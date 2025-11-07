BursaDEX+
Harga live Chainlink hari ini adalah 14.67 USD. Lacak informasi harga aktual LINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Logo Chainlink

Harga Chainlink(LINK)

Harga Live 1 LINK ke USD:

$14.67
+1.45%1D
USD
Grafik Harga Live Chainlink (LINK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:12 (UTC+8)

Informasi Harga Chainlink (LINK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 14.24
Low 24 Jam
$ 15.32
High 24 Jam

$ 14.24
$ 15.32
$ 52.87608912
$ 0.1262969970703125
+0.54%

+1.45%

-12.27%

-12.27%

Harga aktual Chainlink (LINK) adalah $ 14.67. Selama 24 jam terakhir, LINK diperdagangkan antara low $ 14.24 dan high $ 15.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLINK adalah $ 52.87608912, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1262969970703125.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LINK telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, +1.45% selama 24 jam, dan -12.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chainlink (LINK)

No.12

$ 9.64B
$ 53.56M
$ 14.67B
657.10M
1,000,000,000
0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
ETH

Kapitalisasi Pasar Chainlink saat ini adalah $ 9.64B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.56M. Suplai beredar LINK adalah 657.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.67B.

Riwayat Harga Chainlink (LINK) USD

Pantau perubahan harga Chainlink untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2097+1.45%
30 Days$ -7.35-33.38%
60 Hari$ -7.79-34.69%
90 Hari$ -5.22-26.25%
Perubahan Harga Chainlink Hari Ini

Hari ini, LINK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2097 (+1.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chainlink 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.35 (-33.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chainlink 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LINK terlihat mengalami perubahan $ -7.79 (-34.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chainlink 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.22 (-26.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chainlink (LINK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chainlink sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chainlink Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LINK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chainlink di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chainlink dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chainlink (USD)

Berapa nilai Chainlink (LINK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chainlink (LINK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chainlink.

Cek prediksi harga Chainlink sekarang!

Tokenomi Chainlink (LINK)

Memahami tokenomi Chainlink (LINK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LINK sekarang!

Cara membeli Chainlink (LINK)

Ingin mengetahui cara membeli Chainlink? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chainlink di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LINK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Chainlink

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chainlink, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chainlink
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chainlink

Berapa nilai Chainlink (LINK) hari ini?
Harga live LINK dalam USD adalah 14.67 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LINK ke USD saat ini?
Harga LINK ke USD saat ini adalah $ 14.67. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chainlink?
Kapitalisasi pasar LINK adalah $ 9.64B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LINK?
Suplai beredar LINK adalah 657.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LINK?
LINK mencapai harga ATH sebesar 52.87608912 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LINK?
LINK mencapai harga ATL 0.1262969970703125 USD.
Berapa volume perdagangan LINK?
Volume perdagangan 24 jam live LINK adalah $ 53.56M USD.
Akankah harga LINK naik lebih tinggi tahun ini?
LINK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LINK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Chainlink (LINK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

