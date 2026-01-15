Bitwise Meluncurkan ETF Chainlink, Arus Masuk Kembali

Minat institusional terhadap ETF kripto mulai stabil dengan Bitwise meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Chainlink yang baru. Transisi ini meningkatkan akses yang diatur untuk LINK di saat arus modal di seluruh kendaraan investasi kripto sedang membaik.

ETF Chainlink Bitwise Diluncurkan

Produk ini diperdagangkan dengan simbol CLNK di NYSE Arca setelah ETF spot Chainlink Bitwise menerima persetujuan untuk diperdagangkan di bursa. ETF Chainlink adalah indeks harga spot Chainlink saat ini, yang memungkinkan investor mengakses indeks ini menggunakan akun pialang standar tanpa memegang token individual.

Menurut pengumuman, produk ini mengenakan biaya manajemen dana sebesar 0,34%, dan membebaskan biaya awal dalam tiga bulan pertama atau hingga $500 juta pertama sebagai insentif. Token Chainlink dalam dana diamankan dengan Coinbase Custody dalam akun cold institusional yang terpisah.

Selain itu, nilai aset bersih telah dipatok pada tingkat referensi CME CF Chainlink-Dollar, menyeimbangkan harga produk dengan indeks komoditas ETF kripto yang diatur.

Apa yang Mendorong Modal Institusional ke LINK?

Trust tidak melakukan staking pada awalnya, meskipun Bitwise dapat merevisi pengajuan selanjutnya untuk memberikan kesempatan staking, mengikuti persetujuan regulasi. Kerangka kerja ini meminimalkan risiko kustodian dan mengurangi biaya awal. Ini membuat penggabungan eksposur LINK ke dalam portofolio institusional saat ini menjadi lebih mudah.

ETF Chainlink pertama di AS, GLNK, oleh Grayscale membuat peluncuran CLNK menjadi persaingan yang ketat. Ada tanda-tanda awal stabilitas dalam arus masuk ke ETF LINK, karena investasi bersih kumulatif dalam dana tersebut sekitar $64 juta dan total aset sekitar $88 juta.

Sesi terbaru tidak menunjukkan perubahan dalam hal ini karena jumlah arus masuk datar, tetapi ini karena tidak ada peningkatan arus keluar. Ini adalah tanda bahwa institusi tidak meninggalkan posisi mereka tetapi melakukan konsolidasi, faktor positioning jangka panjang.

Akankah Berita ETF Membantu Harga Chainlink Melonjak?

Sesi perdagangan terakhir melihat harga LINK diperdagangkan hampir di $14,25, yang merupakan peningkatan dari sesi sebelumnya ketika berada di sekitar $14,04. Ini terjadi setelah pembalikan intraday yang tajam.

Harga turun di bawah $13,90 pada tahap awal, tetapi sejak itu bergerak ke arah sebaliknya, mendapatkan kekuatan, menggerakkan LINK ke level tertinggi sesi.

Ini berarti pembeli melakukan intervensi kuat di sekitar dukungan intraday. Aksi harga setelah peluncuran ETF sering dicari oleh pelaku pasar. Dalam hal ini, pemulihan LINK sejalan dengan kenaikan sentimen mengenai akses yang diatur.

Rebound LINK mencerminkan sentimen yang membaik.