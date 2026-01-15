BursaDEX+
Chainlink (LINK) Naik ke $14 saat Dominasi Bitcoin Mereda, Memicu Momentum Altcoin

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/15 02:00
Chainlink (LINK) menunjukkan tanda-tanda kekuatan baru karena aksi pasar mengindikasikan kemungkinan tren naik. Analisis teknikal menunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak keuntungan untuk cryptocurrency ini jika dominasi Bitcoin atas pasar berkurang.

Pada saat penulisan, Chainlink (LINK) diperdagangkan pada harga $14,03, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $952,26 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $9,95 miliar. Token ini telah naik 6,24% selama 24 jam terakhir, menandakan minat baru di pasar.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Analis kripto CRYPROWZRD membagikan analisis teknikal harian untuk LINK, menunjukkan bahwa token tersebut mengakhiri hari dengan cara bullish. Namun, menurut analis tersebut, lebih banyak keuntungan dapat dicapai, dengan LINK/BTC memimpin jalan. "Saya akan mengawasi grafik intraday besok untuk peluang berikutnya yang mungkin," jelas analis tersebut.

image.pngSumber: X

LINK dan LINK/BTC telah memiliki penutupan positif pada grafik harian mereka. Analis percaya bahwa pasar LINK/BTC akan mengalami reli naik saat indeks Dominasi Bitcoin melemah, yang dapat mengarahkan pasar LINK ke reli berikutnya. Bisa terjadi reli lebih cepat di atas level resistensi $30 setelah breakout di atas level $16,00.

Menganalisis grafik intraday, LINK mengalami beberapa volatilitas dan formasi double top. Ini adalah kemungkinan pullback jangka pendek dengan Bitcoin. Namun, perkiraan keseluruhan positif, dan kenaikan harga diharapkan dari level saat ini.

Analis akan memantau grafik time frame yang lebih rendah untuk peluang perdagangan dan melacak Bitcoin untuk setiap perubahan besar karena berita dan peristiwa pasar.

Baca Juga | Chainlink Membangun Setup Rebound, Menargetkan Kenaikan $15 

RSI pada grafik mingguan mendekati level 44, tepat di bawah titik tengah 50, dengan momentum yang lemah dan stabil dibandingkan dengan tekanan jual yang kuat. Harga terlihat pada $14,03 dengan MA Ribbon di bawahnya, di mana moving average penting berada pada level $16,23-16,66, bertindak sebagai penghalang. Ini menunjukkan bahwa harga LINK mencoba membangun basis.

Sumber: TradingView

Dalam analisis MACD, dapat dicatat bahwa MACD masih berada di wilayah negatif dengan nilai sekitar -0,37, sementara garis sinyal sekitar -1,08. Histogram masih merah tetapi ukurannya berkurang, yang menunjukkan bahwa momentum ke arah negatif perlahan berkurang.

Baca Juga | Chainlink (LINK) Membidik Target $30 karena Persetujuan ETF Memicu Permintaan yang Diperbaharui

Peluang Pasar
Logo Chainlink
Harga Chainlink(LINK)
$13.73
$13.73$13.73
+1.77%
USD
Grafik Harga Live Chainlink (LINK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

