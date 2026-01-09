Tokenomi Life Crypto (LIFECRYPTO)

Telusuri wawasan utama tentang Life Crypto (LIFECRYPTO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 18:03:30 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Life Crypto (LIFECRYPTO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Life Crypto (LIFECRYPTO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 79.09K
Total Suplai:
$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 2.63B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 300.60K
All-Time High:
$ 0.015601
All-Time Low:
$ 0.000022428549565319
Harga Saat Ini:
$ 0.00003006
Informasi Life Crypto (LIFECRYPTO)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Situs Web Resmi:
https://www.lifecrypto.life/
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Tokenomi Life Crypto (LIFECRYPTO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Life Crypto (LIFECRYPTO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LIFECRYPTO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LIFECRYPTO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LIFECRYPTO, jelajahi harga live token LIFECRYPTO!

Cara Membeli LIFECRYPTO

Tertarik untuk menambahkan Life Crypto (LIFECRYPTO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli LIFECRYPTO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Life Crypto (LIFECRYPTO)

Menganalisis riwayat harga LIFECRYPTO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga LIFECRYPTO

Ingin mengetahui arah LIFECRYPTO? Halaman prediksi harga LIFECRYPTO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

