BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitwise Meluncurkan Chainlink ETF, Arus Masuk Kembali muncul di BitcoinEthereumNews.com. Minat institusional terhadap ETF kripto mulai stabil dengan peluncuran BitwisePostingan Bitwise Meluncurkan Chainlink ETF, Arus Masuk Kembali muncul di BitcoinEthereumNews.com. Minat institusional terhadap ETF kripto mulai stabil dengan peluncuran Bitwise

Bitwise Meluncurkan ETF Chainlink, Arus Masuk Kembali

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 02:53
Chainlink
LINK$13.73+0.58%
SecondLive
LIVE$0.00006816-12.15%
Polytrade
TRADE$0.05916+0.06%
Index Cooperative
INDEX$0.5145-4.10%
Intuition
TRUST$0.1098+0.36%

Minat institusional terhadap ETF kripto mulai stabil dengan Bitwise meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Chainlink yang baru. Transisi ini meningkatkan akses yang diatur untuk LINK di saat arus modal di seluruh kendaraan investasi kripto sedang membaik.

Produk ini diperdagangkan dengan simbol CLNK di NYSE Arca setelah ETF spot Chainlink Bitwise menerima persetujuan untuk diperdagangkan di bursa. ETF Chainlink adalah indeks harga spot Chainlink saat ini, yang memungkinkan investor mengakses indeks ini menggunakan akun pialang standar tanpa memegang token individual.

Menurut pengumuman, produk ini mengenakan biaya manajemen dana sebesar 0,34%, dan membebaskan biaya awal dalam tiga bulan pertama atau hingga $500 juta pertama sebagai insentif. Token Chainlink dalam dana diamankan dengan Coinbase Custody dalam akun cold institusional yang terpisah.

Selain itu, nilai aset bersih telah dipatok pada tingkat referensi CME CF Chainlink-Dollar, menyeimbangkan harga produk dengan indeks komoditas ETF kripto yang diatur.

Trust tidak melakukan staking pada awalnya, meskipun Bitwise dapat merevisi pengajuan selanjutnya untuk memberikan kesempatan staking, mengikuti persetujuan regulasi. Kerangka kerja ini meminimalkan risiko kustodian dan mengurangi biaya awal. Ini membuat penggabungan eksposur LINK ke dalam portofolio institusional saat ini menjadi lebih mudah.

ETF Chainlink pertama di AS, GLNK, oleh Grayscale membuat peluncuran CLNK menjadi persaingan yang ketat. Ada tanda-tanda awal stabilitas dalam arus masuk ke ETF LINK, karena investasi bersih kumulatif dalam dana tersebut sekitar $64 juta dan total aset sekitar $88 juta.

Sesi terbaru tidak menunjukkan perubahan dalam hal ini karena jumlah arus masuk datar, tetapi ini karena tidak ada peningkatan arus keluar. Ini adalah tanda bahwa institusi tidak meninggalkan posisi mereka tetapi melakukan konsolidasi, faktor positioning jangka panjang.

Sesi perdagangan terakhir melihat harga LINK diperdagangkan hampir di $14,25, yang merupakan peningkatan dari sesi sebelumnya ketika berada di sekitar $14,04. Ini terjadi setelah pembalikan intraday yang tajam.

Harga turun di bawah $13,90 pada tahap awal, tetapi sejak itu bergerak ke arah sebaliknya, mendapatkan kekuatan, menggerakkan LINK ke level tertinggi sesi.

Ini berarti pembeli melakukan intervensi kuat di sekitar dukungan intraday. Aksi harga setelah peluncuran ETF sering dicari oleh pelaku pasar. Dalam hal ini, pemulihan LINK sejalan dengan kenaikan sentimen mengenai akses yang diatur.

Rebound LINK mencerminkan sentimen yang membaik.

Sumber: https://coingape.com/crypto-etf-news-bitwise-launches-chainlink-etf-inflows-return/

Peluang Pasar
Logo Chainlink
Harga Chainlink(LINK)
$13.73
$13.73$13.73
+1.77%
USD
Grafik Harga Live Chainlink (LINK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00