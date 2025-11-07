Riwayat Harga Chainlink

TanggalBukaTinggiRendahTutupVolume
2025-11-07$ 14.75$ 14.93$ 14.57$ 14.9649.43K
2025-11-06$ 15.09$ 15.23$ 14.24$ 14.753.20M
2025-11-05$ 14.69$ 15.4$ 13.98$ 15.094.58M
2025-11-04$ 15.24$ 15.51$ 13.7$ 14.698.73M
2025-11-03$ 17.59$ 17.66$ 14.57$ 15.246.17M
2025-11-02$ 17.15$ 17.64$ 16.99$ 17.591.84M
2025-11-01$ 17.25$ 17.44$ 17.04$ 17.151.59M
2025-10-31$ 16.8$ 17.45$ 16.73$ 17.253.09M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Harga Live Chainlink

$ 14.91

Chainlink saat ini trading di harga 14.91 USD. Kapitalisasi pasarnya sebesar 0.00 USD dengan volume trading 24 jam sebesar 0.00 USD. Jelajahi lebih banyak data LINK di halaman harga live MEXC.

Dengan memanfaatkan statistik harga live Chainlink, pengguna dapat menganalisis tren pasar saat ini dan memprediksi pergerakan harga jangka pendek dan jangka panjang. Dengan data aktual di ujung jari Anda, Anda dapat membuat keputusan yang berlandaskan informasi dan memperoleh wawasan tentang prediksi harga potensial di masa mendatang untuk Chainlink.

