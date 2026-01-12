The Israeli New Shekel (ILS) adalah mata uang resmi Negara Israel, yang merupakan salah satu pemain penting dalam perekonomian global. Diperkenalkan untuk menggantikan Shekel lama akibat masa inflasi tinggi, Israeli New Shekel sejak itu telah stabil dan menempati posisi sebagai mata uang yang andal dan kuat. Mata uang ini digunakan dalam transaksi sehari-hari di dalam negeri, mulai dari pembelian bahan makanan hingga transaksi bisnis skala besar.

Di Israel, Israeli New Shekel biasa disebut hanya sebagai Shekel. Mata uang ini dibagi menjadi 100 unit kecil yang dikenal sebagai agorot. Bank of Israel, bank sentral negara tersebut, bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan Israeli New Shekel. Bank ini juga bertanggung jawab menjaga stabilitas mata uang serta memastikan bahwa mata uang tersebut berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitungan.

Selain digunakan di dalam negeri, Israeli New Shekel juga memainkan peran penting dalam keuangan internasional. Israel memiliki ekonomi yang beragam dan maju secara teknologi, sehingga Shekel digunakan dalam perdagangan internasional dan pasar valuta asing. Meskipun merupakan negara yang relatif kecil, mata uang Israel telah mendapatkan pengakuan atas stabilitas dan kekuatannya.

Israeli New Shekel juga digunakan sebagai patokan oleh negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Stabilitas dan kekuatannya membuat mata uang ini menjadi pilihan menarik bagi negara-negara tersebut ketika mereka berupaya menstabilkan mata uang sendiri. Selain itu, peran Shekel dalam perekonomian global kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan ekspansi dan diversifikasi ekonomi Israel.

Sebagai kesimpulan, Israeli New Shekel bukan hanya sekadar mata uang nasional, tetapi juga merupakan pemain penting dalam perekonomian global. Perannya melampaui batas-batas Israel, memengaruhi mata uang-mata uang lain serta berkontribusi pada stabilitas keuangan global. Mata uang ini merupakan bukti kekuatan dan ketahanan ekonomi Israel, sekaligus menjadi simbol kemampuan ekonomi negara tersebut.