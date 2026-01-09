Harga Janction Hari Ini

Harga live Janction (JCT) hari ini adalah $ 0.00208, dengan perubahan 3.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JCT ke USD saat ini adalah $ 0.00208 per JCT.

Janction saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- JCT. Selama 24 jam terakhir, JCT diperdagangkan antara $ 0.001968 (low) dan $ 0.002148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, JCT bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -1.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 7.64K.

Informasi Pasar Janction (JCT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.00M$ 104.00M $ 104.00M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Janction saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.64K. Suplai beredar JCT adalah --, dan total suplainya sebesar 50000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.00M.