Tabel Konversi Keyboard Cat ke Vatu Vanuatu
Tabel Konversi KEYCAT ke VUV
- 1 KEYCAT0.12 VUV
- 2 KEYCAT0.24 VUV
- 3 KEYCAT0.35 VUV
- 4 KEYCAT0.47 VUV
- 5 KEYCAT0.59 VUV
- 6 KEYCAT0.71 VUV
- 7 KEYCAT0.83 VUV
- 8 KEYCAT0.94 VUV
- 9 KEYCAT1.06 VUV
- 10 KEYCAT1.18 VUV
- 50 KEYCAT5.90 VUV
- 100 KEYCAT11.80 VUV
- 1,000 KEYCAT117.97 VUV
- 5,000 KEYCAT589.87 VUV
- 10,000 KEYCAT1,179.73 VUV
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Keyboard Cat ke Vatu Vanuatu (KEYCAT ke VUV) di berbagai rentang nilai, dari 1 KEYCAT hingga 10,000 KEYCAT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KEYCAT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VUV terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KEYCAT ke VUV khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VUV ke KEYCAT
- 1 VUV8.476 KEYCAT
- 2 VUV16.95 KEYCAT
- 3 VUV25.42 KEYCAT
- 4 VUV33.90 KEYCAT
- 5 VUV42.38 KEYCAT
- 6 VUV50.85 KEYCAT
- 7 VUV59.33 KEYCAT
- 8 VUV67.81 KEYCAT
- 9 VUV76.28 KEYCAT
- 10 VUV84.76 KEYCAT
- 50 VUV423.8 KEYCAT
- 100 VUV847.6 KEYCAT
- 1,000 VUV8,476 KEYCAT
- 5,000 VUV42,382 KEYCAT
- 10,000 VUV84,764 KEYCAT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vatu Vanuatu ke Keyboard Cat (VUV ke KEYCAT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VUV hingga 10,000 VUV. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Keyboard Cat yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VUV yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Keyboard Cat (KEYCAT) saat ini diperdagangkan seharga VT 0.12 VUV , yang mencerminkan perubahan -9.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai VT-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar VT-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Keyboard Cat Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-9.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren KEYCAT ke VUV di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Keyboard Cat terhadap VUV. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Keyboard Cat saat ini.
Ringkasan Konversi KEYCAT ke VUV
Per | 1 KEYCAT = 0.12 VUV | 1 VUV = 8.476 KEYCAT
Kurs untuk 1 KEYCAT ke VUV hari ini adalah 0.12 VUV.
Pembelian 5 KEYCAT akan dikenai biaya 0.59 VUV, sedangkan 10 KEYCAT memiliki nilai 1.18 VUV.
1 VUV dapat di-trade dengan 8.476 KEYCAT.
50 VUV dapat dikonversi ke 423.8 KEYCAT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KEYCAT ke VUV telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -9.47%, sehingga mencapai high senilai -- VUV dan low senilai -- VUV.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KEYCAT adalah -- VUV yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KEYCAT telah berubah sebesar -- VUV, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Keyboard Cat (KEYCAT)
Setelah menghitung harga Keyboard Cat (KEYCAT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Keyboard Cat langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KEYCAT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Keyboard Cat, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KEYCAT ke VUV
Dalam 24 jam terakhir, Keyboard Cat (KEYCAT) telah berfluktuasi antara -- VUV dan -- VUV, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.10913839817672595 VUV dan high 0.14399278264948887 VUV. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KEYCAT ke VUV secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|Low
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|Rata-rata
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|VT 0
|Volatilitas
|+13.09%
|+24.22%
|+74.00%
|+82.12%
|Perubahan
|-7.32%
|-18.07%
|-16.60%
|-77.89%
Prakiraan Harga Keyboard Cat dalam VUV untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Keyboard Cat dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KEYCAT ke VUV untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KEYCAT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Keyboard Cat dapat mencapai sekitar VT0.12VUV, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KEYCAT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KEYCAT mungkin naik menjadi sekitar VT0.15 VUV, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Keyboard Cat kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan KEYCAT yang Tersedia di MEXC
KEYCAT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot KEYCAT, yang mencakup pasar tempat Keyboard Cat dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual KEYCAT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures KEYCAT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Keyboard Cat untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Keyboard Cat
Ingin menambahkan Keyboard Cat ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Keyboard Cat › atau Mulai sekarang ›
KEYCAT dan VUV dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Keyboard Cat (KEYCAT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Keyboard Cat
- Harga Saat Ini (USD): $0.0009721
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KEYCAT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VUV, harga USD KEYCAT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KEYCAT] [KEYCAT ke USD]
Vatu Vanuatu (VUV) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VUV/USD): 0.008242139282197365
- Perubahan 7 Hari: +0.68%
- Tren 30 Hari: +0.68%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VUV yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KEYCAT yang sama.
- VUV yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KEYCAT dengan VUV secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KEYCAT ke VUV?
Kurs antara Keyboard Cat (KEYCAT) dan Vatu Vanuatu (VUV) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KEYCAT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KEYCAT ke VUV. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VUV memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VUV
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VUV. Ketika VUV melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KEYCAT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Keyboard Cat, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KEYCAT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VUV.
Konversikan KEYCAT ke VUV Seketika
Gunakan konverter KEYCAT ke VUV kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KEYCAT ke VUV?
Masukkan Jumlah KEYCAT
Mulailah dengan memasukkan jumlah KEYCAT yang ingin Anda konversi ke VUV menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KEYCAT ke VUV Secara Live
Lihat kurs KEYCAT ke VUV yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KEYCAT dan VUV.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KEYCAT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KEYCAT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KEYCAT ke VUV dihitung?
Perhitungan kurs KEYCAT ke VUV didasarkan pada nilai KEYCAT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VUV menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KEYCAT ke VUV begitu sering berubah?
Kurs KEYCAT ke VUV sangat sering berubah karena Keyboard Cat dan Vatu Vanuatu terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KEYCAT ke VUV yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KEYCAT ke VUV dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KEYCAT ke VUV dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KEYCAT ke VUV atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KEYCAT ke VUV dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KEYCAT terhadap VUV dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KEYCAT terhadap VUV dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KEYCAT ke VUV?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VUV, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KEYCAT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KEYCAT ke VUV?
Halving Keyboard Cat, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KEYCAT ke VUV.
Bisakah saya membandingkan kurs KEYCAT ke VUV dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KEYCAT keVUV wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KEYCAT ke VUV sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Keyboard Cat, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KEYCAT ke VUV dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VUV dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KEYCAT ke VUV dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Keyboard Cat dan Vatu Vanuatu?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Keyboard Cat dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KEYCAT ke VUV dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VUV Anda ke KEYCAT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KEYCAT ke VUV merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KEYCAT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KEYCAT ke VUV dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KEYCAT ke VUV selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VUV terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KEYCAT ke VUV yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Keyboard Cat Selengkapnya
Harga Keyboard Cat
Pelajari selengkapnya tentang Keyboard Cat (KEYCAT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Keyboard Cat
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar KEYCAT untuk lebih memahami kemungkinan arah Keyboard Cat.
Cara Membeli Keyboard Cat
Ingin membeli Keyboard Cat? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
KEYCAT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan KEYCAT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
KEYCAT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada KEYCAT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures KEYCAT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Keyboard Cat ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke VUV
Mengapa Harus Membeli Keyboard Cat dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Keyboard Cat.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Keyboard Cat dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.