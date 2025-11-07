BursaDEX+
Harga live Inverse DAO hari ini adalah 31.12 USD. Lacak informasi harga aktual INV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INV dengan mudah di MEXC sekarang.

$31.12
$31.12$31.12
+0.74%1D
Grafik Harga Live Inverse DAO (INV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:34 (UTC+8)

Informasi Harga Inverse DAO (INV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 30.62
$ 30.62$ 30.62
Low 24 Jam
$ 33.02
$ 33.02$ 33.02
High 24 Jam

$ 30.62
$ 30.62$ 30.62

$ 33.02
$ 33.02$ 33.02

$ 1,788.53511267
$ 1,788.53511267$ 1,788.53511267

$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993$ 20.738103277153993

+0.67%

+0.74%

-13.37%

-13.37%

Harga aktual Inverse DAO (INV) adalah $ 31.12. Selama 24 jam terakhir, INV diperdagangkan antara low $ 30.62 dan high $ 33.02, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINV adalah $ 1,788.53511267, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 20.738103277153993.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INV telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, +0.74% selama 24 jam, dan -13.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Inverse DAO (INV)

No.744

$ 22.01M
$ 22.01M$ 22.01M

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 22.38M
$ 22.38M$ 22.38M

707.24K
707.24K 707.24K

719,000
719,000 719,000

2021-01-01 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Inverse DAO saat ini adalah $ 22.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.43K. Suplai beredar INV adalah 707.24K, dan total suplainya sebesar 719000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.38M.

Riwayat Harga Inverse DAO (INV) USD

Pantau perubahan harga Inverse DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2286+0.74%
30 Days$ -5.85-15.83%
60 Hari$ -33.67-51.97%
90 Hari$ -10.15-24.60%
Perubahan Harga Inverse DAO Hari Ini

Hari ini, INV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2286 (+0.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Inverse DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -5.85 (-15.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Inverse DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INV terlihat mengalami perubahan $ -33.67 (-51.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Inverse DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -10.15 (-24.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Inverse DAO (INV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Inverse DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Inverse DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Inverse DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Inverse DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Inverse DAO (USD)

Berapa nilai Inverse DAO (INV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Inverse DAO (INV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inverse DAO.

Cek prediksi harga Inverse DAO sekarang!

Tokenomi Inverse DAO (INV)

Memahami tokenomi Inverse DAO (INV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INV sekarang!

Cara membeli Inverse DAO (INV)

Ingin mengetahui cara membeli Inverse DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Inverse DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INV ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Inverse DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Inverse DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Inverse DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Inverse DAO

Berapa nilai Inverse DAO (INV) hari ini?
Harga live INV dalam USD adalah 31.12 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INV ke USD saat ini?
Harga INV ke USD saat ini adalah $ 31.12. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Inverse DAO?
Kapitalisasi pasar INV adalah $ 22.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INV?
Suplai beredar INV adalah 707.24K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INV?
INV mencapai harga ATH sebesar 1,788.53511267 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INV?
INV mencapai harga ATL 20.738103277153993 USD.
Berapa volume perdagangan INV?
Volume perdagangan 24 jam live INV adalah $ 54.43K USD.
Akankah harga INV naik lebih tinggi tahun ini?
INV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

