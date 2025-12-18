Tabel Konversi Lista DAO ke Siling Uganda

Tabel Konversi LISTA ke UGX

  • 1 LISTA
    511.68 UGX
  • 2 LISTA
    1,023.36 UGX
  • 3 LISTA
    1,535.03 UGX
  • 4 LISTA
    2,046.71 UGX
  • 5 LISTA
    2,558.39 UGX
  • 6 LISTA
    3,070.07 UGX
  • 7 LISTA
    3,581.75 UGX
  • 8 LISTA
    4,093.42 UGX
  • 9 LISTA
    4,605.10 UGX
  • 10 LISTA
    5,116.78 UGX
  • 50 LISTA
    25,583.91 UGX
  • 100 LISTA
    51,167.81 UGX
  • 1,000 LISTA
    511,678.12 UGX
  • 5,000 LISTA
    2,558,390.61 UGX
  • 10,000 LISTA
    5,116,781.22 UGX

Tabel di atas menampilkan konversi aktual Lista DAO ke Siling Uganda (LISTA ke UGX) di berbagai rentang nilai, dari 1 LISTA hingga 10,000 LISTA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah LISTA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UGX terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah LISTA ke UGX khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi UGX ke LISTA

  • 1 UGX
    0.001954 LISTA
  • 2 UGX
    0.003908 LISTA
  • 3 UGX
    0.005863 LISTA
  • 4 UGX
    0.007817 LISTA
  • 5 UGX
    0.009771 LISTA
  • 6 UGX
    0.01172 LISTA
  • 7 UGX
    0.01368 LISTA
  • 8 UGX
    0.01563 LISTA
  • 9 UGX
    0.01758 LISTA
  • 10 UGX
    0.01954 LISTA
  • 50 UGX
    0.09771 LISTA
  • 100 UGX
    0.1954 LISTA
  • 1,000 UGX
    1.954 LISTA
  • 5,000 UGX
    9.771 LISTA
  • 10,000 UGX
    19.54 LISTA

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Siling Uganda ke Lista DAO (UGX ke LISTA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UGX hingga 10,000 UGX. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Lista DAO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UGX yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar Lista DAO dalam Siling Uganda

Lista DAO (LISTA) saat ini diperdagangkan seharga USh 511.68 UGX , yang mencerminkan perubahan -4.83% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai USh-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar USh-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Lista DAO Harga khusus dari kami.

--

Suplai Peredaran

--

Volume Trading 24 Jam

--

Kapitalisasi Pasar

-4.83%

Perubahan Harga (1 Hari)

--

High 24 Jam

--

Low 24 Jam

Grafik tren LISTA ke UGX di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Lista DAO terhadap UGX. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Lista DAO saat ini.

Ringkasan Konversi LISTA ke UGX

Per | 1 LISTA = 511.68 UGX | 1 UGX = 0.001954 LISTA

  • Kurs untuk 1 LISTA ke UGX hari ini adalah 511.68 UGX.

  • Pembelian 5 LISTA akan dikenai biaya 2,558.39 UGX, sedangkan 10 LISTA memiliki nilai 5,116.78 UGX.

  • 1 UGX dapat di-trade dengan 0.001954 LISTA.

  • 50 UGX dapat dikonversi ke 0.09771 LISTA, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 LISTA ke UGX telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.83%, sehingga mencapai high senilai -- UGX dan low senilai -- UGX.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 LISTA adalah -- UGX yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, LISTA telah berubah sebesar -- UGX, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.

Semua Tentang Lista DAO (LISTA)

Setelah menghitung harga Lista DAO (LISTA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Lista DAO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan LISTA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Lista DAO, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga LISTA ke UGX

Dalam 24 jam terakhir, Lista DAO (LISTA) telah berfluktuasi antara -- UGX dan -- UGX, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 502.4635044206655 UGX dan high 643.0308984563555 UGX. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LISTA ke UGX secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighUSh 533.66USh 640.39USh 782.7USh 1992.34
LowUSh 498.08USh 498.08USh 498.08USh 498.08
Rata-rataUSh 498.08USh 569.24USh 640.39USh 925.01
Volatilitas+10.62%+22.78%+40.79%+154.97%
Perubahan-7.18%-17.07%-29.09%-47.87%

Prakiraan Harga Lista DAO dalam UGX untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga Lista DAO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LISTA ke UGX untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga LISTA untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, Lista DAO dapat mencapai sekitar USh537.26UGX, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga LISTA untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, LISTA mungkin naik menjadi sekitar USh653.05 UGX, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Lista DAO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan LISTA yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
LISTA/USDT
LISTA/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LISTA, yang mencakup pasar tempat Lista DAO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LISTA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
LISTAUSDT
LISTAUSDTPerpetual
Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures LISTA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Lista DAO untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli Lista DAO

Ingin menambahkan Lista DAO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Lista DAO › atau Mulai sekarang ›

LISTA dan UGX dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Lista DAO (LISTA) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Lista DAO

  • Harga Saat Ini (USD): $0.14382
  • Perubahan 7 Hari: 0.00%
  • Tren 30 Hari: --

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari LISTA, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LISTA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UGX, harga USD LISTA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LISTA] [LISTA ke USD]

Siling Uganda (UGX) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (UGX/USD): 0.0002812326305717903
  • Perubahan 7 Hari: +2.73%
  • Tren 30 Hari: +2.73%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena LISTA biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam UGX vs. USD memengaruhi kurs LISTA ke UGX.
  • UGX yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LISTA yang sama.
  • UGX yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli LISTA dengan UGX secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli LISTA Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs LISTA ke UGX?

Kurs antara Lista DAO (LISTA) dan Siling Uganda (UGX) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LISTA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LISTA ke UGX. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UGX memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UGX

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UGX. Ketika UGX melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LISTA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Lista DAO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LISTA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UGX.

Konversikan LISTA ke UGX Seketika

Gunakan konverter LISTA ke UGX kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi LISTA ke UGX?

  1. Masukkan Jumlah LISTA

    Mulailah dengan memasukkan jumlah LISTA yang ingin Anda konversi ke UGX menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs LISTA ke UGX Secara Live

    Lihat kurs LISTA ke UGX yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang LISTA dan UGX.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan LISTA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli LISTA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs LISTA ke UGX dihitung?

    Perhitungan kurs LISTA ke UGX didasarkan pada nilai LISTA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UGX menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs LISTA ke UGX begitu sering berubah?

    Kurs LISTA ke UGX sangat sering berubah karena Lista DAO dan Siling Uganda terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs LISTA ke UGX yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs LISTA ke UGX dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs LISTA ke UGX dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan LISTA ke UGX atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi LISTA ke UGX dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren LISTA terhadap UGX dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga LISTA terhadap UGX dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar LISTA ke UGX?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UGX, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun LISTA tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LISTA ke UGX?

    Halving Lista DAO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs LISTA ke UGX.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs LISTA ke UGX dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs LISTA keUGX wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs LISTA ke UGX sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga Lista DAO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi LISTA ke UGX dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UGX dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target LISTA ke UGX dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Lista DAO dan Siling Uganda?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Lista DAO dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan LISTA ke UGX dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UGX Anda ke LISTA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah LISTA ke UGX merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga LISTA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar LISTA ke UGX dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs LISTA ke UGX selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UGX terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs LISTA ke UGX yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

