Tabel Konversi Inspect ke United States Dollar
- 1 INSP0.01 USD
- 2 INSP0.01 USD
- 3 INSP0.02 USD
- 4 INSP0.03 USD
- 5 INSP0.03 USD
- 6 INSP0.04 USD
- 7 INSP0.04 USD
- 8 INSP0.05 USD
- 9 INSP0.06 USD
- 10 INSP0.06 USD
- 50 INSP0.32 USD
- 100 INSP0.64 USD
- 1,000 INSP6.40 USD
- 5,000 INSP31.99 USD
- 10,000 INSP63.99 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Inspect ke United States Dollar (INSP ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 INSP hingga 10,000 INSP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah INSP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah INSP ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke INSP
- 1 USD156.2 INSP
- 2 USD312.5 INSP
- 3 USD468.8 INSP
- 4 USD625.1 INSP
- 5 USD781.4 INSP
- 6 USD937.6 INSP
- 7 USD1,093 INSP
- 8 USD1,250 INSP
- 9 USD1,406 INSP
- 10 USD1,562 INSP
- 50 USD7,814 INSP
- 100 USD15,628 INSP
- 1,000 USD156,281 INSP
- 5,000 USD781,406 INSP
- 10,000 USD1,562,812 INSP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke Inspect (USD ke INSP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Inspect yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Inspect (INSP) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.01 USD , yang mencerminkan perubahan 0.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $68.52K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $5.11M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Inspect Harga khusus dari kami.
798.21M USD
Suplai Peredaran
68.52K
Volume Trading 24 Jam
5.11M USD
Kapitalisasi Pasar
0.15%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.00661
High 24 Jam
$ 0.0063
Low 24 Jam
Grafik tren INSP ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Inspect terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Inspect saat ini.
Ringkasan Konversi INSP ke USD
Per | 1 INSP = 0.01 USD | 1 USD = 156.2 INSP
Kurs untuk 1 INSP ke USD hari ini adalah 0.01 USD.
Pembelian 5 INSP akan dikenai biaya 0.03 USD, sedangkan 10 INSP memiliki nilai 0.06 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 156.2 INSP.
50 USD dapat dikonversi ke 7,814 INSP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 INSP ke USD telah berubah sebesar -5.61% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.15%, sehingga mencapai high senilai 0.006608678264347131 USD dan low senilai 0.00629874025194961 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 INSP adalah 0.006608678264347131 USD yang menunjukkan perubahan -3.18% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, INSP telah berubah sebesar -0.013937212557488502 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -68.54% pada nilainya.
Semua Tentang Inspect (INSP)
Setelah menghitung harga Inspect (INSP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Inspect langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan INSP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Inspect, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga INSP ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Inspect (INSP) telah berfluktuasi antara 0.00629874025194961 USD dan 0.006608678264347131 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00604879024195161 USD dan high 0.0076184763047390525 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas INSP ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0.01
|$ 0.01
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+4.89%
|+22.99%
|+261.57%
|+83.85%
|Perubahan
|+1.10%
|-6.14%
|-3.02%
|-68.91%
Prakiraan Harga Inspect dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Inspect dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan INSP ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga INSP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Inspect dapat mencapai sekitar $0.01USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga INSP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, INSP mungkin naik menjadi sekitar $0.01 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Inspect kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan INSP yang Tersedia di MEXC
INSP/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot INSP, yang mencakup pasar tempat Inspect dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual INSP pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures INSP dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Inspect untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Inspect
Ingin menambahkan Inspect ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Inspect › atau Mulai sekarang ›
INSP dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.74841
- Perubahan 7 Hari: +1.95%
- Tren 30 Hari: +1.95%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.857255
- Perubahan 7 Hari: +1.09%
- Tren 30 Hari: +1.09%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 76.399659
- Perubahan 7 Hari: +5.89%
- Tren 30 Hari: +5.89%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli INSP.
- USD yang lebih lemah membuat INSP relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli INSP dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs INSP ke USD?
Kurs antara Inspect (INSP) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam INSP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs INSP ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti INSP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Inspect, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap INSP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan INSP ke USD Seketika
Gunakan konverter INSP ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi INSP ke USD?
Masukkan Jumlah INSP
Mulailah dengan memasukkan jumlah INSP yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs INSP ke USD Secara Live
Lihat kurs INSP ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang INSP dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan INSP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli INSP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs INSP ke USD dihitung?
Perhitungan kurs INSP ke USD didasarkan pada nilai INSP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs INSP ke USD begitu sering berubah?
Kurs INSP ke USD sangat sering berubah karena Inspect dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs INSP ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs INSP ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs INSP ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan INSP ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi INSP ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren INSP terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga INSP terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar INSP ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun INSP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs INSP ke USD?
Halving Inspect, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs INSP ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs INSP ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs INSP keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs INSP ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Inspect, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi INSP ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target INSP ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Inspect dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Inspect dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan INSP ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke INSP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah INSP ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga INSP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar INSP ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs INSP ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs INSP ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
