Tabel Konversi Inverse DAO ke Thai Baht
Tabel Konversi INV ke THB
- 1 INV1,051.33 THB
- 2 INV2,102.66 THB
- 3 INV3,153.99 THB
- 4 INV4,205.32 THB
- 5 INV5,256.65 THB
- 6 INV6,307.98 THB
- 7 INV7,359.31 THB
- 8 INV8,410.64 THB
- 9 INV9,461.97 THB
- 10 INV10,513.30 THB
- 50 INV52,566.50 THB
- 100 INV105,133.01 THB
- 1,000 INV1,051,330.08 THB
- 5,000 INV5,256,650.40 THB
- 10,000 INV10,513,300.81 THB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Inverse DAO ke Thai Baht (INV ke THB) di berbagai rentang nilai, dari 1 INV hingga 10,000 INV. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah INV yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar THB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah INV ke THB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi THB ke INV
- 1 THB0.0009511 INV
- 2 THB0.001902 INV
- 3 THB0.002853 INV
- 4 THB0.003804 INV
- 5 THB0.004755 INV
- 6 THB0.005707 INV
- 7 THB0.006658 INV
- 8 THB0.007609 INV
- 9 THB0.008560 INV
- 10 THB0.009511 INV
- 50 THB0.04755 INV
- 100 THB0.09511 INV
- 1,000 THB0.9511 INV
- 5,000 THB4.755 INV
- 10,000 THB9.511 INV
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Thai Baht ke Inverse DAO (THB ke INV) di berbagai rentang jumlah, dari 1 THB hingga 10,000 THB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Inverse DAO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah THB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Inverse DAO (INV) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 1,051.33 THB , yang mencerminkan perubahan -1.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿1.84M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿745.76M THB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Inverse DAO Harga khusus dari kami.
22.65M THB
Suplai Peredaran
1.84M
Volume Trading 24 Jam
745.76M THB
Kapitalisasi Pasar
-1.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
฿ 33.46
High 24 Jam
฿ 32.7
Low 24 Jam
Grafik tren INV ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Inverse DAO terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Inverse DAO saat ini.
Ringkasan Konversi INV ke THB
Per | 1 INV = 1,051.33 THB | 1 THB = 0.0009511 INV
Kurs untuk 1 INV ke THB hari ini adalah 1,051.33 THB.
Pembelian 5 INV akan dikenai biaya 5,256.65 THB, sedangkan 10 INV memiliki nilai 10,513.30 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 0.0009511 INV.
50 THB dapat dikonversi ke 0.04755 INV, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 INV ke THB telah berubah sebesar -3.80% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.05%, sehingga mencapai high senilai 1,071.1785779644072 THB dan low senilai 1,046.8481619676068 THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 INV adalah 951.1271832433515 THB yang menunjukkan perubahan +10.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, INV telah berubah sebesar -800.9829055788842 THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -43.18% pada nilainya.
Semua Tentang Inverse DAO (INV)
Setelah menghitung harga Inverse DAO (INV), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Inverse DAO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan INV. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Inverse DAO, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga INV ke THB
Dalam 24 jam terakhir, Inverse DAO (INV) telah berfluktuasi antara 1,046.8481619676068 THB dan 1,071.1785779644072 THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,003.949796920616 THB dan high 1,245.3331345730855 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas INV ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 1071.17
|฿ 1245.33
|฿ 1248.85
|฿ 2176.93
|Low
|฿ 1046.84
|฿ 1003.94
|฿ 904.38
|฿ 861.16
|Rata-rata
|฿ 1061.57
|฿ 1075.98
|฿ 1084.3
|฿ 1267.1
|Volatilitas
|+2.28%
|+22.03%
|+36.11%
|+70.65%
|Perubahan
|-1.05%
|-3.79%
|+10.50%
|-43.39%
Prakiraan Harga Inverse DAO dalam THB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Inverse DAO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan INV ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga INV untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Inverse DAO dapat mencapai sekitar ฿1,103.90THB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga INV untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, INV mungkin naik menjadi sekitar ฿1,341.79 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Inverse DAO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan INV yang Tersedia di MEXC
INV/USDT
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot INV, yang mencakup pasar tempat Inverse DAO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual INV pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures INV dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Inverse DAO untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Inverse DAO
Ingin menambahkan Inverse DAO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Inverse DAO
INV dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Inverse DAO (INV) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Inverse DAO
- Harga Saat Ini (USD): $32.84
- Perubahan 7 Hari: -3.80%
- Tren 30 Hari: +10.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk INV, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD INV tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Harga INV | INV ke USD
Thai Baht (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): 0.031230375612724355
- Perubahan 7 Hari: +1.20%
- Tren 30 Hari: +1.20%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah INV yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli INV dengan THB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs INV ke THB?
Kurs antara Inverse DAO (INV) dan Thai Baht (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam INV, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs INV ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti INV, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Inverse DAO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap INV dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
Konversikan INV ke THB Seketika
Gunakan konverter INV ke THB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi INV ke THB?
Masukkan Jumlah INV
Mulailah dengan memasukkan jumlah INV yang ingin Anda konversi ke THB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs INV ke THB Secara Live
Lihat kurs INV ke THB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang INV dan THB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan INV ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli INV dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs INV ke THB dihitung?
Perhitungan kurs INV ke THB didasarkan pada nilai INV saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke THB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs INV ke THB begitu sering berubah?
Kurs INV ke THB sangat sering berubah karena Inverse DAO dan Thai Baht terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs INV ke THB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs INV ke THB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs INV ke THB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan INV ke THB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi INV ke THB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren INV terhadap THB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga INV terhadap THB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar INV ke THB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun INV tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs INV ke THB?
Halving Inverse DAO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs INV ke THB.
Bisakah saya membandingkan kurs INV ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs INV keTHB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs INV ke THB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Inverse DAO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi INV ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas THB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target INV ke THB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Inverse DAO dan Thai Baht?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Inverse DAO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan INV ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan THB Anda ke INV dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah INV ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga INV dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar INV ke THB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs INV ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai THB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs INV ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.