Tabel Konversi Heima ke Moroccan Dirham
Tabel Konversi HEI ke MAD
- 1 HEI1.47 MAD
- 2 HEI2.94 MAD
- 3 HEI4.41 MAD
- 4 HEI5.88 MAD
- 5 HEI7.36 MAD
- 6 HEI8.83 MAD
- 7 HEI10.30 MAD
- 8 HEI11.77 MAD
- 9 HEI13.24 MAD
- 10 HEI14.71 MAD
- 50 HEI73.56 MAD
- 100 HEI147.12 MAD
- 1,000 HEI1,471.24 MAD
- 5,000 HEI7,356.22 MAD
- 10,000 HEI14,712.44 MAD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Heima ke Moroccan Dirham (HEI ke MAD) di berbagai rentang nilai, dari 1 HEI hingga 10,000 HEI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HEI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MAD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HEI ke MAD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MAD ke HEI
- 1 MAD0.6796 HEI
- 2 MAD1.359 HEI
- 3 MAD2.0390 HEI
- 4 MAD2.718 HEI
- 5 MAD3.398 HEI
- 6 MAD4.0781 HEI
- 7 MAD4.757 HEI
- 8 MAD5.437 HEI
- 9 MAD6.117 HEI
- 10 MAD6.796 HEI
- 50 MAD33.98 HEI
- 100 MAD67.96 HEI
- 1,000 MAD679.6 HEI
- 5,000 MAD3,398 HEI
- 10,000 MAD6,796 HEI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Moroccan Dirham ke Heima (MAD ke HEI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MAD hingga 10,000 MAD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Heima yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MAD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Heima (HEI) saat ini diperdagangkan seharga د.م 1.47 MAD , yang mencerminkan perubahan -28.21% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.م24.92M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.م125.19M MAD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Heima Harga khusus dari kami.
783.92M MAD
Suplai Peredaran
24.92M
Volume Trading 24 Jam
125.19M MAD
Kapitalisasi Pasar
-28.21%
Perubahan Harga (1 Hari)
د.م 0.2278
High 24 Jam
د.م 0.1467
Low 24 Jam
Grafik tren HEI ke MAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Heima terhadap MAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Heima saat ini.
Ringkasan Konversi HEI ke MAD
Per | 1 HEI = 1.47 MAD | 1 MAD = 0.6796 HEI
Kurs untuk 1 HEI ke MAD hari ini adalah 1.47 MAD.
Pembelian 5 HEI akan dikenai biaya 7.36 MAD, sedangkan 10 HEI memiliki nilai 14.71 MAD.
1 MAD dapat di-trade dengan 0.6796 HEI.
50 MAD dapat dikonversi ke 33.98 HEI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HEI ke MAD telah berubah sebesar -24.50% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -28.21%, sehingga mencapai high senilai 2.1012499194209506 MAD dan low senilai 1.3531754309879431 MAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HEI adalah 2.2414562353788017 MAD yang menunjukkan perubahan -34.34% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HEI telah berubah sebesar -2.448998479395357 MAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.45% pada nilainya.
Semua Tentang Heima (HEI)
Setelah menghitung harga Heima (HEI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Heima langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HEI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Heima, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HEI ke MAD
Dalam 24 jam terakhir, Heima (HEI) telah berfluktuasi antara 1.3531754309879431 MAD dan 2.1012499194209506 MAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.3531754309879431 MAD dan high 2.150137648011517 MAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HEI ke MAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.م 2.02
|د.م 2.12
|د.م 2.21
|د.م 4.98
|Low
|د.م 1.29
|د.م 1.29
|د.م 1.29
|د.م 0.09
|Rata-rata
|د.م 1.75
|د.م 1.84
|د.م 1.93
|د.م 2.67
|Volatilitas
|+35.88%
|+40.85%
|+39.88%
|+125.45%
|Perubahan
|-29.24%
|-24.39%
|-34.25%
|-62.18%
Prakiraan Harga Heima dalam MAD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Heima dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HEI ke MAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HEI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Heima dapat mencapai sekitar د.م1.54MAD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HEI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HEI mungkin naik menjadi sekitar د.م1.88 MAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Heima kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HEI yang Tersedia di MEXC
HEI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HEI, yang mencakup pasar tempat Heima dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HEI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
HEIUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HEI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Heima untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Heima
Ingin menambahkan Heima ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Heima › atau Mulai sekarang ›
HEI dan MAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Heima (HEI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Heima
- Harga Saat Ini (USD): $0.1595
- Perubahan 7 Hari: -24.50%
- Tren 30 Hari: -34.34%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HEI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MAD, harga USD HEI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HEI] [HEI ke USD]
Moroccan Dirham (MAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MAD/USD): 0.10838348417785383
- Perubahan 7 Hari: +0.94%
- Tren 30 Hari: +0.94%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HEI yang sama.
- MAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HEI dengan MAD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HEI ke MAD?
Kurs antara Heima (HEI) dan Moroccan Dirham (MAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HEI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HEI ke MAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MAD. Ketika MAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HEI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Heima, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HEI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MAD.
Konversikan HEI ke MAD Seketika
Gunakan konverter HEI ke MAD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HEI ke MAD?
Masukkan Jumlah HEI
Mulailah dengan memasukkan jumlah HEI yang ingin Anda konversi ke MAD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HEI ke MAD Secara Live
Lihat kurs HEI ke MAD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HEI dan MAD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HEI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HEI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HEI ke MAD dihitung?
Perhitungan kurs HEI ke MAD didasarkan pada nilai HEI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MAD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HEI ke MAD begitu sering berubah?
Kurs HEI ke MAD sangat sering berubah karena Heima dan Moroccan Dirham terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HEI ke MAD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HEI ke MAD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HEI ke MAD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HEI ke MAD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HEI ke MAD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HEI terhadap MAD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HEI terhadap MAD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HEI ke MAD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MAD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HEI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HEI ke MAD?
Halving Heima, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HEI ke MAD.
Bisakah saya membandingkan kurs HEI ke MAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HEI keMAD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HEI ke MAD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Heima, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HEI ke MAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MAD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HEI ke MAD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Heima dan Moroccan Dirham?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Heima dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HEI ke MAD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MAD Anda ke HEI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HEI ke MAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HEI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HEI ke MAD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HEI ke MAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MAD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HEI ke MAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Heima Selengkapnya
Harga Heima
Pelajari selengkapnya tentang Heima (HEI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Heima
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar HEI untuk lebih memahami kemungkinan arah Heima.
Cara Membeli Heima
Ingin membeli Heima? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
HEI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan HEI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Heima ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MAD
Mengapa Harus Membeli Heima dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Heima.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Heima dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.