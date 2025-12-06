Tabel Konversi Decentraland ke Bulgarian Lev
Tabel Konversi MANA ke BGN
- 1 MANA0.25 BGN
- 2 MANA0.51 BGN
- 3 MANA0.76 BGN
- 4 MANA1.02 BGN
- 5 MANA1.27 BGN
- 6 MANA1.52 BGN
- 7 MANA1.78 BGN
- 8 MANA2.03 BGN
- 9 MANA2.28 BGN
- 10 MANA2.54 BGN
- 50 MANA12.69 BGN
- 100 MANA25.38 BGN
- 1,000 MANA253.76 BGN
- 5,000 MANA1,268.81 BGN
- 10,000 MANA2,537.63 BGN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Decentraland ke Bulgarian Lev (MANA ke BGN) di berbagai rentang nilai, dari 1 MANA hingga 10,000 MANA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MANA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BGN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MANA ke BGN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BGN ke MANA
- 1 BGN3.940 MANA
- 2 BGN7.881 MANA
- 3 BGN11.82 MANA
- 4 BGN15.76 MANA
- 5 BGN19.70 MANA
- 6 BGN23.64 MANA
- 7 BGN27.58 MANA
- 8 BGN31.52 MANA
- 9 BGN35.46 MANA
- 10 BGN39.40 MANA
- 50 BGN197.03 MANA
- 100 BGN394.06 MANA
- 1,000 BGN3,940 MANA
- 5,000 BGN19,703 MANA
- 10,000 BGN39,406 MANA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bulgarian Lev ke Decentraland (BGN ke MANA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BGN hingga 10,000 BGN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Decentraland yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BGN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Decentraland (MANA) saat ini diperdagangkan seharga лв. 0.25 BGN , yang mencerminkan perubahan -0.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai лв.925.23K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar лв.500.51M BGN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Decentraland Harga khusus dari kami.
3.31B BGN
Suplai Peredaran
925.23K
Volume Trading 24 Jam
500.51M BGN
Kapitalisasi Pasar
-0.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
лв. 0.1563
High 24 Jam
лв. 0.1471
Low 24 Jam
Grafik tren MANA ke BGN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Decentraland terhadap BGN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Decentraland saat ini.
Ringkasan Konversi MANA ke BGN
Per | 1 MANA = 0.25 BGN | 1 BGN = 3.940 MANA
Kurs untuk 1 MANA ke BGN hari ini adalah 0.25 BGN.
Pembelian 5 MANA akan dikenai biaya 1.27 BGN, sedangkan 10 MANA memiliki nilai 2.54 BGN.
1 BGN dapat di-trade dengan 3.940 MANA.
50 BGN dapat dikonversi ke 197.03 MANA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MANA ke BGN telah berubah sebesar -10.27% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.32%, sehingga mencapai high senilai 0.2624958133815841 BGN dan low senilai 0.247045004148631 BGN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MANA adalah 0.35570449951516003 BGN yang menunjukkan perubahan -28.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MANA telah berubah sebesar -0.27391597672767987 BGN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -51.88% pada nilainya.
Semua Tentang Decentraland (MANA)
Setelah menghitung harga Decentraland (MANA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Decentraland langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MANA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Decentraland, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MANA ke BGN
Dalam 24 jam terakhir, Decentraland (MANA) telah berfluktuasi antara 0.247045004148631 BGN dan 0.2624958133815841 BGN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.24603734267691663 BGN dan high 0.28483230933791853 BGN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MANA ke BGN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|лв. 0.25
|лв. 0.26
|лв. 0.4
|лв. 0.65
|Low
|лв. 0.23
|лв. 0.23
|лв. 0.23
|лв. 0.2
|Rata-rata
|лв. 0.25
|лв. 0.25
|лв. 0.3
|лв. 0.41
|Volatilitas
|+5.95%
|+13.76%
|+46.79%
|+85.69%
|Perubahan
|-2.20%
|-10.00%
|-28.72%
|-51.94%
Prakiraan Harga Decentraland dalam BGN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Decentraland dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MANA ke BGN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MANA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Decentraland dapat mencapai sekitar лв.0.27BGN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MANA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MANA mungkin naik menjadi sekitar лв.0.32 BGN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Decentraland kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MANA yang Tersedia di MEXC
MANA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MANA, yang mencakup pasar tempat Decentraland dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MANA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
MANAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MANA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Decentraland untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Decentraland
Ingin menambahkan Decentraland ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Decentraland › atau Mulai sekarang ›
MANA dan BGN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Decentraland (MANA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Decentraland
- Harga Saat Ini (USD): $0.1511
- Perubahan 7 Hari: -10.27%
- Tren 30 Hari: -28.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MANA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BGN, harga USD MANA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MANA] [MANA ke USD]
Bulgarian Lev (BGN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BGN/USD): 0.5952416383430853
- Perubahan 7 Hari: +0.50%
- Tren 30 Hari: +0.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BGN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MANA yang sama.
- BGN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MANA dengan BGN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MANA ke BGN?
Kurs antara Decentraland (MANA) dan Bulgarian Lev (BGN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MANA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MANA ke BGN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BGN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BGN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BGN. Ketika BGN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MANA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Decentraland, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MANA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BGN.
Konversikan MANA ke BGN Seketika
Gunakan konverter MANA ke BGN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MANA ke BGN?
Masukkan Jumlah MANA
Mulailah dengan memasukkan jumlah MANA yang ingin Anda konversi ke BGN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MANA ke BGN Secara Live
Lihat kurs MANA ke BGN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MANA dan BGN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MANA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MANA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MANA ke BGN dihitung?
Perhitungan kurs MANA ke BGN didasarkan pada nilai MANA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BGN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MANA ke BGN begitu sering berubah?
Kurs MANA ke BGN sangat sering berubah karena Decentraland dan Bulgarian Lev terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MANA ke BGN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MANA ke BGN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MANA ke BGN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MANA ke BGN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MANA ke BGN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MANA terhadap BGN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MANA terhadap BGN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MANA ke BGN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BGN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MANA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MANA ke BGN?
Halving Decentraland, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MANA ke BGN.
Bisakah saya membandingkan kurs MANA ke BGN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MANA keBGN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MANA ke BGN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Decentraland, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MANA ke BGN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BGN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MANA ke BGN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Decentraland dan Bulgarian Lev?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Decentraland dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MANA ke BGN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BGN Anda ke MANA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MANA ke BGN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MANA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MANA ke BGN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MANA ke BGN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BGN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MANA ke BGN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Decentraland dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Decentraland.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.