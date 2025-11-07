Apa yang dimaksud dengan Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chainlink Berapa nilai Chainlink (LINK) hari ini? Harga live LINK dalam USD adalah 14.67 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LINK ke USD saat ini? $ 14.67 . Cobalah Harga LINK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Chainlink? Kapitalisasi pasar LINK adalah $ 9.64B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LINK? Suplai beredar LINK adalah 657.10M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LINK? LINK mencapai harga ATH sebesar 52.87608912 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LINK? LINK mencapai harga ATL 0.1262969970703125 USD . Berapa volume perdagangan LINK? Volume perdagangan 24 jam live LINK adalah $ 53.56M USD . Akankah harga LINK naik lebih tinggi tahun ini? LINK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LINK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Chainlink (LINK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

