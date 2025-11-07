Apa yang dimaksud dengan KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Sumber Daya KINIC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KINIC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KINIC Berapa nilai KINIC (KINIC) hari ini? Harga live KINIC dalam USD adalah 1.0897 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KINIC ke USD saat ini? $ 1.0897 . Cobalah Harga KINIC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KINIC? Kapitalisasi pasar KINIC adalah $ 3.13M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KINIC? Suplai beredar KINIC adalah 2.87M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KINIC? KINIC mencapai harga ATH sebesar 3.020029976139885 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KINIC? KINIC mencapai harga ATL 0.48633364337968216 USD . Berapa volume perdagangan KINIC? Volume perdagangan 24 jam live KINIC adalah $ 96.97K USD . Akankah harga KINIC naik lebih tinggi tahun ini? KINIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KINIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KINIC (KINIC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

