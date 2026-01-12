Tabel Konversi Janction ke Peso Kolombia
Tabel Konversi JCT ke COP
- 1 JCT7,38 COP
- 2 JCT14,75 COP
- 3 JCT22,13 COP
- 4 JCT29,51 COP
- 5 JCT36,89 COP
- 6 JCT44,26 COP
- 7 JCT51,64 COP
- 8 JCT59,02 COP
- 9 JCT66,39 COP
- 10 JCT73,77 COP
- 50 JCT368,85 COP
- 100 JCT737,70 COP
- 1.000 JCT7.377,05 COP
- 5.000 JCT36.885,25 COP
- 10.000 JCT73.770,50 COP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Janction ke Peso Kolombia (JCT ke COP) di berbagai rentang nilai, dari 1 JCT hingga 10,000 JCT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JCT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar COP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JCT ke COP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi COP ke JCT
- 1 COP0,1355 JCT
- 2 COP0,2711 JCT
- 3 COP0,4066 JCT
- 4 COP0,5422 JCT
- 5 COP0,6777 JCT
- 6 COP0,8133 JCT
- 7 COP0,9488 JCT
- 8 COP1,0844 JCT
- 9 COP1,219 JCT
- 10 COP1,355 JCT
- 50 COP6,777 JCT
- 100 COP13,55 JCT
- 1.000 COP135,5 JCT
- 5.000 COP677,7 JCT
- 10.000 COP1.355 JCT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peso Kolombia ke Janction (COP ke JCT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 COP hingga 10,000 COP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Janction yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah COP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Janction (JCT) saat ini diperdagangkan seharga CO$ 7,38 COP , yang mencerminkan perubahan -%3,87 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai CO$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar CO$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Janction Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-%3,87
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren JCT ke COP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Janction terhadap COP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Janction saat ini.
Ringkasan Konversi JCT ke COP
Per | 1 JCT = 7,38 COP | 1 COP = 0,1355 JCT
Kurs untuk 1 JCT ke COP hari ini adalah 7,38 COP.
Pembelian 5 JCT akan dikenai biaya 36,89 COP, sedangkan 10 JCT memiliki nilai 73,77 COP.
1 COP dapat di-trade dengan 0,1355 JCT.
50 COP dapat dikonversi ke 6,777 JCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JCT ke COP telah berubah sebesar %0,00 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -%3,87, sehingga mencapai high senilai -- COP dan low senilai -- COP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JCT adalah -- COP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JCT telah berubah sebesar -- COP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Janction (JCT)
Setelah menghitung harga Janction (JCT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Janction langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JCT.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JCT ke COP
Dalam 24 jam terakhir, Janction (JCT) telah berfluktuasi antara -- COP dan -- COP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7,049841692617329 COP dan high 9,035398371867146 COP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JCT ke COP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 37,18
|Low
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 0
|Rata-rata
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 0
|CO$ 0
|Volatilitas
|+%11,20
|+%25,48
|+%41,98
|+%564,75
|Perubahan
|-%4,24
|-%5,34
|-%2,02
|-%0,79
Prakiraan Harga Janction dalam COP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Janction dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JCT ke COP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Janction dapat mencapai sekitar CO$7,75 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JCT mungkin naik menjadi sekitar CO$8,97 COP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Janction kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Peso Kolombia
Mata Uang Peso Kolombia adalah mata uang resmi Kolombia, sebuah negara di Amerika Selatan yang dikenal karena budaya yang beragam dan sejarah yang kaya. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "$" dan memiliki kode ISO 4217 "COP". Sebagai mata uang nasional, Peso Kolombia memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kolombia dan digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian bahan makanan hingga kesepakatan bisnis skala besar.
Peso Kolombia diterbitkan dan diatur oleh Banco de la República, bank sentral Kolombia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas mata uang serta mengelola kebijakan moneter negara tersebut. Peso dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut centavo, meskipun penggunaan unit-unit kecil ini semakin berkurang seiring waktu akibat inflasi.
Peso Kolombia merupakan mata uang fiat, artinya mata uang ini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang tersebut. Ini adalah karakteristik umum dari sebagian besar mata uang modern di seluruh dunia.
Di pasar valuta asing internasional, Peso Kolombia diperdagangkan secara bebas terhadap mata uang lain. Nilai tukar Peso Kolombia terhadap mata uang lain fluktuatif setiap hari berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Hal ini berarti nilai Peso Kolombia dapat naik atau turun terhadap mata uang lain, yang berdampak pada biaya impor dan ekspor.
Secara keseluruhan, Peso Kolombia merupakan bagian penting dari perekonomian Kolombia dan memainkan peran utama dalam perdagangan domestik maupun internasional. Peso Kolombia merupakan contoh mata uang fiat yang berfungsi dalam ekonomi modern, di mana nilainya terutama ditentukan oleh kekuatan pasar dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut.
Pasangan Perdagangan JCT yang Tersedia di MEXC
JCT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JCT, yang mencakup pasar tempat Janction dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
JCTUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Janction untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Janction
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Janction
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Janction › atau Mulai sekarang ›
JCT dan COP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Janction (JCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Janction
- Harga Saat Ini (USD): $0.001984
- Perubahan 7 Hari: %0,00
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke COP, harga USD JCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JCT] [JCT ke USD]
Peso Kolombia (COP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (COP/USD): 0,0002692949857273657
- Perubahan 7 Hari: +%2,34
- Tren 30 Hari: +%2,34
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- COP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JCT yang sama.
- COP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JCT dengan COP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JCT ke COP?
Kurs antara Janction (JCT) dan Peso Kolombia (COP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JCT ke COP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit COP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal COP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan COP. Ketika COP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Janction, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke COP.
Konversikan JCT ke COP Seketika
Gunakan konverter JCT ke COP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JCT ke COP?
Masukkan Jumlah JCT
Mulailah dengan memasukkan jumlah JCT yang ingin Anda konversi ke COP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JCT ke COP Secara Live
Lihat kurs JCT ke COP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JCT dan COP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JCT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JCT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JCT ke COP dihitung?
Perhitungan kurs JCT ke COP didasarkan pada nilai JCT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke COP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JCT ke COP begitu sering berubah?
Kurs JCT ke COP sangat sering berubah karena Janction dan Peso Kolombia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JCT ke COP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JCT ke COP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JCT ke COP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JCT ke COP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JCT ke COP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JCT terhadap COP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JCT terhadap COP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JCT ke COP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan COP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JCT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JCT ke COP?
Halving Janction, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JCT ke COP.
Bisakah saya membandingkan kurs JCT ke COP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JCT keCOP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JCT ke COP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Janction, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JCT ke COP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas COP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JCT ke COP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Janction dan Peso Kolombia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Janction dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JCT ke COP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan COP Anda ke JCT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JCT ke COP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JCT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JCT ke COP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JCT ke COP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai COP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JCT ke COP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Janction dengan MEXC?
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Janction dengan MEXC hari ini.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Janction dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.