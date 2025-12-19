Tabel Konversi NPC Solana ke Peso Cile
Tabel Konversi NPCS ke CLP
- 1 NPCS1.06 CLP
- 2 NPCS2.12 CLP
- 3 NPCS3.18 CLP
- 4 NPCS4.24 CLP
- 5 NPCS5.30 CLP
- 6 NPCS6.37 CLP
- 7 NPCS7.43 CLP
- 8 NPCS8.49 CLP
- 9 NPCS9.55 CLP
- 10 NPCS10.61 CLP
- 50 NPCS53.05 CLP
- 100 NPCS106.10 CLP
- 1,000 NPCS1,060.97 CLP
- 5,000 NPCS5,304.85 CLP
- 10,000 NPCS10,609.71 CLP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual NPC Solana ke Peso Cile (NPCS ke CLP) di berbagai rentang nilai, dari 1 NPCS hingga 10,000 NPCS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NPCS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CLP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NPCS ke CLP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CLP ke NPCS
- 1 CLP0.9425 NPCS
- 2 CLP1.885 NPCS
- 3 CLP2.827 NPCS
- 4 CLP3.770 NPCS
- 5 CLP4.712 NPCS
- 6 CLP5.655 NPCS
- 7 CLP6.597 NPCS
- 8 CLP7.540 NPCS
- 9 CLP8.482 NPCS
- 10 CLP9.425 NPCS
- 50 CLP47.12 NPCS
- 100 CLP94.25 NPCS
- 1,000 CLP942.5 NPCS
- 5,000 CLP4,712 NPCS
- 10,000 CLP9,425 NPCS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peso Cile ke NPC Solana (CLP ke NPCS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CLP hingga 10,000 CLP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah NPC Solana yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CLP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
NPC Solana (NPCS) saat ini diperdagangkan seharga $ 1.06 CLP , yang mencerminkan perubahan 1.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman NPC Solana Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
1.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren NPCS ke CLP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi NPC Solana terhadap CLP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga NPC Solana saat ini.
Ringkasan Konversi NPCS ke CLP
Per | 1 NPCS = 1.06 CLP | 1 CLP = 0.9425 NPCS
Kurs untuk 1 NPCS ke CLP hari ini adalah 1.06 CLP.
Pembelian 5 NPCS akan dikenai biaya 5.30 CLP, sedangkan 10 NPCS memiliki nilai 10.61 CLP.
1 CLP dapat di-trade dengan 0.9425 NPCS.
50 CLP dapat dikonversi ke 47.12 NPCS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NPCS ke CLP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.04%, sehingga mencapai high senilai -- CLP dan low senilai -- CLP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NPCS adalah -- CLP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NPCS telah berubah sebesar -- CLP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang NPC Solana (NPCS)
Setelah menghitung harga NPC Solana (NPCS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang NPC Solana langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NPCS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli NPC Solana, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NPCS ke CLP
Dalam 24 jam terakhir, NPC Solana (NPCS) telah berfluktuasi antara -- CLP dan -- CLP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.9707333797010536 CLP dan high 1.185844250695841 CLP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NPCS ke CLP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+8.64%
|+18.61%
|+36.41%
|+67.40%
|Perubahan
|+1.57%
|-8.20%
|-9.06%
|-64.37%
Prakiraan Harga NPC Solana dalam CLP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga NPC Solana dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NPCS ke CLP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NPCS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, NPC Solana dapat mencapai sekitar $1.11CLP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NPCS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NPCS mungkin naik menjadi sekitar $1.35 CLP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga NPC Solana kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NPCS yang Tersedia di MEXC
NPCS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NPCS, yang mencakup pasar tempat NPC Solana dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NPCS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NPCS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures NPC Solana untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli NPC Solana
Ingin menambahkan NPC Solana ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli NPC Solana › atau Mulai sekarang ›
NPCS dan CLP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
NPC Solana (NPCS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga NPC Solana
- Harga Saat Ini (USD): $0.001164
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NPCS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CLP, harga USD NPCS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NPCS] [NPCS ke USD]
Peso Cile (CLP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CLP/USD): 0.0010975980558184171
- Perubahan 7 Hari: +2.67%
- Tren 30 Hari: +2.67%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CLP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NPCS yang sama.
- CLP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NPCS dengan CLP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NPCS ke CLP?
Kurs antara NPC Solana (NPCS) dan Peso Cile (CLP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NPCS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NPCS ke CLP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CLP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CLP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CLP. Ketika CLP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NPCS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti NPC Solana, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NPCS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CLP.
Konversikan NPCS ke CLP Seketika
Gunakan konverter NPCS ke CLP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NPCS ke CLP?
Masukkan Jumlah NPCS
Mulailah dengan memasukkan jumlah NPCS yang ingin Anda konversi ke CLP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NPCS ke CLP Secara Live
Lihat kurs NPCS ke CLP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NPCS dan CLP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NPCS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NPCS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NPCS ke CLP dihitung?
Perhitungan kurs NPCS ke CLP didasarkan pada nilai NPCS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CLP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NPCS ke CLP begitu sering berubah?
Kurs NPCS ke CLP sangat sering berubah karena NPC Solana dan Peso Cile terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NPCS ke CLP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NPCS ke CLP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NPCS ke CLP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NPCS ke CLP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NPCS ke CLP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NPCS terhadap CLP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NPCS terhadap CLP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NPCS ke CLP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CLP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NPCS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NPCS ke CLP?
Halving NPC Solana, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NPCS ke CLP.
Bisakah saya membandingkan kurs NPCS ke CLP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NPCS keCLP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NPCS ke CLP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga NPC Solana, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NPCS ke CLP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CLP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NPCS ke CLP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi NPC Solana dan Peso Cile?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk NPC Solana dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NPCS ke CLP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CLP Anda ke NPCS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NPCS ke CLP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NPCS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NPCS ke CLP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NPCS ke CLP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CLP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NPCS ke CLP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi NPC Solana Selengkapnya
Harga NPC Solana
Pelajari selengkapnya tentang NPC Solana (NPCS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga NPC Solana
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NPCS untuk lebih memahami kemungkinan arah NPC Solana.
Cara Membeli NPC Solana
Ingin membeli NPC Solana? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NPCS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NPCS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NPCS USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NPCS dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NPCS USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi NPC Solana ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke CLP
Mengapa Harus Membeli NPC Solana dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli NPC Solana.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli NPC Solana dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.