Sh0.007170296
1 Gui Inu(GUI) ke XAF
Fr0.001162917
1 Gui Inu(GUI) ke XCD
$0.0000055377
1 Gui Inu(GUI) ke XOF
Fr0.001162917
1 Gui Inu(GUI) ke XPF
Fr0.000211253
1 Gui Inu(GUI) ke BWP
P0.00002758595
1 Gui Inu(GUI) ke BZD
$0.00000412251
1 Gui Inu(GUI) ke CVE
$0.00019656784
1 Gui Inu(GUI) ke DJF
Fr0.000363027
1 Gui Inu(GUI) ke DOP
$0.00013189981
1 Gui Inu(GUI) ke DZD
د.ج0.00026777856
1 Gui Inu(GUI) ke FJD
$0.00000467628
1 Gui Inu(GUI) ke GNF
Fr0.017833445
1 Gui Inu(GUI) ke GTQ
Q0.00001571066
1 Gui Inu(GUI) ke GYD
$0.00042898716
1 Gui Inu(GUI) ke ISK
kr0.000258426

Sumber Daya Gui Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gui Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gui Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gui Inu

Berapa nilai Gui Inu (GUI) hari ini?
Harga live GUI dalam USD adalah 0.000002051 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GUI ke USD saat ini?
Harga GUI ke USD saat ini adalah $ 0.000002051. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gui Inu?
Kapitalisasi pasar GUI adalah $ 1.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GUI?
Suplai beredar GUI adalah 555.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GUI?
GUI mencapai harga ATH sebesar 0.000579846469264794 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GUI?
GUI mencapai harga ATL 0.000001783990906205 USD.
Berapa volume perdagangan GUI?
Volume perdagangan 24 jam live GUI adalah $ 152.06K USD.
Akankah harga GUI naik lebih tinggi tahun ini?
GUI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GUI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GUI ke USD

Jumlah

GUI
GUI
USD
USD

1 GUI = 0.000002051 USD

Perdagangkan GUI

GUI/USDT
$0.000002051
$0.000002051$0.000002051
+4.53%

$101,249.99
$3,294.82
$154.06
$1.0562
$1.0004
$101,249.99
$3,294.82
$154.06
$2.2002
$1.0020
$0.00000
$0.00000
$30.65
$0.0490
$0.0004038
$0.012671
$4.232
$0.008065
$0.001851
$0.0000002413
