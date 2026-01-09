Harga Life Crypto Hari Ini

Harga live Life Crypto (LIFECRYPTO) hari ini adalah $ 0.00002997, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIFECRYPTO ke USD saat ini adalah $ 0.00002997 per LIFECRYPTO.

Life Crypto saat ini berada di peringkat #3110 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78.86K, dengan suplai yang beredar 2.63B LIFECRYPTO. Selama 24 jam terakhir, LIFECRYPTO diperdagangkan antara $ 0.0000296 (low) dan $ 0.00003008 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.041196202448284376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000022428549565319.

Dalam kinerja jangka pendek, LIFECRYPTO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +2.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.59K.

Informasi Pasar Life Crypto (LIFECRYPTO)

Peringkat No.3110 Kapitalisasi Pasar $ 78.86K$ 78.86K $ 78.86K Volume (24 Jam) $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 299.70K$ 299.70K $ 299.70K Suplai Peredaran 2.63B 2.63B 2.63B Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 26.31% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Life Crypto saat ini adalah $ 78.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.59K. Suplai beredar LIFECRYPTO adalah 2.63B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 299.70K.