Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Prediksi Harga Inspect (USD)

Berapa nilai Inspect (INSP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Inspect (INSP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inspect.

Tokenomi Inspect (INSP)

Memahami tokenomi Inspect (INSP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INSP sekarang!

Cara membeli Inspect (INSP)

Ingin mengetahui cara membeli Inspect? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Inspect di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INSP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Inspect

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Inspect, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Inspect Berapa nilai Inspect (INSP) hari ini? Harga live INSP dalam USD adalah 0.00694 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga INSP ke USD saat ini? $ 0.00694 . Cobalah Harga INSP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Inspect? Kapitalisasi pasar INSP adalah $ 5.54M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar INSP? Suplai beredar INSP adalah 798.37M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) INSP? INSP mencapai harga ATH sebesar 1.3073823161861293 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) INSP? INSP mencapai harga ATL 0.003948942101004962 USD . Berapa volume perdagangan INSP? Volume perdagangan 24 jam live INSP adalah $ 247.67K USD . Akankah harga INSP naik lebih tinggi tahun ini? INSP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INSP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Inspect (INSP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

