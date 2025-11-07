BursaDEX+
Harga live KINIC hari ini adalah 1.0897 USD. Lacak informasi harga aktual KINIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KINIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga KINIC(KINIC)

Harga Live 1 KINIC ke USD:

$1.0897
$1.0897$1.0897
-23.01%1D
USD
Grafik Harga Live KINIC (KINIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:56:09 (UTC+8)

Informasi Harga KINIC (KINIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.071
$ 1.071$ 1.071
Low 24 Jam
$ 1.55
$ 1.55$ 1.55
High 24 Jam

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 3.020029976139885
$ 3.020029976139885$ 3.020029976139885

$ 0.48633364337968216
$ 0.48633364337968216$ 0.48633364337968216

-7.86%

-23.01%

+28.39%

+28.39%

Harga aktual KINIC (KINIC) adalah $ 1.0897. Selama 24 jam terakhir, KINIC diperdagangkan antara low $ 1.071 dan high $ 1.55, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKINIC adalah $ 3.020029976139885, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.48633364337968216.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KINIC telah berubah sebesar -7.86% selama 1 jam terakhir, -23.01% selama 24 jam, dan +28.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KINIC (KINIC)

No.1534

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

$ 96.97K
$ 96.97K$ 96.97K

$ 10.90M
$ 10.90M$ 10.90M

2.87M
2.87M 2.87M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,077,113
6,077,113 6,077,113

28.68%

KINIC

Kapitalisasi Pasar KINIC saat ini adalah $ 3.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.97K. Suplai beredar KINIC adalah 2.87M, dan total suplainya sebesar 6077113. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.90M.

Riwayat Harga KINIC (KINIC) USD

Pantau perubahan harga KINIC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.325679-23.01%
30 Days$ -0.5721-34.43%
60 Hari$ +0.3377+44.90%
90 Hari$ +0.3132+40.33%
Perubahan Harga KINIC Hari Ini

Hari ini, KINIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.325679 (-23.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KINIC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5721 (-34.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KINIC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KINIC terlihat mengalami perubahan $ +0.3377 (+44.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KINIC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.3132 (+40.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KINIC (KINIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga KINIC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KINIC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KINIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KINIC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KINIC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KINIC (USD)

Berapa nilai KINIC (KINIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KINIC (KINIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KINIC.

Cek prediksi harga KINIC sekarang!

Tokenomi KINIC (KINIC)

Memahami tokenomi KINIC (KINIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KINIC sekarang!

Cara membeli KINIC (KINIC)

Ingin mengetahui cara membeli KINIC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KINIC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KINIC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya KINIC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KINIC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KINIC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KINIC

Berapa nilai KINIC (KINIC) hari ini?
Harga live KINIC dalam USD adalah 1.0897 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KINIC ke USD saat ini?
Harga KINIC ke USD saat ini adalah $ 1.0897. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KINIC?
Kapitalisasi pasar KINIC adalah $ 3.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KINIC?
Suplai beredar KINIC adalah 2.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KINIC?
KINIC mencapai harga ATH sebesar 3.020029976139885 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KINIC?
KINIC mencapai harga ATL 0.48633364337968216 USD.
Berapa volume perdagangan KINIC?
Volume perdagangan 24 jam live KINIC adalah $ 96.97K USD.
Akankah harga KINIC naik lebih tinggi tahun ini?
KINIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KINIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting KINIC (KINIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

