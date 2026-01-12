Won Korea Utara adalah mata uang resmi Korea Utara, sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Won diterbitkan oleh Bank Sentral Republik Demokratik Rakyat Korea dan berfungsi sebagai alat tukar utama dalam perekonomian negara tersebut. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "₩" dan kode ISO untuk mata uang ini adalah "KPW".

Won Korea Utara memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara itu. Mata uang ini digunakan dalam semua jenis transaksi keuangan, baik besar maupun kecil, mulai dari pembelian kebutuhan sehari-hari hingga transaksi bisnis besar. Won juga digunakan dalam pembayaran upah dan gaji bagi tenaga kerja di negara tersebut. Oleh karena itu, Won merupakan aspek esensial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Korea Utara.

Namun, Won Korea Utara beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang unik. Ekonomi Korea Utara ditandai oleh sistem perencanaan terpusat serta kontrol pemerintah yang kuat atas sebagian besar aspek kehidupan ekonomi. Hal ini mencakup kebijakan moneter negara serta penerbitan dan pengaturan mata uangnya.

Peredaran Won Korea Utara secara ketat dikendalikan oleh pemerintah. Pertukaran valuta asing untuk Won sangat dibatasi, sehingga sulit didapatkan di luar Korea Utara. Perlu dicatat pula bahwa penggunaan mata uang asing, seperti dolar AS dan yuan Tiongkok, cukup lazim di negara ini akibat kurangnya kepercayaan terhadap stabilitas Won.

Nilai Won Korea Utara tidak ditentukan oleh kekuatan pasar seperti halnya kebanyakan mata uang dunia lainnya. Sebaliknya, nilai mata uang ini ditetapkan oleh pemerintah. Ketiadaan nilai tukar yang mengambang bebas ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai tukar resmi dengan nilai tukar di pasar gelap, yang bisa jauh lebih tinggi.

Sebagai kesimpulan, Won Korea Utara merupakan bagian integral dari sistem ekonomi negara tersebut, meskipun menghadapi tantangan dan pembatasan yang unik. Memahami kompleksitas mata uang ini memberikan wawasan berharga tentang lanskap ekonomi Korea Utara secara lebih luas.