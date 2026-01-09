BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Life Crypto hari ini adalah 0.00002997 USD. Kapitalisasi pasar LIFECRYPTO adalah 78,856.9013309319 USD. Lacak informasi harga aktual LIFECRYPTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Life Crypto hari ini adalah 0.00002997 USD. Kapitalisasi pasar LIFECRYPTO adalah 78,856.9013309319 USD. Lacak informasi harga aktual LIFECRYPTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LIFECRYPTO

Info Harga LIFECRYPTO

Penjelasan LIFECRYPTO

Situs Web Resmi LIFECRYPTO

Tokenomi LIFECRYPTO

Prakiraan Harga LIFECRYPTO

Riwayat LIFECRYPTO

Panduan Membeli LIFECRYPTO

Konverter LIFECRYPTO ke Mata Uang Fiat

Spot LIFECRYPTO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Life Crypto

Harga Life Crypto(LIFECRYPTO)

Harga Live 1 LIFECRYPTO ke USD:

$0.00003001
$0.00003001$0.00003001
+0.26%1D
USD
Grafik Harga Live Life Crypto (LIFECRYPTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:56:08 (UTC+8)

Harga Life Crypto Hari Ini

Harga live Life Crypto (LIFECRYPTO) hari ini adalah $ 0.00002997, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIFECRYPTO ke USD saat ini adalah $ 0.00002997 per LIFECRYPTO.

Life Crypto saat ini berada di peringkat #3110 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78.86K, dengan suplai yang beredar 2.63B LIFECRYPTO. Selama 24 jam terakhir, LIFECRYPTO diperdagangkan antara $ 0.0000296 (low) dan $ 0.00003008 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.041196202448284376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000022428549565319.

Dalam kinerja jangka pendek, LIFECRYPTO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +2.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.59K.

Informasi Pasar Life Crypto (LIFECRYPTO)

No.3110

$ 78.86K
$ 78.86K$ 78.86K

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

$ 299.70K
$ 299.70K$ 299.70K

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Kapitalisasi Pasar Life Crypto saat ini adalah $ 78.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.59K. Suplai beredar LIFECRYPTO adalah 2.63B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 299.70K.

Riwayat Harga Life Crypto USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296
Low 24 Jam
$ 0.00003008
$ 0.00003008$ 0.00003008
High 24 Jam

$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296

$ 0.00003008
$ 0.00003008$ 0.00003008

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376$ 0.041196202448284376

$ 0.000022428549565319
$ 0.000022428549565319$ 0.000022428549565319

0.00%

+0.26%

+2.46%

+2.46%

Riwayat Harga Life Crypto (LIFECRYPTO) USD

Pantau perubahan harga Life Crypto untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000778+0.26%
30 Days$ +0.00000168+5.93%
60 Hari$ +0.00000293+10.83%
90 Hari$ -0.00000702-18.98%
Perubahan Harga Life Crypto Hari Ini

Hari ini, LIFECRYPTO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000778 (+0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Life Crypto 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00000168 (+5.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Life Crypto 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIFECRYPTO terlihat mengalami perubahan $ +0.00000293 (+10.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Life Crypto 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000702 (-18.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Life Crypto (LIFECRYPTO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Life Crypto sekarang.

Analisis AI untuk Life Crypto

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Life Crypto, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Life Crypto?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga Life Crypto (LIFECRYPTO):

1. Sentimen pasar dan kepercayaan investor
2. Volume perdagangan dan tingkat likuiditas
3. Tren pasar kripto secara keseluruhan
4. Pembaruan pengembangan proyek dan kemajuan peta jalan
5. Pengumuman kemitraan dan kolaborasi
6. Berita regulasi yang memengaruhi pasar kripto
7. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
8. Keterlibatan komunitas dan aktivitas media sosial
9. Daftar di bursa dan ketersediaan
10. Dinamika permintaan dan penawaran
11. Faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga

Mengapa orang ingin tahu harga Life Crypto hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Life Crypto hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. Data harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi peluang beli/jual, memantau keuntungan/kerugian, menilai tren pasar, dan membuat keputusan finansial yang tepat di pasar kripto yang volatil.

Prediksi Harga untuk Life Crypto

Prediksi Harga Life Crypto (LIFECRYPTO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LIFECRYPTO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Life Crypto (LIFECRYPTO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Life Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Life Crypto yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LIFECRYPTO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Life Crypto.

Cara membeli & berinvestasi Life Crypto di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Life Crypto? Pembelian LIFECRYPTO dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Life Crypto. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Life Crypto (LIFECRYPTO) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Life Crypto akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Life Crypto (LIFECRYPTO)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Life Crypto

Dengan memiliki Life Crypto, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Life Crypto (LIFECRYPTO) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Life Crypto (LIFECRYPTO)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Sumber Daya Life Crypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Life Crypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Life Crypto
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Life Crypto

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:56:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Life Crypto (LIFECRYPTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Life Crypto Berita Populer

9 Makhluk Digital Liar yang Menggerakkan Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

9 Makhluk Digital Liar yang Menggerakkan Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

November 5, 2025
Melewatkan Booming Awal Litecoin? MoonBull Menyala sebagai Presale Kripto 1000X Berikutnya dengan Hadiah Eksplosif

Melewatkan Booming Awal Litecoin? MoonBull Menyala sebagai Presale Kripto 1000X Berikutnya dengan Hadiah Eksplosif

November 6, 2025
Funes dan YZi Labs Mengubah Warisan Budaya menjadi Aset Berbasis AI

Funes dan YZi Labs Mengubah Warisan Budaya menjadi Aset Berbasis AI

November 7, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Life Crypto Selengkapnya

LIFECRYPTO USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada LIFECRYPTO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LIFECRYPTO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Life Crypto (LIFECRYPTO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Life Crypto secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LIFECRYPTO/USDT
$0.00003001
$0.00003001$0.00003001
+0.23%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3653
$0.3653$0.3653

+82.65%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.01977
$0.01977$0.01977

-34.10%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000531
$0.00000000531$0.00000000531

-46.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0109
$0.0109$0.0109

+336.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000026945
$0.0000026945$0.0000026945

+301.02%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3653
$0.3653$0.3653

+82.65%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71682
$0.71682$0.71682

+72.74%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LIFECRYPTO ke USD

Jumlah

LIFECRYPTO
LIFECRYPTO
USD
USD

1 LIFECRYPTO = 0.00002997 USD