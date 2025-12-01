Tabel Konversi Mastercard ke Yuan Tiongkok
Tabel Konversi MAON ke CNY
- 1 MAON3,988.21 CNY
- 2 MAON7,976.41 CNY
- 3 MAON11,964.62 CNY
- 4 MAON15,952.83 CNY
- 5 MAON19,941.03 CNY
- 6 MAON23,929.24 CNY
- 7 MAON27,917.44 CNY
- 8 MAON31,905.65 CNY
- 9 MAON35,893.86 CNY
- 10 MAON39,882.06 CNY
- 50 MAON199,410.32 CNY
- 100 MAON398,820.63 CNY
- 1,000 MAON3,988,206.32 CNY
- 5,000 MAON19,941,031.58 CNY
- 10,000 MAON39,882,063.16 CNY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Mastercard ke Yuan Tiongkok (MAON ke CNY) di berbagai rentang nilai, dari 1 MAON hingga 10,000 MAON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MAON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CNY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MAON ke CNY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CNY ke MAON
- 1 CNY0.0002507 MAON
- 2 CNY0.0005014 MAON
- 3 CNY0.0007522 MAON
- 4 CNY0.001002 MAON
- 5 CNY0.001253 MAON
- 6 CNY0.001504 MAON
- 7 CNY0.001755 MAON
- 8 CNY0.002005 MAON
- 9 CNY0.002256 MAON
- 10 CNY0.002507 MAON
- 50 CNY0.01253 MAON
- 100 CNY0.02507 MAON
- 1,000 CNY0.2507 MAON
- 5,000 CNY1.253 MAON
- 10,000 CNY2.507 MAON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Yuan Tiongkok ke Mastercard (CNY ke MAON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CNY hingga 10,000 CNY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Mastercard yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CNY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Mastercard (MAON) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 3,988.21 CNY , yang mencerminkan perubahan -0.23% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Mastercard Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.23%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren MAON ke CNY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Mastercard terhadap CNY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Mastercard saat ini.
Ringkasan Konversi MAON ke CNY
Per | 1 MAON = 3,988.21 CNY | 1 CNY = 0.0002507 MAON
Kurs untuk 1 MAON ke CNY hari ini adalah 3,988.21 CNY.
Pembelian 5 MAON akan dikenai biaya 19,941.03 CNY, sedangkan 10 MAON memiliki nilai 39,882.06 CNY.
1 CNY dapat di-trade dengan 0.0002507 MAON.
50 CNY dapat dikonversi ke 0.01253 MAON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MAON ke CNY telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.23%, sehingga mencapai high senilai -- CNY dan low senilai -- CNY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MAON adalah -- CNY yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MAON telah berubah sebesar -- CNY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Mastercard (MAON)
Setelah menghitung harga Mastercard (MAON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Mastercard langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MAON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Mastercard, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MAON ke CNY
Dalam 24 jam terakhir, Mastercard (MAON) telah berfluktuasi antara -- CNY dan -- CNY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3,937.687016066105 CNY dan high 4,070.0095336227764 CNY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MAON ke CNY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 4070
|¥ 4070
|¥ 4070
|¥ 4279.2
|Low
|¥ 3975.24
|¥ 3937.68
|¥ 3706.86
|¥ 3680.93
|Rata-rata
|¥ 3995.04
|¥ 4008.07
|¥ 3870.11
|¥ 3942.12
|Volatilitas
|+2.36%
|+3.36%
|+9.77%
|+14.57%
|Perubahan
|-0.78%
|+1.21%
|+7.26%
|-2.90%
Prakiraan Harga Mastercard dalam CNY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Mastercard dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MAON ke CNY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MAON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Mastercard dapat mencapai sekitar ¥4,187.62CNY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MAON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MAON mungkin naik menjadi sekitar ¥5,090.07 CNY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Mastercard kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MAON yang Tersedia di MEXC
MAON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MAON, yang mencakup pasar tempat Mastercard dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MAON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MAON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Mastercard untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Mastercard
Ingin menambahkan Mastercard ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Mastercard › atau Mulai sekarang ›
MAON dan CNY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Mastercard (MAON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Mastercard
- Harga Saat Ini (USD): $566.03
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MAON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CNY, harga USD MAON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MAON] [MAON ke USD]
Yuan Tiongkok (CNY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CNY/USD): 0.14197988968446532
- Perubahan 7 Hari: +0.91%
- Tren 30 Hari: +0.91%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CNY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MAON yang sama.
- CNY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MAON dengan CNY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MAON ke CNY?
Kurs antara Mastercard (MAON) dan Yuan Tiongkok (CNY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MAON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MAON ke CNY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CNY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CNY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CNY. Ketika CNY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MAON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Mastercard, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MAON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CNY.
Konversikan MAON ke CNY Seketika
Gunakan konverter MAON ke CNY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MAON ke CNY?
Masukkan Jumlah MAON
Mulailah dengan memasukkan jumlah MAON yang ingin Anda konversi ke CNY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MAON ke CNY Secara Live
Lihat kurs MAON ke CNY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MAON dan CNY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MAON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MAON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MAON ke CNY dihitung?
Perhitungan kurs MAON ke CNY didasarkan pada nilai MAON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CNY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MAON ke CNY begitu sering berubah?
Kurs MAON ke CNY sangat sering berubah karena Mastercard dan Yuan Tiongkok terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MAON ke CNY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MAON ke CNY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MAON ke CNY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MAON ke CNY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MAON ke CNY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MAON terhadap CNY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MAON terhadap CNY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MAON ke CNY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CNY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MAON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MAON ke CNY?
Halving Mastercard, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MAON ke CNY.
Bisakah saya membandingkan kurs MAON ke CNY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MAON keCNY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MAON ke CNY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Mastercard, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MAON ke CNY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CNY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MAON ke CNY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Mastercard dan Yuan Tiongkok?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Mastercard dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MAON ke CNY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CNY Anda ke MAON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MAON ke CNY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MAON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MAON ke CNY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MAON ke CNY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CNY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MAON ke CNY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Mastercard dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Mastercard.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Mastercard dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.