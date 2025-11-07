Apa yang dimaksud dengan Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Prediksi Harga Mina Protocol (USD)

Tokenomi Mina Protocol (MINA)

Cara membeli Mina Protocol (MINA)

MINA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Mina Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mina Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mina Protocol Berapa nilai Mina Protocol (MINA) hari ini? Harga live MINA dalam USD adalah 0.16246 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MINA ke USD saat ini? $ 0.16246 . Cobalah Harga MINA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Mina Protocol? Kapitalisasi pasar MINA adalah $ 204.78M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MINA? Suplai beredar MINA adalah 1.26B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MINA? MINA mencapai harga ATH sebesar 9.91409787 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MINA? MINA mencapai harga ATL 0.04264794165716483 USD . Berapa volume perdagangan MINA? Volume perdagangan 24 jam live MINA adalah $ 22.86M USD . Akankah harga MINA naik lebih tinggi tahun ini? MINA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MINA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Mina Protocol (MINA)

