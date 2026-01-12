Escudo Tanjung Verde (CVE) adalah mata uang resmi Tanjung Verde, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai barat Afrika. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, karena digunakan dalam semua aspek transaksi keuangan sehari-hari, mulai dari membeli bahan makanan di pasar lokal hingga operasi bisnis skala besar.

Escudo Tanjung Verde diterbitkan dan diatur oleh Banco de Cabo Verde, bank sentral negara tersebut. Perlu dicatat bahwa mata uang ini tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar valuta asing, artinya mata uang ini tidak dapat langsung ditukar dengan mata uang lain di luar Tanjung Verde. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter negara yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam hal denominasi, Escudo Tanjung Verde terbagi menjadi koin dan uang kertas. Koin tersedia dalam berbagai nilai, antara lain 1, 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 escudo, sementara uang kertas diterbitkan dalam denominasi 200, 500, 1.000, 2.000, 2.500, dan 5.000 escudo. Rentang denominasi yang luas ini memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi sehari-hari.

Seperti mata uang fiat lainnya, Escudo Tanjung Verde tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang tersebut. Ini merupakan ciri umum mata uang fiat di seluruh dunia.

Sebagai kesimpulan, Escudo Tanjung Verde merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi Tanjung Verde, memfasilitasi semua transaksi domestik dan aktivitas ekonomi. Meskipun mata uang ini tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, penggunaan dan penerimaannya sangat luas di dalam negeri, menjadikannya bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di Tanjung Verde. Seperti halnya mata uang fiat lainnya, nilainya didukung oleh kepercayaan terhadap kebijakan fiskal dan moneter pemerintah.