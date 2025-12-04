Tabel Konversi Inverse DAO ke Netherlands Antillean Guilder

Tabel Konversi INV ke ANG

  • 1 INV
    59.04 ANG
  • 2 INV
    118.08 ANG
  • 3 INV
    177.13 ANG
  • 4 INV
    236.17 ANG
  • 5 INV
    295.21 ANG
  • 6 INV
    354.25 ANG
  • 7 INV
    413.29 ANG
  • 8 INV
    472.34 ANG
  • 9 INV
    531.38 ANG
  • 10 INV
    590.42 ANG
  • 50 INV
    2,952.11 ANG
  • 100 INV
    5,904.21 ANG
  • 1,000 INV
    59,042.11 ANG
  • 5,000 INV
    295,210.53 ANG
  • 10,000 INV
    590,421.06 ANG

Tabel di atas menampilkan konversi aktual Inverse DAO ke Netherlands Antillean Guilder (INV ke ANG) di berbagai rentang nilai, dari 1 INV hingga 10,000 INV. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah INV yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ANG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah INV ke ANG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi ANG ke INV

  • 1 ANG
    0.01693 INV
  • 2 ANG
    0.03387 INV
  • 3 ANG
    0.05081 INV
  • 4 ANG
    0.06774 INV
  • 5 ANG
    0.08468 INV
  • 6 ANG
    0.1016 INV
  • 7 ANG
    0.1185 INV
  • 8 ANG
    0.1354 INV
  • 9 ANG
    0.1524 INV
  • 10 ANG
    0.1693 INV
  • 50 ANG
    0.8468 INV
  • 100 ANG
    1.693 INV
  • 1,000 ANG
    16.93 INV
  • 5,000 ANG
    84.68 INV
  • 10,000 ANG
    169.3 INV

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Netherlands Antillean Guilder ke Inverse DAO (ANG ke INV) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ANG hingga 10,000 ANG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Inverse DAO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ANG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar Inverse DAO dalam Netherlands Antillean Guilder

Inverse DAO (INV) saat ini diperdagangkan seharga ƒ 59.04 ANG , yang mencerminkan perubahan -0.60% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ƒ102.87K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ƒ41.78M ANG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Inverse DAO Harga khusus dari kami.

1.27M ANG

Suplai Peredaran

102.87K

Volume Trading 24 Jam

41.78M ANG

Kapitalisasi Pasar

-0.60%

Perubahan Harga (1 Hari)

ƒ 33.46

High 24 Jam

ƒ 32.7

Low 24 Jam

Grafik tren INV ke ANG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Inverse DAO terhadap ANG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Inverse DAO saat ini.

Ringkasan Konversi INV ke ANG

Per | 1 INV = 59.04 ANG | 1 ANG = 0.01693 INV

  • Kurs untuk 1 INV ke ANG hari ini adalah 59.04 ANG.

  • Pembelian 5 INV akan dikenai biaya 295.21 ANG, sedangkan 10 INV memiliki nilai 590.42 ANG.

  • 1 ANG dapat di-trade dengan 0.01693 INV.

  • 50 ANG dapat dikonversi ke 0.8468 INV, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 INV ke ANG telah berubah sebesar -3.85% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.60%, sehingga mencapai high senilai 59.883263647270546 ANG dan low senilai 58.52309388122376 ANG.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 INV adalah 53.31507543491301 ANG yang menunjukkan perubahan +10.73% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, INV telah berubah sebesar -44.65294166166766 ANG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -43.06% pada nilainya.

Semua Tentang Inverse DAO (INV)

Setelah menghitung harga Inverse DAO (INV), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Inverse DAO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan INV. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Inverse DAO, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga INV ke ANG

Dalam 24 jam terakhir, Inverse DAO (INV) telah berfluktuasi antara 58.52309388122376 ANG dan 59.883263647270546 ANG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 56.12489982003599 ANG dan high 69.61921565686862 ANG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas INV ke ANG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
Highƒ 59.88ƒ 69.61ƒ 69.81ƒ 121.69
Lowƒ 58.52ƒ 56.12ƒ 50.55ƒ 48.14
Rata-rataƒ 59.34ƒ 60.15ƒ 60.61ƒ 70.83
Volatilitas+2.28%+22.03%+36.11%+70.65%
Perubahan-0.84%-3.59%+10.74%-43.26%

Prakiraan Harga Inverse DAO dalam ANG untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga Inverse DAO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan INV ke ANG untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga INV untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, Inverse DAO dapat mencapai sekitar ƒ61.99ANG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga INV untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, INV mungkin naik menjadi sekitar ƒ75.35 ANG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Inverse DAO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan INV yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
INV/USDT
INV/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot INV, yang mencakup pasar tempat Inverse DAO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual INV pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
  

Jelajahi pasangan perdagangan Futures INV dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Inverse DAO untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli Inverse DAO

Ingin menambahkan Inverse DAO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Inverse DAO › atau Mulai sekarang ›

INV dan ANG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Inverse DAO (INV) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Inverse DAO

  • Harga Saat Ini (USD): $32.99
  • Perubahan 7 Hari: -3.85%
  • Tren 30 Hari: +10.73%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari INV, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk INV, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ANG, harga USD INV tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga INV] [INV ke USD]

Netherlands Antillean Guilder (ANG) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (ANG/USD): 0.558642052897816
  • Perubahan 7 Hari: -0.00%
  • Tren 30 Hari: -0.00%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena INV biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam ANG vs. USD memengaruhi kurs INV ke ANG.
  • ANG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah INV yang sama.
  • ANG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli INV dengan ANG secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli INV Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs INV ke ANG?

Kurs antara Inverse DAO (INV) dan Netherlands Antillean Guilder (ANG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam INV, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs INV ke ANG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ANG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ANG

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ANG. Ketika ANG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti INV, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Inverse DAO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap INV dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ANG.

Konversikan INV ke ANG Seketika

Gunakan konverter INV ke ANG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi INV ke ANG?

  1. Masukkan Jumlah INV

    Mulailah dengan memasukkan jumlah INV yang ingin Anda konversi ke ANG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs INV ke ANG Secara Live

    Lihat kurs INV ke ANG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang INV dan ANG.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan INV ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli INV dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs INV ke ANG dihitung?

    Perhitungan kurs INV ke ANG didasarkan pada nilai INV saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ANG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs INV ke ANG begitu sering berubah?

    Kurs INV ke ANG sangat sering berubah karena Inverse DAO dan Netherlands Antillean Guilder terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs INV ke ANG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs INV ke ANG dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs INV ke ANG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan INV ke ANG atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi INV ke ANG dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren INV terhadap ANG dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga INV terhadap ANG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar INV ke ANG?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ANG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun INV tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs INV ke ANG?

    Halving Inverse DAO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs INV ke ANG.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs INV ke ANG dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs INV keANG wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs INV ke ANG sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga Inverse DAO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi INV ke ANG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ANG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target INV ke ANG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Inverse DAO dan Netherlands Antillean Guilder?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Inverse DAO dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan INV ke ANG dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ANG Anda ke INV dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah INV ke ANG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga INV dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar INV ke ANG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs INV ke ANG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ANG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs INV ke ANG yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

Mengapa Harus Membeli Inverse DAO dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Inverse DAO.

Akses ke 2,800+ token, salah satu pilihan terluas yang tersedia
Listing token tercepat di antara bursa terpusat
100+ metode pembayaran siap dipilih
Biaya terendah di industri kripto
Mengapa Harus Membeli Inverse DAO dengan MEXC?

Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Inverse DAO dengan MEXC hari ini.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.