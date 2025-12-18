Tabel Konversi LBRY Credits ke Kip Laos
Tabel Konversi LBC ke LAK
- 1 LBC26.37 LAK
- 2 LBC52.75 LAK
- 3 LBC79.12 LAK
- 4 LBC105.49 LAK
- 5 LBC131.86 LAK
- 6 LBC158.24 LAK
- 7 LBC184.61 LAK
- 8 LBC210.98 LAK
- 9 LBC237.35 LAK
- 10 LBC263.73 LAK
- 50 LBC1,318.63 LAK
- 100 LBC2,637.25 LAK
- 1,000 LBC26,372.51 LAK
- 5,000 LBC131,862.57 LAK
- 10,000 LBC263,725.15 LAK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual LBRY Credits ke Kip Laos (LBC ke LAK) di berbagai rentang nilai, dari 1 LBC hingga 10,000 LBC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah LBC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LAK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah LBC ke LAK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LAK ke LBC
- 1 LAK0.03791 LBC
- 2 LAK0.07583 LBC
- 3 LAK0.1137 LBC
- 4 LAK0.1516 LBC
- 5 LAK0.1895 LBC
- 6 LAK0.2275 LBC
- 7 LAK0.2654 LBC
- 8 LAK0.3033 LBC
- 9 LAK0.3412 LBC
- 10 LAK0.3791 LBC
- 50 LAK1.895 LBC
- 100 LAK3.791 LBC
- 1,000 LAK37.91 LBC
- 5,000 LAK189.5 LBC
- 10,000 LAK379.1 LBC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Kip Laos ke LBRY Credits (LAK ke LBC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LAK hingga 10,000 LAK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah LBRY Credits yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LAK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
LBRY Credits (LBC) saat ini diperdagangkan seharga ₭ 26.37 LAK , yang mencerminkan perubahan -4.91% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₭-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₭-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman LBRY Credits Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-4.91%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren LBC ke LAK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi LBRY Credits terhadap LAK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga LBRY Credits saat ini.
Ringkasan Konversi LBC ke LAK
Per | 1 LBC = 26.37 LAK | 1 LAK = 0.03791 LBC
Kurs untuk 1 LBC ke LAK hari ini adalah 26.37 LAK.
Pembelian 5 LBC akan dikenai biaya 131.86 LAK, sedangkan 10 LBC memiliki nilai 263.73 LAK.
1 LAK dapat di-trade dengan 0.03791 LBC.
50 LAK dapat dikonversi ke 1.895 LBC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LBC ke LAK telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.91%, sehingga mencapai high senilai -- LAK dan low senilai -- LAK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LBC adalah -- LAK yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LBC telah berubah sebesar -- LAK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang LBRY Credits (LBC)
Setelah menghitung harga LBRY Credits (LBC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang LBRY Credits langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan LBC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli LBRY Credits, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LBC ke LAK
Dalam 24 jam terakhir, LBRY Credits (LBC) telah berfluktuasi antara -- LAK dan -- LAK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 20.687292220035417 LAK dan high 33.05211055844739 LAK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LBC ke LAK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|Low
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|Rata-rata
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|₭ 0
|Volatilitas
|+13.47%
|+59.77%
|+84.18%
|+182.35%
|Perubahan
|-3.32%
|+27.48%
|+40.88%
|-7.57%
Prakiraan Harga LBRY Credits dalam LAK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga LBRY Credits dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LBC ke LAK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LBC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, LBRY Credits dapat mencapai sekitar ₭27.69LAK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LBC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LBC mungkin naik menjadi sekitar ₭33.66 LAK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga LBRY Credits kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan LBC yang Tersedia di MEXC
LBC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LBC, yang mencakup pasar tempat LBRY Credits dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LBC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures LBC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures LBRY Credits untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli LBRY Credits
Ingin menambahkan LBRY Credits ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli LBRY Credits › atau Mulai sekarang ›
LBC dan LAK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
LBRY Credits (LBC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga LBRY Credits
- Harga Saat Ini (USD): $0.00122
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LBC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LAK, harga USD LBC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LBC] [LBC ke USD]
Kip Laos (LAK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LAK/USD): 0.00004628435122021941
- Perubahan 7 Hari: +0.45%
- Tren 30 Hari: +0.45%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LAK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LBC yang sama.
- LAK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli LBC dengan LAK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs LBC ke LAK?
Kurs antara LBRY Credits (LBC) dan Kip Laos (LAK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LBC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LBC ke LAK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LAK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LAK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LAK. Ketika LAK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LBC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti LBRY Credits, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LBC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LAK.
Konversikan LBC ke LAK Seketika
Gunakan konverter LBC ke LAK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi LBC ke LAK?
Masukkan Jumlah LBC
Mulailah dengan memasukkan jumlah LBC yang ingin Anda konversi ke LAK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs LBC ke LAK Secara Live
Lihat kurs LBC ke LAK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang LBC dan LAK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan LBC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli LBC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs LBC ke LAK dihitung?
Perhitungan kurs LBC ke LAK didasarkan pada nilai LBC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LAK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs LBC ke LAK begitu sering berubah?
Kurs LBC ke LAK sangat sering berubah karena LBRY Credits dan Kip Laos terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs LBC ke LAK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs LBC ke LAK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs LBC ke LAK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan LBC ke LAK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi LBC ke LAK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren LBC terhadap LAK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga LBC terhadap LAK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar LBC ke LAK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LAK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun LBC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LBC ke LAK?
Halving LBRY Credits, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs LBC ke LAK.
Bisakah saya membandingkan kurs LBC ke LAK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LBC keLAK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LBC ke LAK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga LBRY Credits, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi LBC ke LAK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LAK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target LBC ke LAK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi LBRY Credits dan Kip Laos?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk LBRY Credits dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan LBC ke LAK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LAK Anda ke LBC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah LBC ke LAK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga LBC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar LBC ke LAK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs LBC ke LAK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LAK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LBC ke LAK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi LBRY Credits Selengkapnya
Harga LBRY Credits
Pelajari selengkapnya tentang LBRY Credits (LBC) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga LBRY Credits
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar LBC untuk lebih memahami kemungkinan arah LBRY Credits.
Cara Membeli LBRY Credits
Ingin membeli LBRY Credits? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
LBC/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan LBC/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
LBC USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada LBC dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LBC USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi LBRY Credits ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke LAK
Mengapa Harus Membeli LBRY Credits dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli LBRY Credits.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli LBRY Credits dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.