Tabel Konversi Mina Protocol ke Guatemalan Quetzal
Tabel Konversi MINA ke GTQ
- 1 MINA0.74 GTQ
- 2 MINA1.47 GTQ
- 3 MINA2.21 GTQ
- 4 MINA2.95 GTQ
- 5 MINA3.69 GTQ
- 6 MINA4.42 GTQ
- 7 MINA5.16 GTQ
- 8 MINA5.90 GTQ
- 9 MINA6.63 GTQ
- 10 MINA7.37 GTQ
- 50 MINA36.85 GTQ
- 100 MINA73.71 GTQ
- 1,000 MINA737.09 GTQ
- 5,000 MINA3,685.47 GTQ
- 10,000 MINA7,370.93 GTQ
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Mina Protocol ke Guatemalan Quetzal (MINA ke GTQ) di berbagai rentang nilai, dari 1 MINA hingga 10,000 MINA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MINA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GTQ terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MINA ke GTQ khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GTQ ke MINA
- 1 GTQ1.356 MINA
- 2 GTQ2.713 MINA
- 3 GTQ4.0700 MINA
- 4 GTQ5.426 MINA
- 5 GTQ6.783 MINA
- 6 GTQ8.140 MINA
- 7 GTQ9.496 MINA
- 8 GTQ10.85 MINA
- 9 GTQ12.21 MINA
- 10 GTQ13.56 MINA
- 50 GTQ67.83 MINA
- 100 GTQ135.6 MINA
- 1,000 GTQ1,356 MINA
- 5,000 GTQ6,783 MINA
- 10,000 GTQ13,566 MINA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guatemalan Quetzal ke Mina Protocol (GTQ ke MINA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GTQ hingga 10,000 GTQ. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Mina Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GTQ yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Mina Protocol (MINA) saat ini diperdagangkan seharga Q 0.74 GTQ , yang mencerminkan perubahan 0.31% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Q3.26M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Q931.72M GTQ. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Mina Protocol Harga khusus dari kami.
9.68B GTQ
Suplai Peredaran
3.26M
Volume Trading 24 Jam
931.72M GTQ
Kapitalisasi Pasar
0.31%
Perubahan Harga (1 Hari)
Q 0.09818
High 24 Jam
Q 0.09217
Low 24 Jam
Grafik tren MINA ke GTQ di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Mina Protocol terhadap GTQ. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Mina Protocol saat ini.
Ringkasan Konversi MINA ke GTQ
Per | 1 MINA = 0.74 GTQ | 1 GTQ = 1.356 MINA
Kurs untuk 1 MINA ke GTQ hari ini adalah 0.74 GTQ.
Pembelian 5 MINA akan dikenai biaya 3.69 GTQ, sedangkan 10 MINA memiliki nilai 7.37 GTQ.
1 GTQ dapat di-trade dengan 1.356 MINA.
50 GTQ dapat dikonversi ke 67.83 MINA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MINA ke GTQ telah berubah sebesar -10.72% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.31%, sehingga mencapai high senilai 0.7517171038053637 GTQ dan low senilai 0.7057014204292155 GTQ.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MINA adalah 1.3392784253171137 GTQ yang menunjukkan perubahan -44.98% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MINA telah berubah sebesar -0.6498088266445429 GTQ, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -46.87% pada nilainya.
Semua Tentang Mina Protocol (MINA)
Setelah menghitung harga Mina Protocol (MINA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Mina Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MINA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Mina Protocol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MINA ke GTQ
Dalam 24 jam terakhir, Mina Protocol (MINA) telah berfluktuasi antara 0.7057014204292155 GTQ dan 0.7517171038053637 GTQ, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.7057014204292155 GTQ dan high 0.8422171666183541 GTQ. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MINA ke GTQ secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Q 0.68
|Q 0.84
|Q 1.53
|Q 1.53
|Low
|Q 0.68
|Q 0.68
|Q 0.68
|Q 0.22
|Rata-rata
|Q 0.68
|Q 0.76
|Q 0.91
|Q 0.99
|Volatilitas
|+6.06%
|+16.39%
|+67.37%
|+96.35%
|Perubahan
|-1.89%
|-11.60%
|-45.00%
|-46.89%
Prakiraan Harga Mina Protocol dalam GTQ untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Mina Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MINA ke GTQ untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MINA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Mina Protocol dapat mencapai sekitar Q0.77GTQ, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MINA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MINA mungkin naik menjadi sekitar Q0.94 GTQ, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Mina Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MINA yang Tersedia di MEXC
MINA/USDT
|Trade
MINA/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MINA, yang mencakup pasar tempat Mina Protocol dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MINA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
MINAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MINA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Mina Protocol untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Mina Protocol
Ingin menambahkan Mina Protocol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Mina Protocol › atau Mulai sekarang ›
MINA dan GTQ dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Mina Protocol (MINA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Mina Protocol
- Harga Saat Ini (USD): $0.09627
- Perubahan 7 Hari: -10.72%
- Tren 30 Hari: -44.98%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MINA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GTQ, harga USD MINA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MINA] [MINA ke USD]
Guatemalan Quetzal (GTQ) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GTQ/USD): 0.130551507008266
- Perubahan 7 Hari: +0.00%
- Tren 30 Hari: +0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GTQ yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MINA yang sama.
- GTQ yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MINA dengan GTQ secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MINA ke GTQ?
Kurs antara Mina Protocol (MINA) dan Guatemalan Quetzal (GTQ) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MINA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MINA ke GTQ. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GTQ memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GTQ
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GTQ. Ketika GTQ melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MINA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Mina Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MINA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GTQ.
Konversikan MINA ke GTQ Seketika
Gunakan konverter MINA ke GTQ kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MINA ke GTQ?
Masukkan Jumlah MINA
Mulailah dengan memasukkan jumlah MINA yang ingin Anda konversi ke GTQ menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MINA ke GTQ Secara Live
Lihat kurs MINA ke GTQ yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MINA dan GTQ.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MINA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MINA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MINA ke GTQ dihitung?
Perhitungan kurs MINA ke GTQ didasarkan pada nilai MINA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GTQ menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MINA ke GTQ begitu sering berubah?
Kurs MINA ke GTQ sangat sering berubah karena Mina Protocol dan Guatemalan Quetzal terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MINA ke GTQ yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MINA ke GTQ dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MINA ke GTQ dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MINA ke GTQ atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MINA ke GTQ dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MINA terhadap GTQ dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MINA terhadap GTQ dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MINA ke GTQ?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GTQ, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MINA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MINA ke GTQ?
Halving Mina Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MINA ke GTQ.
Bisakah saya membandingkan kurs MINA ke GTQ dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MINA keGTQ wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MINA ke GTQ sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Mina Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MINA ke GTQ dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GTQ dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MINA ke GTQ dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Mina Protocol dan Guatemalan Quetzal?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Mina Protocol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MINA ke GTQ dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GTQ Anda ke MINA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MINA ke GTQ merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MINA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MINA ke GTQ dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MINA ke GTQ selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GTQ terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MINA ke GTQ yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
