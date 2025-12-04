Tabel Konversi Nifty Island ke Philippine Peso
Tabel Konversi ISLAND ke PHP
- 1 ISLAND0.39 PHP
- 2 ISLAND0.78 PHP
- 3 ISLAND1.17 PHP
- 4 ISLAND1.57 PHP
- 5 ISLAND1.96 PHP
- 6 ISLAND2.35 PHP
- 7 ISLAND2.74 PHP
- 8 ISLAND3.13 PHP
- 9 ISLAND3.52 PHP
- 10 ISLAND3.91 PHP
- 50 ISLAND19.57 PHP
- 100 ISLAND39.14 PHP
- 1,000 ISLAND391.37 PHP
- 5,000 ISLAND1,956.86 PHP
- 10,000 ISLAND3,913.72 PHP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Nifty Island ke Philippine Peso (ISLAND ke PHP) di berbagai rentang nilai, dari 1 ISLAND hingga 10,000 ISLAND. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ISLAND yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PHP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ISLAND ke PHP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PHP ke ISLAND
- 1 PHP2.555 ISLAND
- 2 PHP5.110 ISLAND
- 3 PHP7.665 ISLAND
- 4 PHP10.22 ISLAND
- 5 PHP12.77 ISLAND
- 6 PHP15.33 ISLAND
- 7 PHP17.88 ISLAND
- 8 PHP20.44 ISLAND
- 9 PHP22.99 ISLAND
- 10 PHP25.55 ISLAND
- 50 PHP127.7 ISLAND
- 100 PHP255.5 ISLAND
- 1,000 PHP2,555 ISLAND
- 5,000 PHP12,775 ISLAND
- 10,000 PHP25,551 ISLAND
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Philippine Peso ke Nifty Island (PHP ke ISLAND) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PHP hingga 10,000 PHP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Nifty Island yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PHP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Nifty Island (ISLAND) saat ini diperdagangkan seharga ₱ 0.39 PHP , yang mencerminkan perubahan -0.98% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱2.90M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱55.87M PHP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Nifty Island Harga khusus dari kami.
8.44B PHP
Suplai Peredaran
2.90M
Volume Trading 24 Jam
55.87M PHP
Kapitalisasi Pasar
-0.98%
Perubahan Harga (1 Hari)
₱ 0.006769
High 24 Jam
₱ 0.006527
Low 24 Jam
Grafik tren ISLAND ke PHP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Nifty Island terhadap PHP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Nifty Island saat ini.
Ringkasan Konversi ISLAND ke PHP
Per | 1 ISLAND = 0.39 PHP | 1 PHP = 2.555 ISLAND
Kurs untuk 1 ISLAND ke PHP hari ini adalah 0.39 PHP.
Pembelian 5 ISLAND akan dikenai biaya 1.96 PHP, sedangkan 10 ISLAND memiliki nilai 3.91 PHP.
1 PHP dapat di-trade dengan 2.555 ISLAND.
50 PHP dapat dikonversi ke 127.7 ISLAND, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ISLAND ke PHP telah berubah sebesar +3.05% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.98%, sehingga mencapai high senilai 0.40018111435312936 PHP dan low senilai 0.38587415177764445 PHP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ISLAND adalah 0.4190402922935413 PHP yang menunjukkan perubahan -6.61% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ISLAND telah berubah sebesar -0.32651799299340134 PHP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.48% pada nilainya.
Semua Tentang Nifty Island (ISLAND)
Setelah menghitung harga Nifty Island (ISLAND), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Nifty Island langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ISLAND. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Nifty Island, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ISLAND ke PHP
Dalam 24 jam terakhir, Nifty Island (ISLAND) telah berfluktuasi antara 0.38587415177764445 PHP dan 0.40018111435312936 PHP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.3525306522215557 PHP dan high 0.4264302523015397 PHP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ISLAND ke PHP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0.59
|Low
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Rata-rata
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Volatilitas
|+3.69%
|+19.45%
|+25.85%
|+85.80%
|Perubahan
|+0.88%
|+3.10%
|-6.55%
|-45.12%
Prakiraan Harga Nifty Island dalam PHP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Nifty Island dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ISLAND ke PHP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ISLAND untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Nifty Island dapat mencapai sekitar ₱0.41PHP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ISLAND untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ISLAND mungkin naik menjadi sekitar ₱0.50 PHP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Nifty Island kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ISLAND yang Tersedia di MEXC
ISLAND/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ISLAND, yang mencakup pasar tempat Nifty Island dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ISLAND pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ISLAND dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Nifty Island untuk perdagangan strategis.
ISLAND dan PHP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Nifty Island (ISLAND) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Nifty Island
- Harga Saat Ini (USD): $0.00662
- Perubahan 7 Hari: +3.05%
- Tren 30 Hari: -6.61%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ISLAND, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PHP, harga USD ISLAND tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ISLAND] [ISLAND ke USD]
Philippine Peso (PHP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PHP/USD): 0.01691145890691365
- Perubahan 7 Hari: -0.27%
- Tren 30 Hari: -0.27%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PHP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ISLAND yang sama.
- PHP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ISLAND dengan PHP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ISLAND ke PHP?
Kurs antara Nifty Island (ISLAND) dan Philippine Peso (PHP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ISLAND, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ISLAND ke PHP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PHP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PHP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PHP. Ketika PHP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ISLAND, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Nifty Island, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ISLAND dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PHP.
Konversikan ISLAND ke PHP Seketika
Gunakan konverter ISLAND ke PHP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ISLAND ke PHP?
Masukkan Jumlah ISLAND
Mulailah dengan memasukkan jumlah ISLAND yang ingin Anda konversi ke PHP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ISLAND ke PHP Secara Live
Lihat kurs ISLAND ke PHP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ISLAND dan PHP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ISLAND ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ISLAND dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ISLAND ke PHP dihitung?
Perhitungan kurs ISLAND ke PHP didasarkan pada nilai ISLAND saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PHP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ISLAND ke PHP begitu sering berubah?
Kurs ISLAND ke PHP sangat sering berubah karena Nifty Island dan Philippine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ISLAND ke PHP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ISLAND ke PHP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ISLAND ke PHP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ISLAND ke PHP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ISLAND ke PHP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ISLAND terhadap PHP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ISLAND terhadap PHP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ISLAND ke PHP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PHP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ISLAND tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ISLAND ke PHP?
Halving Nifty Island, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ISLAND ke PHP.
Bisakah saya membandingkan kurs ISLAND ke PHP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ISLAND kePHP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ISLAND ke PHP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Nifty Island, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ISLAND ke PHP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PHP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ISLAND ke PHP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Nifty Island dan Philippine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Nifty Island dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ISLAND ke PHP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PHP Anda ke ISLAND dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ISLAND ke PHP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ISLAND dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ISLAND ke PHP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ISLAND ke PHP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PHP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ISLAND ke PHP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.