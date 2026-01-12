Manat Azerbaijan adalah mata uang resmi Azerbaijan, sebuah negara yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan di Eurasia. Mata uang ini diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral Azerbaijan, yang memainkan peran penting dalam kebijakan moneter negara tersebut. Simbolnya adalah ₼, dan kode ISO-nya adalah AZN.

Manat dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut qəpik. Mata uang ini digunakan dalam semua aktivitas ekonomi di negara ini, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah. Manat juga merupakan alat tukar utama di sektor keuangan, serta digunakan untuk menentukan harga aset, melunasi utang, dan mengukur nilai bisnis serta investasi.

Nilai Manat terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, dan dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Perlu dicatat bahwa Bank Sentral Azerbaijan memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai Manat jika diperlukan.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Azerbaijan, Manat digunakan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Uang kertas dan koin fisik umumnya digunakan untuk transaksi kecil hingga menengah, sementara Manat digital atau elektronik biasanya digunakan untuk transaksi besar dan pembayaran daring. Sistem keuangan negara ini sudah berkembang dengan baik, dan mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui ponsel, dan dompet digital.

Secara keseluruhan, Manat Azerbaijan memegang peranan penting dalam perekonomian Azerbaijan. Mata uang ini memfasilitasi kelancaran aktivitas ekonomi negara serta berfungsi sebagai penyimpan nilai bagi warga negaranya. Manat merupakan komponen penting dalam sistem moneter Azerbaijan, dan nilainya serta stabilitasnya secara ketat dipantau oleh Bank Sentral Azerbaijan.