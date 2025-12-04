Tabel Konversi KINIC ke Czech Koruna
Tabel Konversi KINIC ke CZK
- 1 KINIC13.95 CZK
- 2 KINIC27.91 CZK
- 3 KINIC41.86 CZK
- 4 KINIC55.82 CZK
- 5 KINIC69.77 CZK
- 6 KINIC83.72 CZK
- 7 KINIC97.68 CZK
- 8 KINIC111.63 CZK
- 9 KINIC125.58 CZK
- 10 KINIC139.54 CZK
- 50 KINIC697.69 CZK
- 100 KINIC1,395.38 CZK
- 1,000 KINIC13,953.76 CZK
- 5,000 KINIC69,768.78 CZK
- 10,000 KINIC139,537.57 CZK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual KINIC ke Czech Koruna (KINIC ke CZK) di berbagai rentang nilai, dari 1 KINIC hingga 10,000 KINIC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KINIC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CZK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KINIC ke CZK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CZK ke KINIC
- 1 CZK0.07166 KINIC
- 2 CZK0.1433 KINIC
- 3 CZK0.2149 KINIC
- 4 CZK0.2866 KINIC
- 5 CZK0.3583 KINIC
- 6 CZK0.4299 KINIC
- 7 CZK0.5016 KINIC
- 8 CZK0.5733 KINIC
- 9 CZK0.6449 KINIC
- 10 CZK0.7166 KINIC
- 50 CZK3.583 KINIC
- 100 CZK7.166 KINIC
- 1,000 CZK71.66 KINIC
- 5,000 CZK358.3 KINIC
- 10,000 CZK716.6 KINIC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Czech Koruna ke KINIC (CZK ke KINIC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CZK hingga 10,000 CZK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah KINIC yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CZK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
KINIC (KINIC) saat ini diperdagangkan seharga Kč 13.95 CZK , yang mencerminkan perubahan -4.57% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Kč2.18M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Kč40.03M CZK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman KINIC Harga khusus dari kami.
59.56M CZK
Suplai Peredaran
2.18M
Volume Trading 24 Jam
40.03M CZK
Kapitalisasi Pasar
-4.57%
Perubahan Harga (1 Hari)
Kč 0.727
High 24 Jam
Kč 0.6702
Low 24 Jam
Grafik tren KINIC ke CZK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi KINIC terhadap CZK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga KINIC saat ini.
Ringkasan Konversi KINIC ke CZK
Per | 1 KINIC = 13.95 CZK | 1 CZK = 0.07166 KINIC
Kurs untuk 1 KINIC ke CZK hari ini adalah 13.95 CZK.
Pembelian 5 KINIC akan dikenai biaya 69.77 CZK, sedangkan 10 KINIC memiliki nilai 139.54 CZK.
1 CZK dapat di-trade dengan 0.07166 KINIC.
50 CZK dapat dikonversi ke 3.583 KINIC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KINIC ke CZK telah berubah sebesar -12.40% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.57%, sehingga mencapai high senilai 15.093559017884814 CZK dan low senilai 13.91430984014636 CZK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KINIC adalah 22.97044525087725 CZK yang menunjukkan perubahan -39.26% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KINIC telah berubah sebesar -0.8449901678513232 CZK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -5.71% pada nilainya.
Semua Tentang KINIC (KINIC)
Setelah menghitung harga KINIC (KINIC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang KINIC langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KINIC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli KINIC, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KINIC ke CZK
Dalam 24 jam terakhir, KINIC (KINIC) telah berfluktuasi antara 13.91430984014636 CZK dan 15.093559017884814 CZK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 13.91430984014636 CZK dan high 17.236138509832152 CZK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KINIC ke CZK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Kč 14.94
|Kč 17.23
|Kč 34.04
|Kč 43.39
|Low
|Kč 13.91
|Kč 13.91
|Kč 13.7
|Kč 12.87
|Rata-rata
|Kč 14.32
|Kč 15.57
|Kč 18.68
|Kč 23.66
|Volatilitas
|+8.00%
|+20.87%
|+88.62%
|+207.24%
|Perubahan
|-5.38%
|-12.41%
|-39.30%
|-5.79%
Prakiraan Harga KINIC dalam CZK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga KINIC dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KINIC ke CZK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KINIC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, KINIC dapat mencapai sekitar Kč14.65CZK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KINIC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KINIC mungkin naik menjadi sekitar Kč17.81 CZK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga KINIC kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
KINIC dan CZK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
KINIC (KINIC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga KINIC
- Harga Saat Ini (USD): $0.6721
- Perubahan 7 Hari: -12.40%
- Tren 30 Hari: -39.26%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KINIC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CZK, harga USD KINIC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KINIC] [KINIC ke USD]
Czech Koruna (CZK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CZK/USD): 0.048152276760025904
- Perubahan 7 Hari: +1.52%
- Tren 30 Hari: +1.52%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CZK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KINIC yang sama.
- CZK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KINIC dengan CZK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KINIC ke CZK?
Kurs antara KINIC (KINIC) dan Czech Koruna (CZK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KINIC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KINIC ke CZK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CZK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CZK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CZK. Ketika CZK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KINIC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti KINIC, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KINIC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CZK.
Konversikan KINIC ke CZK Seketika
Gunakan konverter KINIC ke CZK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KINIC ke CZK?
Masukkan Jumlah KINIC
Mulailah dengan memasukkan jumlah KINIC yang ingin Anda konversi ke CZK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KINIC ke CZK Secara Live
Lihat kurs KINIC ke CZK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KINIC dan CZK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KINIC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KINIC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KINIC ke CZK dihitung?
Perhitungan kurs KINIC ke CZK didasarkan pada nilai KINIC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CZK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KINIC ke CZK begitu sering berubah?
Kurs KINIC ke CZK sangat sering berubah karena KINIC dan Czech Koruna terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KINIC ke CZK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KINIC ke CZK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KINIC ke CZK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KINIC ke CZK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KINIC ke CZK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KINIC terhadap CZK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KINIC terhadap CZK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KINIC ke CZK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CZK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KINIC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KINIC ke CZK?
Halving KINIC, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KINIC ke CZK.
Bisakah saya membandingkan kurs KINIC ke CZK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KINIC keCZK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KINIC ke CZK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga KINIC, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KINIC ke CZK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CZK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KINIC ke CZK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi KINIC dan Czech Koruna?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk KINIC dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KINIC ke CZK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CZK Anda ke KINIC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KINIC ke CZK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KINIC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KINIC ke CZK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KINIC ke CZK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CZK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KINIC ke CZK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.