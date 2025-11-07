BursaDEX+
Harga live Inspect hari ini adalah 0.00694 USD. Lacak informasi harga aktual INSP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INSP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang INSP

Info Harga INSP

Penjelasan INSP

Whitepaper INSP

Situs Web Resmi INSP

Tokenomi INSP

Prakiraan Harga INSP

Riwayat INSP

Panduan Membeli INSP

Konverter INSP ke Mata Uang Fiat

Spot INSP

Prapasar

Earn

Berita

Blog

Learn

Logo Inspect

Harga Inspect(INSP)

Harga Live 1 INSP ke USD:

$0.00687
$0.00687$0.00687
+8.53%1D
USD
Grafik Harga Live Inspect (INSP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:19 (UTC+8)

Informasi Harga Inspect (INSP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057
Low 24 Jam
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
High 24 Jam

$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 1.3073823161861293
$ 1.3073823161861293$ 1.3073823161861293

$ 0.003948942101004962
$ 0.003948942101004962$ 0.003948942101004962

-11.37%

+8.53%

-20.14%

-20.14%

Harga aktual Inspect (INSP) adalah $ 0.00694. Selama 24 jam terakhir, INSP diperdagangkan antara low $ 0.0057 dan high $ 0.008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINSP adalah $ 1.3073823161861293, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003948942101004962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INSP telah berubah sebesar -11.37% selama 1 jam terakhir, +8.53% selama 24 jam, dan -20.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Inspect (INSP)

No.1380

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

$ 247.67K
$ 247.67K$ 247.67K

$ 6.94M
$ 6.94M$ 6.94M

798.37M
798.37M 798.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

79.83%

ETH

Kapitalisasi Pasar Inspect saat ini adalah $ 5.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 247.67K. Suplai beredar INSP adalah 798.37M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.94M.

Riwayat Harga Inspect (INSP) USD

Pantau perubahan harga Inspect untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00054+8.53%
30 Days$ -0.00807-53.77%
60 Hari$ -0.01199-63.34%
90 Hari$ -0.01726-71.33%
Perubahan Harga Inspect Hari Ini

Hari ini, INSP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00054 (+8.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Inspect 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00807 (-53.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Inspect 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INSP terlihat mengalami perubahan $ -0.01199 (-63.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Inspect 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01726 (-71.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Inspect (INSP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Inspect sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Inspect (INSP)

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Inspect tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Inspect Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INSP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Inspect di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Inspect dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Inspect (USD)

Berapa nilai Inspect (INSP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Inspect (INSP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inspect.

Cek prediksi harga Inspect sekarang!

Tokenomi Inspect (INSP)

Memahami tokenomi Inspect (INSP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INSP sekarang!

Cara membeli Inspect (INSP)

Ingin mengetahui cara membeli Inspect? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Inspect di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INSP ke Mata Uang Lokal

1 Inspect(INSP) ke VND
182.6261
1 Inspect(INSP) ke AUD
A$0.0106876
1 Inspect(INSP) ke GBP
0.0052744
1 Inspect(INSP) ke EUR
0.0059684
1 Inspect(INSP) ke USD
$0.00694
1 Inspect(INSP) ke MYR
RM0.0290092
1 Inspect(INSP) ke TRY
0.292174
1 Inspect(INSP) ke JPY
¥1.06182
1 Inspect(INSP) ke ARS
ARS$10.0725078
1 Inspect(INSP) ke RUB
0.5638056
1 Inspect(INSP) ke INR
0.6153698
1 Inspect(INSP) ke IDR
Rp115.6666204
1 Inspect(INSP) ke PHP
0.4096682
1 Inspect(INSP) ke EGP
￡E.0.3281926
1 Inspect(INSP) ke BRL
R$0.0370596
1 Inspect(INSP) ke CAD
C$0.0097854
1 Inspect(INSP) ke BDT
0.8467494
1 Inspect(INSP) ke NGN
9.9855496
1 Inspect(INSP) ke COP
$26.5899854
1 Inspect(INSP) ke ZAR
R.0.1204784
1 Inspect(INSP) ke UAH
0.2918964
1 Inspect(INSP) ke TZS
T.Sh.17.05158
1 Inspect(INSP) ke VES
Bs1.54762
1 Inspect(INSP) ke CLP
$6.53748
1 Inspect(INSP) ke PKR
Rs1.9615216
1 Inspect(INSP) ke KZT
3.6506482
1 Inspect(INSP) ke THB
฿0.224856
1 Inspect(INSP) ke TWD
NT$0.2150706
1 Inspect(INSP) ke AED
د.إ0.0254698
1 Inspect(INSP) ke CHF
Fr0.005552
1 Inspect(INSP) ke HKD
HK$0.0539238
1 Inspect(INSP) ke AMD
֏2.653856
1 Inspect(INSP) ke MAD
.د.م0.0646114
1 Inspect(INSP) ke MXN
$0.1288758
1 Inspect(INSP) ke SAR
ريال0.026025
1 Inspect(INSP) ke ETB
Br1.0652206
1 Inspect(INSP) ke KES
KSh0.8962316
1 Inspect(INSP) ke JOD
د.أ0.00492046
1 Inspect(INSP) ke PLN
0.0255392
1 Inspect(INSP) ke RON
лв0.030536
1 Inspect(INSP) ke SEK
kr0.0663464
1 Inspect(INSP) ke BGN
лв0.0117286
1 Inspect(INSP) ke HUF
Ft2.3202502
1 Inspect(INSP) ke CZK
0.1463646
1 Inspect(INSP) ke KWD
د.ك0.00212364
1 Inspect(INSP) ke ILS
0.0226938
1 Inspect(INSP) ke BOB
Bs0.047886
1 Inspect(INSP) ke AZN
0.011798
1 Inspect(INSP) ke TJS
SM0.0639868
1 Inspect(INSP) ke GEL
0.0188074
1 Inspect(INSP) ke AOA
Kz6.332056
1 Inspect(INSP) ke BHD
.د.ب0.00260944
1 Inspect(INSP) ke BMD
$0.00694
1 Inspect(INSP) ke DKK
kr0.0448324
1 Inspect(INSP) ke HNL
L0.1823832
1 Inspect(INSP) ke MUR
0.31924
1 Inspect(INSP) ke NAD
$0.1205478
1 Inspect(INSP) ke NOK
kr0.070788
1 Inspect(INSP) ke NZD
$0.0122838
1 Inspect(INSP) ke PAB
B/.0.00694
1 Inspect(INSP) ke PGK
K0.0296338
1 Inspect(INSP) ke QAR
ر.ق0.0252616
1 Inspect(INSP) ke RSD
дин.0.7044794
1 Inspect(INSP) ke UZS
soʻm82.6190344
1 Inspect(INSP) ke ALL
L0.5820578
1 Inspect(INSP) ke ANG
ƒ0.0124226
1 Inspect(INSP) ke AWG
ƒ0.012492
1 Inspect(INSP) ke BBD
$0.01388
1 Inspect(INSP) ke BAM
KM0.0117286
1 Inspect(INSP) ke BIF
Fr20.46606
1 Inspect(INSP) ke BND
$0.009022
1 Inspect(INSP) ke BSD
$0.00694
1 Inspect(INSP) ke JMD
$1.112829
1 Inspect(INSP) ke KHR
27.8714564
1 Inspect(INSP) ke KMF
Fr2.96338
1 Inspect(INSP) ke LAK
150.8695622
1 Inspect(INSP) ke LKR
රු2.1157978
1 Inspect(INSP) ke MDL
L0.1187434
1 Inspect(INSP) ke MGA
Ar31.26123
1 Inspect(INSP) ke MOP
P0.05552
1 Inspect(INSP) ke MVR
0.106876
1 Inspect(INSP) ke MWK
MK12.027714
1 Inspect(INSP) ke MZN
MT0.443813
1 Inspect(INSP) ke NPR
रु0.983398
1 Inspect(INSP) ke PYG
49.21848
1 Inspect(INSP) ke RWF
Fr10.08382
1 Inspect(INSP) ke SBD
$0.0570468
1 Inspect(INSP) ke SCR
0.1045164
1 Inspect(INSP) ke SRD
$0.26719
1 Inspect(INSP) ke SVC
$0.0606556
1 Inspect(INSP) ke SZL
L0.120409
1 Inspect(INSP) ke TMT
m0.02429
1 Inspect(INSP) ke TND
د.ت0.02053546
1 Inspect(INSP) ke TTD
$0.0469838
1 Inspect(INSP) ke UGX
Sh24.26224
1 Inspect(INSP) ke XAF
Fr3.94192
1 Inspect(INSP) ke XCD
$0.018738
1 Inspect(INSP) ke XOF
Fr3.94192
1 Inspect(INSP) ke XPF
Fr0.71482
1 Inspect(INSP) ke BWP
P0.093343
1 Inspect(INSP) ke BZD
$0.0139494
1 Inspect(INSP) ke CVE
$0.6651296
1 Inspect(INSP) ke DJF
Fr1.23532
1 Inspect(INSP) ke DOP
$0.446242
1 Inspect(INSP) ke DZD
د.ج0.9055312
1 Inspect(INSP) ke FJD
$0.0158232
1 Inspect(INSP) ke GNF
Fr60.3433
1 Inspect(INSP) ke GTQ
Q0.0531604
1 Inspect(INSP) ke GYD
$1.4515704
1 Inspect(INSP) ke ISK
kr0.87444

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Inspect, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Inspect
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Inspect

Berapa nilai Inspect (INSP) hari ini?
Harga live INSP dalam USD adalah 0.00694 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INSP ke USD saat ini?
Harga INSP ke USD saat ini adalah $ 0.00694. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Inspect?
Kapitalisasi pasar INSP adalah $ 5.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INSP?
Suplai beredar INSP adalah 798.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INSP?
INSP mencapai harga ATH sebesar 1.3073823161861293 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INSP?
INSP mencapai harga ATL 0.003948942101004962 USD.
Berapa volume perdagangan INSP?
Volume perdagangan 24 jam live INSP adalah $ 247.67K USD.
Akankah harga INSP naik lebih tinggi tahun ini?
INSP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INSP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:19 (UTC+8)

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator INSP ke USD

Jumlah

INSP
INSP
USD
USD

1 INSP = 0.00694 USD

Perdagangkan INSP

INSP/USDT
$0.00687
$0.00687$0.00687
+8.70%

