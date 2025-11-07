Apa yang dimaksud dengan Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Prediksi Harga Heima (USD)

Berapa nilai Heima (HEI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Heima (HEI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heima.

Tokenomi Heima (HEI)

Memahami tokenomi Heima (HEI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEI sekarang!

Cara membeli Heima (HEI)

Sumber Daya Heima

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Heima, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Heima Berapa nilai Heima (HEI) hari ini? Harga live HEI dalam USD adalah 0.2198 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HEI ke USD saat ini? $ 0.2198 . Cobalah Harga HEI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Heima? Kapitalisasi pasar HEI adalah $ 18.67M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HEI? Suplai beredar HEI adalah 84.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HEI? HEI mencapai harga ATH sebesar 1.3586561844463771 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HEI? HEI mencapai harga ATL 0.01820824746849313 USD . Berapa volume perdagangan HEI? Volume perdagangan 24 jam live HEI adalah $ 618.06K USD . Akankah harga HEI naik lebih tinggi tahun ini? HEI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Heima (HEI)

