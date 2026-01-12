Mata uang Cedi Ghana (GHS) adalah mata uang resmi negara Afrika Barat, Ghana. Mata uang fiat yang diterbitkan dan diatur oleh Bank Ghana ini memainkan peran penting dalam perekonomian Ghana serta kehidupan ekonomi sehari-hari warganya. Nama "Cedi" berasal dari sebuah kata lokal yang berarti cangkang cowrie, yang dahulu digunakan sebagai bentuk mata uang di wilayah tersebut.

Seperti halnya mata uang nasional lainnya, Cedi Ghana digunakan untuk segala jenis transaksi moneter, seperti pembelian dan penjualan barang serta jasa, pembayaran pajak, dan pelunasan utang. Mata uang ini merupakan alat tukar yang memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam negeri. Selain itu, Cedi Ghana juga berfungsi sebagai standar nilai, memungkinkan bisnis dan individu dengan mudah mengukur dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa.

Di pasar valuta asing internasional, Cedi Ghana diperdagangkan terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar Cedi terhadap mata uang lain ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Fluktuasi nilai Cedi ini dapat berdampak signifikan pada perekonomian Ghana, memengaruhi harga impor dan ekspor, investasi, bahkan biaya hidup.

Cedi Ghana tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin-koin tersebut tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 20, dan 50 pesewa, serta 1 dan 2 cedi. Uang kertas tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 cedi. Setiap uang kertas dan koin dilengkapi dengan identitas unik serta fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan.

Sebagai kesimpulan, Cedi Ghana merupakan komponen penting dalam infrastruktur ekonomi Ghana. Sebagai mata uang fiat nasional, Cedi Ghana memfasilitasi transaksi ekonomi, berfungsi sebagai penyimpan nilai, dan menjadi satuan akuntansi. Nilai tukarnya terhadap mata uang lain mencerminkan kondisi kesehatan dan stabilitas ekonomi Ghana.