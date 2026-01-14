Dari Mania ke Infrastruktur: Setup Kripto 2026

Selama tiga bulan terakhir hingga akhir 2025, mayoritas altcoin berakhir di zona merah, mengikuti kinerja buruk Bitcoin (BTC) sejak penurunan harga awal Oktober. Di luar outlier memecoin yang bersifat sementara seperti pippin (PIPPIN), narasi yang menang tampaknya berada pada sistem pembayaran yang berorientasi privasi dan tokenisasi aset dunia nyata.

Dengan demikian, Zcash (ZEC), Monero (XMR) dan Dash (DASH) naik ke posisi teratas, diikuti oleh PAX Gold (PAXG) dan Tether Gold (XAUt). Sebagai kepemilikan tokenisasi emas fisik, dua yang terakhir mencerminkan divergensi antara kinerja year-over-year Bitcoin (turun 7%) dan emas (naik 63%).

Namun pada akhir 2026, narasi mana yang paling mungkin bertahan sebagai narasi pemenang? Pertama, mari kita periksa pendorong latar belakang makro.

Masalah Difusi Narasi Kripto

Tren yang paling mencolok dari 2025, dan kinerja kripto yang lesu, adalah bahwa hal itu terjadi meskipun tidak ada peristiwa negatif besar. Tidak ada keruntuhan seperti FTX atau serangkaian kebangkrutan kripto, satu platform meruntuhkan yang lain, seperti yang kita lihat sepanjang 2022.

Ini sangat kontras dengan siklus sebelumnya. Ketika keuangan terdesentralisasi (DeFi) mulai diuraikan pada 2017, narasi yang menarik berpusat pada "perbankan sudah mati" – untuk dirombak oleh kontrak pintar otomatis. Setelah proyek DeFi mulai diluncurkan sepanjang 2020 hingga 2022, banyak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan yang mengubah hidup dengan modal minimal.

Tentu saja, Terra (LUNA) yang terlalu banyak leverage menusuk gelombang inovasi tersebut, tak lama setelah Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga. Wajar untuk mengatakan bahwa bank sentral/USG memberikan dorongan besar kepada sektor kripto dengan paket stimulus di tempat pertama, memberlakukan peribahasa "Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang mengambil."

Keran uang itu tidak hanya mendorong DeFi tetapi juga NFT dan narasi metaverse. Maju cepat ke awal 2026, dan narasi kripto kekurangan keterbacaan emosional yang jelas:

Lebih banyak pembicaraan tentang persetujuan ETF altcoin sebagai katalis, pengulangan narasi sebelumnya.

Kerangka regulasi agak positif tetapi juga memberatkan, sebagian besar karena upaya UE untuk membatasi desentralisasi sejati.

Kemajuan teknis dalam meluncurkan solusi penskalaan layer 2 penting, tetapi terlalu abstrak untuk memunculkan antusiasme.

Pemotongan suku bunga Fed sebagian besar sudah diperhitungkan, seperti halnya pengulangan narasi masa lalu.

Dengan kata lain, dalam ekosistem yang masih spekulatif seperti kripto, tidak ada narasi yang menakutkan atau narasi yang cukup menarik untuk dikejar. Demikian juga, semua orang yang ingin menemukan kripto sudah melakukannya, meninggalkan kelelahan narasi dan aktivitas ritel yang lemah.

Namun, masih ada eksposur kripto yang layak dipertimbangkan dalam fase pengembangan ekosistem kripto yang lebih stabil, didorong oleh institusi, diatur, dan rendah narasi ini.

Bittensor (TAO)

Bittensor sangat condong ke hype AI karena secara tegas menggantikan narasi metaverse. Bahkan pada tahap awal kemajuan AI ini, jelas bahwa ekosistem agentik akan mendorong nilai masa depan. Bagaimanapun, baik Alphabet (GOOGL) dan Microsoft (MSFT) bertaruh pada masa depan ini melalui kerangka kerja agentik mereka masing-masing, infrastruktur cloud dan LLM.

Faktanya, ini adalah salah satu contoh langka di mana komunitas blockchain tidak mencoba mengerjakan ulang sesuatu, seperti keuangan tradisional, tetapi untuk tumbuh ke ruang baru yang sedang berkembang. Bittensor datang dari berbagai sudut:

Membangun marketplace AI terdesentralisasi di mana pengembang mendapatkan token TAO untuk sumber daya komputasi dan berkontribusi pada pengembangan model AI.

Membuat jaringan modular dari subnet – jaringan berdaulat – yang masing-masing cocok untuk fungsi terkait AI, seperti komputasi, penyimpanan, asal data atau deteksi deepfake.

Bergerak melampaui PoW dan PoS ke konsensus proof-of-intelligence (PoI), memberi insentif pada output akurat model AI alih-alih hanya komputasi mentah.

Tidak memiliki pre-mine, alokasi modal ventura atau cadangan token tim, tetapi mengandalkan TAO yang diperoleh melalui partisipasi jaringan.

Menariknya, token TAO terbatas pada angka pasokan maksimum yang sama persis dengan BTC, yaitu 21 juta. Dalam ekosistem di mana perhatian menjadi semakin penting, karena begitu banyak ribuan token, ini bukan detail yang sepele. Hard cap 21 juta TAO secara instan menambatkan TAO dalam kerangka kelangkaan Bitcoin, menurunkan hambatan kognitif untuk alokasi modal masa depan.

Selama setahun, harga TAO saat ini sebesar $266 lebih dekat ke bawah, pada $183 di awal April, daripada ke puncak terbarunya hampir $500 di awal November, menunjukkan entri optimal ke narasi AI berbasis blockchain yang lebih luas.

Chainlink (LINK)

Pada tahap kedewasaan kripto ini, penting untuk tidak jatuh ke dalam jebakan kebaruan. Chainlink adalah koin "legacy", karena mulai terbentuk bersama Cardano (ADA) dan Tezos (XTZ) pada 2017, tetapi legacy dalam konteks ini harus dibaca sebagai teruji pertempuran, bukan usang.

Seperti namanya, Chainlink selalu condong ke narasi interoperabilitas blockchain, yang sama pentingnya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, kontrak pintar tanpa data yang dimasukkan seperti harga menjadi tidak berguna. Chainlink berfungsi sebagai "jaringan penghubung" antara ruang off-chain dan on-chain, menyediakan data tersebut dengan cara terdesentralisasi dan otomatis.

Dalam fungsi vital ini, token LINK berfungsi sebagai jaminan untuk mendorong kejujuran dan keandalan. Jika tidak, kinerja buruk mengakibatkan hilangnya koin LINK yang di-stake. Di luar ekosistem Ethereum yang lebih luas, Chainlink memiliki pesaing Pyth Network (PYTH) di Solana, yang juga layak dipertimbangkan.

Dalam dunia yang semakin tertoken, baik terpusat atau terdesentralisasi, Chainlink mencatatkan pencapaian besar selama 2025: dari menghubungkan stablecoin yang didukung dolar Australia A$DC hingga kemitraan dengan Mastercard, PayPal dan Coinbase.

Saat ini dihargai $13,3, LINK berada di wilayah bawah pergerakan harga tahunannya, turun dari puncak $26,74 pada Agustus 2025.

Permainan Infrastruktur – Ethereum (ETH) dan Avalanche (AVAX)

Di luar Bitcoin, Ethereum tetap menjadi salah satu taruhan kripto paling aman saat ribuan koin menguap. Ethereum berutang ini pada keunggulan first mover, menjadi salah satu proyek pertama yang memanfaatkan kontrak pintar melampaui narasi "emas digital" Bitcoin menjadi infrastruktur DeFi aktif.

Selama bertahun-tahun, tidak peduli berapa banyak blockchain infrastruktur yang bersaing muncul, aktivitas pengembang Ethereum hanya terus tumbuh karena lebih banyak solusi penskalaan L2 terpasang padanya, seperti Arbitrum dan Base.

Memiliki keunggulan first mover dan efek jaringan, ETH bergerak ke 2026 sebagai rantai yang secara teknis lebih baik, tetapi yang perlu menjadi "komputer dunia yang berfungsi sebagai bagian infrastruktur sentral dari internet yang lebih bebas dan terbuka" menurut Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum.

Meskipun bersaing untuk kue infrastruktur yang sama, Avalanche lebih mungkin dipilih oleh institusi untuk arsitektur tri-chain uniknya (X, C, P-Chains). Dikombinasikan dengan lapisan dasar Avalanche yang fleksibel dan berkinerja tinggi, kemampuan untuk membuat subnet dengan aturan pribadi dan sesuai kepatuhannya sendiri menjadikannya solusi siap pakai untuk organisasi besar seperti JPMorgan atau FIFA.

Ketika regulasi menjadi lebih jelas, mudah untuk melihat Avalanche mendapatkan daya tarik di ceruk itu, menjembatani DeFi dan TradFi. Namun sebagai rantai yang lebih besar, harga ETH lebih tahan terhadap sentimen ketakutan kripto yang ekstrem, sekarang dihargai $3,1k, turun dari puncak tahunannya $4,8k pada Agustus 2025.

Meskipun demikian, AVAX memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh dari posisi hampir bawahnya $14,2, berpotensi mengunjungi kembali puncak tahunannya $35 dari September setelah berita integrasi besar.

Kesimpulan

Aman untuk mengatakan bahwa kripto memasuki fase rendah drama, rendah narasi yang tidak mendukung mania ritel refleksif. Meskipun memecoin masih akan datang dan pergi, dan kadang-kadang mendapatkan keberuntungan bagi seseorang, fokusnya akan lebih pada utilitas struktural.

Kelebihan spekulatif dari siklus kripto masa lalu telah terbakar habis, sekarang dibentuk oleh keuntungan inkremental yang didorong oleh teknis yang membosankan, regulasi dan adopsi institusional. Dalam lingkungan ini, beberapa modal secara alami bergeser ke kerangka kerja yang lebih familiar dan berorientasi pendapatan – seperti saham dividen – karena narasi spekulatif memberi jalan pada pertimbangan struktural.

Terhadap latar belakang itu, eksposur paling bijaksana adalah di ruang antara infrastruktur dan keniscayaan. Di ruang ini, Bittensor, Chainlink, Ethereum dan Avalanche berfungsi sebagai cahaya penuntun tentang fitur apa yang harus dicari.

