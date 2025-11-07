BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Heima hari ini adalah 0.2198 USD. Lacak informasi harga aktual HEI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Heima hari ini adalah 0.2198 USD. Lacak informasi harga aktual HEI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HEI

Info Harga HEI

Penjelasan HEI

Whitepaper HEI

Situs Web Resmi HEI

Tokenomi HEI

Prakiraan Harga HEI

Riwayat HEI

Panduan Membeli HEI

Konverter HEI ke Mata Uang Fiat

Spot HEI

Futures USDT-M HEI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Heima

Harga Heima(HEI)

Harga Live 1 HEI ke USD:

$0.2198
$0.2198$0.2198
+2.85%1D
USD
Grafik Harga Live Heima (HEI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:59 (UTC+8)

Informasi Harga Heima (HEI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2038
$ 0.2038$ 0.2038
Low 24 Jam
$ 0.2206
$ 0.2206$ 0.2206
High 24 Jam

$ 0.2038
$ 0.2038$ 0.2038

$ 0.2206
$ 0.2206$ 0.2206

$ 1.3586561844463771
$ 1.3586561844463771$ 1.3586561844463771

$ 0.01820824746849313
$ 0.01820824746849313$ 0.01820824746849313

+1.71%

+2.85%

-6.11%

-6.11%

Harga aktual Heima (HEI) adalah $ 0.2198. Selama 24 jam terakhir, HEI diperdagangkan antara low $ 0.2038 dan high $ 0.2206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEI adalah $ 1.3586561844463771, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01820824746849313.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEI telah berubah sebesar +1.71% selama 1 jam terakhir, +2.85% selama 24 jam, dan -6.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Heima (HEI)

No.866

$ 18.67M
$ 18.67M$ 18.67M

$ 618.06K
$ 618.06K$ 618.06K

$ 21.98M
$ 21.98M$ 21.98M

84.95M
84.95M 84.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98,212,488
98,212,488 98,212,488

84.95%

ETH

Kapitalisasi Pasar Heima saat ini adalah $ 18.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 618.06K. Suplai beredar HEI adalah 84.95M, dan total suplainya sebesar 98212488. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.98M.

Riwayat Harga Heima (HEI) USD

Pantau perubahan harga Heima untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006091+2.85%
30 Days$ -0.118-34.94%
60 Hari$ -0.2224-50.30%
90 Hari$ -0.2632-54.50%
Perubahan Harga Heima Hari Ini

Hari ini, HEI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006091 (+2.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Heima 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.118 (-34.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Heima 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HEI terlihat mengalami perubahan $ -0.2224 (-50.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Heima 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2632 (-54.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Heima (HEI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Heima sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Heima Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HEI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Heima di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Heima dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Heima (USD)

Berapa nilai Heima (HEI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Heima (HEI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heima.

Cek prediksi harga Heima sekarang!

Tokenomi Heima (HEI)

Memahami tokenomi Heima (HEI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEI sekarang!

Cara membeli Heima (HEI)

Ingin mengetahui cara membeli Heima? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Heima di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HEI ke Mata Uang Lokal

1 Heima(HEI) ke VND
5,784.037
1 Heima(HEI) ke AUD
A$0.338492
1 Heima(HEI) ke GBP
0.167048
1 Heima(HEI) ke EUR
0.189028
1 Heima(HEI) ke USD
$0.2198
1 Heima(HEI) ke MYR
RM0.918764
1 Heima(HEI) ke TRY
9.25358
1 Heima(HEI) ke JPY
¥33.6294
1 Heima(HEI) ke ARS
ARS$319.011126
1 Heima(HEI) ke RUB
17.856552
1 Heima(HEI) ke INR
19.489666
1 Heima(HEI) ke IDR
Rp3,663.331868
1 Heima(HEI) ke PHP
12.974794
1 Heima(HEI) ke EGP
￡E.10.394342
1 Heima(HEI) ke BRL
R$1.173732
1 Heima(HEI) ke CAD
C$0.309918
1 Heima(HEI) ke BDT
26.817798
1 Heima(HEI) ke NGN
316.257032
1 Heima(HEI) ke COP
$842.143918
1 Heima(HEI) ke ZAR
R.3.815728
1 Heima(HEI) ke UAH
9.244788
1 Heima(HEI) ke TZS
T.Sh.540.0486
1 Heima(HEI) ke VES
Bs49.0154
1 Heima(HEI) ke CLP
$207.0516
1 Heima(HEI) ke PKR
Rs62.124272
1 Heima(HEI) ke KZT
115.621394
1 Heima(HEI) ke THB
฿7.12152
1 Heima(HEI) ke TWD
NT$6.811602
1 Heima(HEI) ke AED
د.إ0.806666
1 Heima(HEI) ke CHF
Fr0.17584
1 Heima(HEI) ke HKD
HK$1.707846
1 Heima(HEI) ke AMD
֏84.05152
1 Heima(HEI) ke MAD
.د.م2.046338
1 Heima(HEI) ke MXN
$4.081686
1 Heima(HEI) ke SAR
ريال0.82425
1 Heima(HEI) ke ETB
Br33.737102
1 Heima(HEI) ke KES
KSh28.384972
1 Heima(HEI) ke JOD
د.أ0.1558382
1 Heima(HEI) ke PLN
0.808864
1 Heima(HEI) ke RON
лв0.96712
1 Heima(HEI) ke SEK
kr2.101288
1 Heima(HEI) ke BGN
лв0.371462
1 Heima(HEI) ke HUF
Ft73.485734
1 Heima(HEI) ke CZK
4.635582
1 Heima(HEI) ke KWD
د.ك0.0672588
1 Heima(HEI) ke ILS
0.718746
1 Heima(HEI) ke BOB
Bs1.51662
1 Heima(HEI) ke AZN
0.37366
1 Heima(HEI) ke TJS
SM2.026556
1 Heima(HEI) ke GEL
0.595658
1 Heima(HEI) ke AOA
Kz200.54552
1 Heima(HEI) ke BHD
.د.ب0.0826448
1 Heima(HEI) ke BMD
$0.2198
1 Heima(HEI) ke DKK
kr1.419908
1 Heima(HEI) ke HNL
L5.776344
1 Heima(HEI) ke MUR
10.1108
1 Heima(HEI) ke NAD
$3.817926
1 Heima(HEI) ke NOK
kr2.24196
1 Heima(HEI) ke NZD
$0.389046
1 Heima(HEI) ke PAB
B/.0.2198
1 Heima(HEI) ke PGK
K0.938546
1 Heima(HEI) ke QAR
ر.ق0.800072
1 Heima(HEI) ke RSD
дин.22.311898
1 Heima(HEI) ke UZS
soʻm2,616.666248
1 Heima(HEI) ke ALL
L18.434626
1 Heima(HEI) ke ANG
ƒ0.393442
1 Heima(HEI) ke AWG
ƒ0.39564
1 Heima(HEI) ke BBD
$0.4396
1 Heima(HEI) ke BAM
KM0.371462
1 Heima(HEI) ke BIF
Fr648.1902
1 Heima(HEI) ke BND
$0.28574
1 Heima(HEI) ke BSD
$0.2198
1 Heima(HEI) ke JMD
$35.24493
1 Heima(HEI) ke KHR
882.729988
1 Heima(HEI) ke KMF
Fr93.8546
1 Heima(HEI) ke LAK
4,778.260774
1 Heima(HEI) ke LKR
රු67.010426
1 Heima(HEI) ke MDL
L3.760778
1 Heima(HEI) ke MGA
Ar990.0891
1 Heima(HEI) ke MOP
P1.7584
1 Heima(HEI) ke MVR
3.38492
1 Heima(HEI) ke MWK
MK380.93538
1 Heima(HEI) ke MZN
MT14.05621
1 Heima(HEI) ke NPR
रु31.14566
1 Heima(HEI) ke PYG
1,558.8216
1 Heima(HEI) ke RWF
Fr319.3694
1 Heima(HEI) ke SBD
$1.806756
1 Heima(HEI) ke SCR
3.310188
1 Heima(HEI) ke SRD
$8.4623
1 Heima(HEI) ke SVC
$1.921052
1 Heima(HEI) ke SZL
L3.81353
1 Heima(HEI) ke TMT
m0.7693
1 Heima(HEI) ke TND
د.ت0.6503882
1 Heima(HEI) ke TTD
$1.488046
1 Heima(HEI) ke UGX
Sh768.4208
1 Heima(HEI) ke XAF
Fr124.8464
1 Heima(HEI) ke XCD
$0.59346
1 Heima(HEI) ke XOF
Fr124.8464
1 Heima(HEI) ke XPF
Fr22.6394
1 Heima(HEI) ke BWP
P2.95631
1 Heima(HEI) ke BZD
$0.441798
1 Heima(HEI) ke CVE
$21.065632
1 Heima(HEI) ke DJF
Fr39.1244
1 Heima(HEI) ke DOP
$14.13314
1 Heima(HEI) ke DZD
د.ج28.679504
1 Heima(HEI) ke FJD
$0.501144
1 Heima(HEI) ke GNF
Fr1,911.161
1 Heima(HEI) ke GTQ
Q1.683668
1 Heima(HEI) ke GYD
$45.973368
1 Heima(HEI) ke ISK
kr27.6948

Sumber Daya Heima

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Heima, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Heima
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Heima

Berapa nilai Heima (HEI) hari ini?
Harga live HEI dalam USD adalah 0.2198 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEI ke USD saat ini?
Harga HEI ke USD saat ini adalah $ 0.2198. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Heima?
Kapitalisasi pasar HEI adalah $ 18.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEI?
Suplai beredar HEI adalah 84.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEI?
HEI mencapai harga ATH sebesar 1.3586561844463771 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEI?
HEI mencapai harga ATL 0.01820824746849313 USD.
Berapa volume perdagangan HEI?
Volume perdagangan 24 jam live HEI adalah $ 618.06K USD.
Akankah harga HEI naik lebih tinggi tahun ini?
HEI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Heima (HEI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HEI ke USD

Jumlah

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.2198 USD

Perdagangkan HEI

HEI/USDT
$0.2198
$0.2198$0.2198
+2.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,967.19
$100,967.19$100,967.19

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.15
$3,321.15$3,321.15

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.36
$156.36$156.36

+0.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1178
$1.1178$1.1178

+30.27%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,967.19
$100,967.19$100,967.19

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.15
$3,321.15$3,321.15

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.36
$156.36$156.36

+0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2125
$2.2125$2.2125

-0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0072
$1.0072$1.0072

-0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$32.06
$32.06$32.06

+113.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1149
$0.1149$0.1149

+129.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004028
$0.0004028$0.0004028

+168.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014740
$0.014740$0.014740

+1,374.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.423
$4.423$4.423

+342.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005842
$0.005842$0.005842

+173.75%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1149
$0.1149$0.1149

+129.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002237
$0.0000002237$0.0000002237

+49.13%