LBRY Credits
Harga live LBRY Credits hari ini adalah 0.00094 USD. Lacak informasi harga aktual LBC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga LBRY Credits(LBC)

Harga Live 1 LBC ke USD:

$0.00094
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live LBRY Credits (LBC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:36 (UTC+8)

Informasi Harga LBRY Credits (LBC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00081
Low 24 Jam
$ 0.001129
High 24 Jam

$ 0.00081
$ 0.001129
$ 2.503999948501587
$ 0.000661263114846245
-3.50%

0.00%

-5.25%

-5.25%

Harga aktual LBRY Credits (LBC) adalah $ 0.00094. Selama 24 jam terakhir, LBC diperdagangkan antara low $ 0.00081 dan high $ 0.001129, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLBC adalah $ 2.503999948501587, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000661263114846245.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LBC telah berubah sebesar -3.50% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -5.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LBRY Credits (LBC)

No.2097

$ 614.98K
$ 1.29K
$ 1.02M
654.24M
1,083,202,000
767,800,721
60.39%

LBC

Kapitalisasi Pasar LBRY Credits saat ini adalah $ 614.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.29K. Suplai beredar LBC adalah 654.24M, dan total suplainya sebesar 767800721. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02M.

Riwayat Harga LBRY Credits (LBC) USD

Pantau perubahan harga LBRY Credits untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000498-34.64%
60 Hari$ -0.001045-52.65%
90 Hari$ -0.000278-22.83%
Perubahan Harga LBRY Credits Hari Ini

Hari ini, LBC tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LBRY Credits 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000498 (-34.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LBRY Credits 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LBC terlihat mengalami perubahan $ -0.001045 (-52.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LBRY Credits 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000278 (-22.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LBRY Credits (LBC)?

Lihat halaman Riwayat Harga LBRY Credits sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LBRY Credits (LBC)

LBRY melakukan apa yang dilakukan Bitcoin terhadap uang! Bergabunglah dengan kreator top dan lebih dari 10.000.000 orang di LBRY, jaringan terbuka, gratis, dan adil untuk konten digital.

LBRY Credits tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LBRY Credits Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LBC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LBRY Credits di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LBRY Credits dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LBRY Credits (USD)

Berapa nilai LBRY Credits (LBC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LBRY Credits (LBC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LBRY Credits.

Cek prediksi harga LBRY Credits sekarang!

Tokenomi LBRY Credits (LBC)

Memahami tokenomi LBRY Credits (LBC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBC sekarang!

Cara membeli LBRY Credits (LBC)

Ingin mengetahui cara membeli LBRY Credits? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LBRY Credits di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LBC ke Mata Uang Lokal

1 LBRY Credits(LBC) ke VND
24.7361
1 LBRY Credits(LBC) ke AUD
A$0.0014476
1 LBRY Credits(LBC) ke GBP
0.0007144
1 LBRY Credits(LBC) ke EUR
0.0008084
1 LBRY Credits(LBC) ke USD
$0.00094
1 LBRY Credits(LBC) ke MYR
RM0.0039292
1 LBRY Credits(LBC) ke TRY
0.0396586
1 LBRY Credits(LBC) ke JPY
¥0.14288
1 LBRY Credits(LBC) ke ARS
ARS$1.3642878
1 LBRY Credits(LBC) ke RUB
0.0763656
1 LBRY Credits(LBC) ke INR
0.0833498
1 LBRY Credits(LBC) ke IDR
Rp15.6666604
1 LBRY Credits(LBC) ke PHP
0.0554788
1 LBRY Credits(LBC) ke EGP
￡E.0.044462
1 LBRY Credits(LBC) ke BRL
R$0.005029
1 LBRY Credits(LBC) ke CAD
C$0.0013254
1 LBRY Credits(LBC) ke BDT
0.1146894
1 LBRY Credits(LBC) ke NGN
1.3525096
1 LBRY Credits(LBC) ke COP
$3.6015254
1 LBRY Credits(LBC) ke ZAR
R.0.0163278
1 LBRY Credits(LBC) ke UAH
0.0395364
1 LBRY Credits(LBC) ke TZS
T.Sh.2.30958
1 LBRY Credits(LBC) ke VES
Bs0.21338
1 LBRY Credits(LBC) ke CLP
$0.88642
1 LBRY Credits(LBC) ke PKR
Rs0.2656816
1 LBRY Credits(LBC) ke KZT
0.4944682
1 LBRY Credits(LBC) ke THB
฿0.030456
1 LBRY Credits(LBC) ke TWD
NT$0.0291306
1 LBRY Credits(LBC) ke AED
د.إ0.0034498
1 LBRY Credits(LBC) ke CHF
Fr0.000752
1 LBRY Credits(LBC) ke HKD
HK$0.0073038
1 LBRY Credits(LBC) ke AMD
֏0.359456
1 LBRY Credits(LBC) ke MAD
.د.م0.008742
1 LBRY Credits(LBC) ke MXN
$0.0174558
1 LBRY Credits(LBC) ke SAR
ريال0.003525
1 LBRY Credits(LBC) ke ETB
Br0.1446566
1 LBRY Credits(LBC) ke KES
KSh0.1214104
1 LBRY Credits(LBC) ke JOD
د.أ0.00066646
1 LBRY Credits(LBC) ke PLN
0.0034498
1 LBRY Credits(LBC) ke RON
лв0.004136
1 LBRY Credits(LBC) ke SEK
kr0.0089958
1 LBRY Credits(LBC) ke BGN
лв0.0015886
1 LBRY Credits(LBC) ke HUF
Ft0.3142702
1 LBRY Credits(LBC) ke CZK
0.0197964
1 LBRY Credits(LBC) ke KWD
د.ك0.00028764
1 LBRY Credits(LBC) ke ILS
0.0030738
1 LBRY Credits(LBC) ke BOB
Bs0.006486
1 LBRY Credits(LBC) ke AZN
0.001598
1 LBRY Credits(LBC) ke TJS
SM0.0086668
1 LBRY Credits(LBC) ke GEL
0.0025474
1 LBRY Credits(LBC) ke AOA
Kz0.8615946
1 LBRY Credits(LBC) ke BHD
.د.ب0.00035344
1 LBRY Credits(LBC) ke BMD
$0.00094
1 LBRY Credits(LBC) ke DKK
kr0.0060724
1 LBRY Credits(LBC) ke HNL
L0.0247596
1 LBRY Credits(LBC) ke MUR
0.04324
1 LBRY Credits(LBC) ke NAD
$0.0163278
1 LBRY Credits(LBC) ke NOK
kr0.0095786
1 LBRY Credits(LBC) ke NZD
$0.0016638
1 LBRY Credits(LBC) ke PAB
B/.0.00094
1 LBRY Credits(LBC) ke PGK
K0.003948
1 LBRY Credits(LBC) ke QAR
ر.ق0.0034216
1 LBRY Credits(LBC) ke RSD
дин.0.0953818
1 LBRY Credits(LBC) ke UZS
soʻm11.3252986
1 LBRY Credits(LBC) ke ALL
L0.078819
1 LBRY Credits(LBC) ke ANG
ƒ0.0016826
1 LBRY Credits(LBC) ke AWG
ƒ0.001692
1 LBRY Credits(LBC) ke BBD
$0.00188
1 LBRY Credits(LBC) ke BAM
KM0.0015886
1 LBRY Credits(LBC) ke BIF
Fr2.77206
1 LBRY Credits(LBC) ke BND
$0.001222
1 LBRY Credits(LBC) ke BSD
$0.00094
1 LBRY Credits(LBC) ke JMD
$0.150729
1 LBRY Credits(LBC) ke KHR
3.7750964
1 LBRY Credits(LBC) ke KMF
Fr0.3948
1 LBRY Credits(LBC) ke LAK
20.4347822
1 LBRY Credits(LBC) ke LKR
රු0.2865778
1 LBRY Credits(LBC) ke MDL
L0.01598
1 LBRY Credits(LBC) ke MGA
Ar4.23423
1 LBRY Credits(LBC) ke MOP
P0.00752
1 LBRY Credits(LBC) ke MVR
0.014476
1 LBRY Credits(LBC) ke MWK
MK1.6319434
1 LBRY Credits(LBC) ke MZN
MT0.060113
1 LBRY Credits(LBC) ke NPR
रु0.133198
1 LBRY Credits(LBC) ke PYG
6.66648
1 LBRY Credits(LBC) ke RWF
Fr1.36394
1 LBRY Credits(LBC) ke SBD
$0.0077362
1 LBRY Credits(LBC) ke SCR
0.014147
1 LBRY Credits(LBC) ke SRD
$0.03619
1 LBRY Credits(LBC) ke SVC
$0.0082156
1 LBRY Credits(LBC) ke SZL
L0.0163184
1 LBRY Credits(LBC) ke TMT
m0.00329
1 LBRY Credits(LBC) ke TND
د.ت0.00278146
1 LBRY Credits(LBC) ke TTD
$0.0063638
1 LBRY Credits(LBC) ke UGX
Sh3.28624
1 LBRY Credits(LBC) ke XAF
Fr0.53298
1 LBRY Credits(LBC) ke XCD
$0.002538
1 LBRY Credits(LBC) ke XOF
Fr0.53298
1 LBRY Credits(LBC) ke XPF
Fr0.09682
1 LBRY Credits(LBC) ke BWP
P0.012643
1 LBRY Credits(LBC) ke BZD
$0.0018894
1 LBRY Credits(LBC) ke CVE
$0.0900896
1 LBRY Credits(LBC) ke DJF
Fr0.16638
1 LBRY Credits(LBC) ke DOP
$0.0604514
1 LBRY Credits(LBC) ke DZD
د.ج0.1227264
1 LBRY Credits(LBC) ke FJD
$0.0021432
1 LBRY Credits(LBC) ke GNF
Fr8.1733
1 LBRY Credits(LBC) ke GTQ
Q0.0072004
1 LBRY Credits(LBC) ke GYD
$0.1966104
1 LBRY Credits(LBC) ke ISK
kr0.11844

Sumber Daya LBRY Credits

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LBRY Credits, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LBRY Credits
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LBRY Credits

Berapa nilai LBRY Credits (LBC) hari ini?
Harga live LBC dalam USD adalah 0.00094 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LBC ke USD saat ini?
Harga LBC ke USD saat ini adalah $ 0.00094. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LBRY Credits?
Kapitalisasi pasar LBC adalah $ 614.98K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LBC?
Suplai beredar LBC adalah 654.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LBC?
LBC mencapai harga ATH sebesar 2.503999948501587 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LBC?
LBC mencapai harga ATL 0.000661263114846245 USD.
Berapa volume perdagangan LBC?
Volume perdagangan 24 jam live LBC adalah $ 1.29K USD.
Akankah harga LBC naik lebih tinggi tahun ini?
LBC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

