BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mina Protocol hari ini adalah 0.16246 USD. Lacak informasi harga aktual MINA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MINA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mina Protocol hari ini adalah 0.16246 USD. Lacak informasi harga aktual MINA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MINA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MINA

Info Harga MINA

Penjelasan MINA

Whitepaper MINA

Situs Web Resmi MINA

Tokenomi MINA

Prakiraan Harga MINA

Riwayat MINA

Panduan Membeli MINA

Konverter MINA ke Mata Uang Fiat

Spot MINA

Futures USDT-M MINA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mina Protocol

Harga Mina Protocol(MINA)

Harga Live 1 MINA ke USD:

$0.1624
$0.1624$0.1624
+3.61%1D
USD
Grafik Harga Live Mina Protocol (MINA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:21 (UTC+8)

Informasi Harga Mina Protocol (MINA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.14723
$ 0.14723$ 0.14723
Low 24 Jam
$ 0.195
$ 0.195$ 0.195
High 24 Jam

$ 0.14723
$ 0.14723$ 0.14723

$ 0.195
$ 0.195$ 0.195

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.04264794165716483
$ 0.04264794165716483$ 0.04264794165716483

+1.31%

+3.61%

+76.39%

+76.39%

Harga aktual Mina Protocol (MINA) adalah $ 0.16246. Selama 24 jam terakhir, MINA diperdagangkan antara low $ 0.14723 dan high $ 0.195, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMINA adalah $ 9.91409787, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04264794165716483.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MINA telah berubah sebesar +1.31% selama 1 jam terakhir, +3.61% selama 24 jam, dan +76.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mina Protocol (MINA)

No.168

$ 204.78M
$ 204.78M$ 204.78M

$ 22.86M
$ 22.86M$ 22.86M

$ 204.78M
$ 204.78M$ 204.78M

1.26B
1.26B 1.26B

--
----

1,260,524,096.8400393
1,260,524,096.8400393 1,260,524,096.8400393

0.01%

MINA

Kapitalisasi Pasar Mina Protocol saat ini adalah $ 204.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.86M. Suplai beredar MINA adalah 1.26B, dan total suplainya sebesar 1260524096.8400393. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.78M.

Riwayat Harga Mina Protocol (MINA) USD

Pantau perubahan harga Mina Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0056584+3.61%
30 Days$ -0.00134-0.82%
60 Hari$ -0.02214-12.00%
90 Hari$ -0.03314-16.95%
Perubahan Harga Mina Protocol Hari Ini

Hari ini, MINA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0056584 (+3.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mina Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00134 (-0.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mina Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MINA terlihat mengalami perubahan $ -0.02214 (-12.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mina Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03314 (-16.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mina Protocol (MINA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mina Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mina Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MINA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mina Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mina Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mina Protocol (USD)

Berapa nilai Mina Protocol (MINA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mina Protocol (MINA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mina Protocol.

Cek prediksi harga Mina Protocol sekarang!

Tokenomi Mina Protocol (MINA)

Memahami tokenomi Mina Protocol (MINA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MINA sekarang!

Cara membeli Mina Protocol (MINA)

Ingin mengetahui cara membeli Mina Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mina Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MINA ke Mata Uang Lokal

1 Mina Protocol(MINA) ke VND
4,275.1349
1 Mina Protocol(MINA) ke AUD
A$0.2501884
1 Mina Protocol(MINA) ke GBP
0.1234696
1 Mina Protocol(MINA) ke EUR
0.1397156
1 Mina Protocol(MINA) ke USD
$0.16246
1 Mina Protocol(MINA) ke MYR
RM0.6790828
1 Mina Protocol(MINA) ke TRY
6.839566
1 Mina Protocol(MINA) ke JPY
¥24.85638
1 Mina Protocol(MINA) ke ARS
ARS$235.7895702
1 Mina Protocol(MINA) ke RUB
13.2014996
1 Mina Protocol(MINA) ke INR
14.4053282
1 Mina Protocol(MINA) ke IDR
Rp2,707.6655836
1 Mina Protocol(MINA) ke PHP
9.5883892
1 Mina Protocol(MINA) ke EGP
￡E.7.684358
1 Mina Protocol(MINA) ke BRL
R$0.869161
1 Mina Protocol(MINA) ke CAD
C$0.2290686
1 Mina Protocol(MINA) ke BDT
19.8217446
1 Mina Protocol(MINA) ke NGN
233.7539464
1 Mina Protocol(MINA) ke COP
$622.4508686
1 Mina Protocol(MINA) ke ZAR
R.2.8203056
1 Mina Protocol(MINA) ke UAH
6.8330676
1 Mina Protocol(MINA) ke TZS
T.Sh.399.16422
1 Mina Protocol(MINA) ke VES
Bs36.87842
1 Mina Protocol(MINA) ke CLP
$153.03732
1 Mina Protocol(MINA) ke PKR
Rs45.9176944
1 Mina Protocol(MINA) ke KZT
85.4588338
1 Mina Protocol(MINA) ke THB
฿5.2653286
1 Mina Protocol(MINA) ke TWD
NT$5.0346354
1 Mina Protocol(MINA) ke AED
د.إ0.5962282
1 Mina Protocol(MINA) ke CHF
Fr0.129968
1 Mina Protocol(MINA) ke HKD
HK$1.2623142
1 Mina Protocol(MINA) ke AMD
֏62.124704
1 Mina Protocol(MINA) ke MAD
.د.م1.510878
1 Mina Protocol(MINA) ke MXN
$3.0168822
1 Mina Protocol(MINA) ke SAR
ريال0.609225
1 Mina Protocol(MINA) ke ETB
Br24.9359854
1 Mina Protocol(MINA) ke KES
KSh20.9800844
1 Mina Protocol(MINA) ke JOD
د.أ0.11518414
1 Mina Protocol(MINA) ke PLN
0.5978528
1 Mina Protocol(MINA) ke RON
лв0.714824
1 Mina Protocol(MINA) ke SEK
kr1.5531176
1 Mina Protocol(MINA) ke BGN
лв0.2745574
1 Mina Protocol(MINA) ke HUF
Ft54.3152518
1 Mina Protocol(MINA) ke CZK
3.4262814
1 Mina Protocol(MINA) ke KWD
د.ك0.04971276
1 Mina Protocol(MINA) ke ILS
0.5312442
1 Mina Protocol(MINA) ke BOB
Bs1.120974
1 Mina Protocol(MINA) ke AZN
0.276182
1 Mina Protocol(MINA) ke TJS
SM1.4978812
1 Mina Protocol(MINA) ke GEL
0.4402666
1 Mina Protocol(MINA) ke AOA
Kz148.228504
1 Mina Protocol(MINA) ke BHD
.د.ب0.06108496
1 Mina Protocol(MINA) ke BMD
$0.16246
1 Mina Protocol(MINA) ke DKK
kr1.0494916
1 Mina Protocol(MINA) ke HNL
L4.2694488
1 Mina Protocol(MINA) ke MUR
7.47316
1 Mina Protocol(MINA) ke NAD
$2.8219302
1 Mina Protocol(MINA) ke NOK
kr1.657092
1 Mina Protocol(MINA) ke NZD
$0.2875542
1 Mina Protocol(MINA) ke PAB
B/.0.16246
1 Mina Protocol(MINA) ke PGK
K0.6937042
1 Mina Protocol(MINA) ke QAR
ر.ق0.5913544
1 Mina Protocol(MINA) ke RSD
дин.16.4913146
1 Mina Protocol(MINA) ke UZS
soʻm1,934.0473096
1 Mina Protocol(MINA) ke ALL
L13.6255202
1 Mina Protocol(MINA) ke ANG
ƒ0.2908034
1 Mina Protocol(MINA) ke AWG
ƒ0.292428
1 Mina Protocol(MINA) ke BBD
$0.32492
1 Mina Protocol(MINA) ke BAM
KM0.2745574
1 Mina Protocol(MINA) ke BIF
Fr479.09454
1 Mina Protocol(MINA) ke BND
$0.211198
1 Mina Protocol(MINA) ke BSD
$0.16246
1 Mina Protocol(MINA) ke JMD
$26.050461
1 Mina Protocol(MINA) ke KHR
652.4491076
1 Mina Protocol(MINA) ke KMF
Fr69.37042
1 Mina Protocol(MINA) ke LAK
3,531.7390598
1 Mina Protocol(MINA) ke LKR
රු49.5291802
1 Mina Protocol(MINA) ke MDL
L2.7796906
1 Mina Protocol(MINA) ke MGA
Ar731.80107
1 Mina Protocol(MINA) ke MOP
P1.29968
1 Mina Protocol(MINA) ke MVR
2.501884
1 Mina Protocol(MINA) ke MWK
MK281.559426
1 Mina Protocol(MINA) ke MZN
MT10.389317
1 Mina Protocol(MINA) ke NPR
रु23.020582
1 Mina Protocol(MINA) ke PYG
1,152.16632
1 Mina Protocol(MINA) ke RWF
Fr236.05438
1 Mina Protocol(MINA) ke SBD
$1.3354212
1 Mina Protocol(MINA) ke SCR
2.4466476
1 Mina Protocol(MINA) ke SRD
$6.25471
1 Mina Protocol(MINA) ke SVC
$1.4199004
1 Mina Protocol(MINA) ke SZL
L2.818681
1 Mina Protocol(MINA) ke TMT
m0.56861
1 Mina Protocol(MINA) ke TND
د.ت0.48071914
1 Mina Protocol(MINA) ke TTD
$1.0998542
1 Mina Protocol(MINA) ke UGX
Sh567.96016
1 Mina Protocol(MINA) ke XAF
Fr92.27728
1 Mina Protocol(MINA) ke XCD
$0.438642
1 Mina Protocol(MINA) ke XOF
Fr92.27728
1 Mina Protocol(MINA) ke XPF
Fr16.73338
1 Mina Protocol(MINA) ke BWP
P2.185087
1 Mina Protocol(MINA) ke BZD
$0.3265446
1 Mina Protocol(MINA) ke CVE
$15.5701664
1 Mina Protocol(MINA) ke DJF
Fr28.91788
1 Mina Protocol(MINA) ke DOP
$10.446178
1 Mina Protocol(MINA) ke DZD
د.ج21.1977808
1 Mina Protocol(MINA) ke FJD
$0.3704088
1 Mina Protocol(MINA) ke GNF
Fr1,412.5897
1 Mina Protocol(MINA) ke GTQ
Q1.2444436
1 Mina Protocol(MINA) ke GYD
$33.9801336
1 Mina Protocol(MINA) ke ISK
kr20.46996

Sumber Daya Mina Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mina Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mina Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mina Protocol

Berapa nilai Mina Protocol (MINA) hari ini?
Harga live MINA dalam USD adalah 0.16246 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MINA ke USD saat ini?
Harga MINA ke USD saat ini adalah $ 0.16246. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mina Protocol?
Kapitalisasi pasar MINA adalah $ 204.78M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MINA?
Suplai beredar MINA adalah 1.26B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MINA?
MINA mencapai harga ATH sebesar 9.91409787 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MINA?
MINA mencapai harga ATL 0.04264794165716483 USD.
Berapa volume perdagangan MINA?
Volume perdagangan 24 jam live MINA adalah $ 22.86M USD.
Akankah harga MINA naik lebih tinggi tahun ini?
MINA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MINA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mina Protocol (MINA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MINA ke USD

Jumlah

MINA
MINA
USD
USD

1 MINA = 0.16246 USD

Perdagangkan MINA

MINA/USDC
$0.16204
$0.16204$0.16204
+3.28%
MINA/USDT
$0.1624
$0.1624$0.1624
+3.41%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,323.03
$101,323.03$101,323.03

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.18
$3,329.18$3,329.18

+0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.70
$156.70$156.70

+0.50%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0800
$1.0800$1.0800

+25.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,323.03
$101,323.03$101,323.03

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.18
$3,329.18$3,329.18

+0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.70
$156.70$156.70

+0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2167
$2.2167$2.2167

-0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0177
$1.0177$1.0177

+0.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1118
$0.1118$0.1118

+123.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003981
$0.0003981$0.0003981

+165.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.430
$4.430$4.430

+343.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008030
$0.008030$0.008030

+276.28%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1118
$0.1118$0.1118

+123.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002275
$0.0000002275$0.0000002275

+51.66%