Harga live NPC Solana hari ini adalah 0.001641 USD. Lacak informasi harga aktual NPCS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NPCS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NPCS

Info Harga NPCS

Penjelasan NPCS

Situs Web Resmi NPCS

Tokenomi NPCS

Prakiraan Harga NPCS

Riwayat NPCS

Panduan Membeli NPCS

Konverter NPCS ke Mata Uang Fiat

Logo NPC Solana

Harga NPC Solana(NPCS)

Harga Live 1 NPCS ke USD:

$0.001645
$0.001645
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live NPC Solana (NPCS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:48 (UTC+8)

Informasi Harga NPC Solana (NPCS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001637
$ 0.001637
Low 24 Jam
$ 0.001716
$ 0.001716
High 24 Jam

$ 0.001637
$ 0.001637

$ 0.001716
$ 0.001716

$ 0.039471595460778795
$ 0.039471595460778795

$ 0.001545648306370568
$ 0.001545648306370568

-0.19%

-0.30%

-24.42%

-24.42%

Harga aktual NPC Solana (NPCS) adalah $ 0.001641. Selama 24 jam terakhir, NPCS diperdagangkan antara low $ 0.001637 dan high $ 0.001716, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNPCS adalah $ 0.039471595460778795, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001545648306370568.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NPCS telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -24.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NPC Solana (NPCS)

No.1867

$ 1.59M
$ 1.59M

$ 42.47K
$ 42.47K

$ 1.64M
$ 1.64M

969.71M
969.71M

999,991,308.8
999,991,308.8

999,991,308.8
999,991,308.8

96.97%

SOL

Kapitalisasi Pasar NPC Solana saat ini adalah $ 1.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 42.47K. Suplai beredar NPCS adalah 969.71M, dan total suplainya sebesar 999991308.8. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.64M.

Riwayat Harga NPC Solana (NPCS) USD

Pantau perubahan harga NPC Solana untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000495-0.30%
30 Days$ -0.001074-39.56%
60 Hari$ -0.001339-44.94%
90 Hari$ -0.00148-47.43%
Perubahan Harga NPC Solana Hari Ini

Hari ini, NPCS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000495 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NPC Solana 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001074 (-39.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NPC Solana 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NPCS terlihat mengalami perubahan $ -0.001339 (-44.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NPC Solana 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00148 (-47.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NPC Solana (NPCS)?

Lihat halaman Riwayat Harga NPC Solana sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NPC Solana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NPCS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NPC Solana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NPC Solana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NPC Solana (USD)

Berapa nilai NPC Solana (NPCS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NPC Solana (NPCS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NPC Solana.

Cek prediksi harga NPC Solana sekarang!

Tokenomi NPC Solana (NPCS)

Memahami tokenomi NPC Solana (NPCS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NPCS sekarang!

Cara membeli NPC Solana (NPCS)

Ingin mengetahui cara membeli NPC Solana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NPC Solana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NPCS ke Mata Uang Lokal

1 NPC Solana(NPCS) ke VND
43.182915
1 NPC Solana(NPCS) ke AUD
A$0.00252714
1 NPC Solana(NPCS) ke GBP
0.00124716
1 NPC Solana(NPCS) ke EUR
0.00141126
1 NPC Solana(NPCS) ke USD
$0.001641
1 NPC Solana(NPCS) ke MYR
RM0.00685938
1 NPC Solana(NPCS) ke TRY
0.06923379
1 NPC Solana(NPCS) ke JPY
¥0.249432
1 NPC Solana(NPCS) ke ARS
ARS$2.38169817
1 NPC Solana(NPCS) ke RUB
0.13331484
1 NPC Solana(NPCS) ke INR
0.14550747
1 NPC Solana(NPCS) ke IDR
Rp27.34998906
1 NPC Solana(NPCS) ke PHP
0.09685182
1 NPC Solana(NPCS) ke EGP
￡E.0.0776193
1 NPC Solana(NPCS) ke BRL
R$0.00877935
1 NPC Solana(NPCS) ke CAD
C$0.00231381
1 NPC Solana(NPCS) ke BDT
0.20021841
1 NPC Solana(NPCS) ke NGN
2.36113644
1 NPC Solana(NPCS) ke COP
$6.28734381
1 NPC Solana(NPCS) ke ZAR
R.0.02850417
1 NPC Solana(NPCS) ke UAH
0.06902046
1 NPC Solana(NPCS) ke TZS
T.Sh.4.031937
1 NPC Solana(NPCS) ke VES
Bs0.372507
1 NPC Solana(NPCS) ke CLP
$1.547463
1 NPC Solana(NPCS) ke PKR
Rs0.46381224
1 NPC Solana(NPCS) ke KZT
0.86321523
1 NPC Solana(NPCS) ke THB
฿0.0531684
1 NPC Solana(NPCS) ke TWD
NT$0.05085459
1 NPC Solana(NPCS) ke AED
د.إ0.00602247
1 NPC Solana(NPCS) ke CHF
Fr0.0013128
1 NPC Solana(NPCS) ke HKD
HK$0.01275057
1 NPC Solana(NPCS) ke AMD
֏0.6275184
1 NPC Solana(NPCS) ke MAD
.د.م0.0152613
1 NPC Solana(NPCS) ke MXN
$0.03047337
1 NPC Solana(NPCS) ke SAR
ريال0.00615375
1 NPC Solana(NPCS) ke ETB
Br0.25253349
1 NPC Solana(NPCS) ke KES
KSh0.21195156
1 NPC Solana(NPCS) ke JOD
د.أ0.001163469
1 NPC Solana(NPCS) ke PLN
0.00602247
1 NPC Solana(NPCS) ke RON
лв0.0072204
1 NPC Solana(NPCS) ke SEK
kr0.01570437
1 NPC Solana(NPCS) ke BGN
лв0.00277329
1 NPC Solana(NPCS) ke HUF
Ft0.54863553
1 NPC Solana(NPCS) ke CZK
0.03455946
1 NPC Solana(NPCS) ke KWD
د.ك0.000502146
1 NPC Solana(NPCS) ke ILS
0.00536607
1 NPC Solana(NPCS) ke BOB
Bs0.0113229
1 NPC Solana(NPCS) ke AZN
0.0027897
1 NPC Solana(NPCS) ke TJS
SM0.01513002
1 NPC Solana(NPCS) ke GEL
0.00444711
1 NPC Solana(NPCS) ke AOA
Kz1.50412419
1 NPC Solana(NPCS) ke BHD
.د.ب0.000617016
1 NPC Solana(NPCS) ke BMD
$0.001641
1 NPC Solana(NPCS) ke DKK
kr0.01060086
1 NPC Solana(NPCS) ke HNL
L0.04322394
1 NPC Solana(NPCS) ke MUR
0.075486
1 NPC Solana(NPCS) ke NAD
$0.02850417
1 NPC Solana(NPCS) ke NOK
kr0.01672179
1 NPC Solana(NPCS) ke NZD
$0.00290457
1 NPC Solana(NPCS) ke PAB
B/.0.001641
1 NPC Solana(NPCS) ke PGK
K0.0068922
1 NPC Solana(NPCS) ke QAR
ر.ق0.00597324
1 NPC Solana(NPCS) ke RSD
дин.0.16651227
1 NPC Solana(NPCS) ke UZS
soʻm19.77107979
1 NPC Solana(NPCS) ke ALL
L0.13759785
1 NPC Solana(NPCS) ke ANG
ƒ0.00293739
1 NPC Solana(NPCS) ke AWG
ƒ0.0029538
1 NPC Solana(NPCS) ke BBD
$0.003282
1 NPC Solana(NPCS) ke BAM
KM0.00277329
1 NPC Solana(NPCS) ke BIF
Fr4.839309
1 NPC Solana(NPCS) ke BND
$0.0021333
1 NPC Solana(NPCS) ke BSD
$0.001641
1 NPC Solana(NPCS) ke JMD
$0.26313435
1 NPC Solana(NPCS) ke KHR
6.59035446
1 NPC Solana(NPCS) ke KMF
Fr0.68922
1 NPC Solana(NPCS) ke LAK
35.67391233
1 NPC Solana(NPCS) ke LKR
රු0.50029167
1 NPC Solana(NPCS) ke MDL
L0.027897
1 NPC Solana(NPCS) ke MGA
Ar7.3918845
1 NPC Solana(NPCS) ke MOP
P0.013128
1 NPC Solana(NPCS) ke MVR
0.0252714
1 NPC Solana(NPCS) ke MWK
MK2.84895651
1 NPC Solana(NPCS) ke MZN
MT0.10494195
1 NPC Solana(NPCS) ke NPR
रु0.2325297
1 NPC Solana(NPCS) ke PYG
11.637972
1 NPC Solana(NPCS) ke RWF
Fr2.381091
1 NPC Solana(NPCS) ke SBD
$0.01350543
1 NPC Solana(NPCS) ke SCR
0.02469705
1 NPC Solana(NPCS) ke SRD
$0.0631785
1 NPC Solana(NPCS) ke SVC
$0.01434234
1 NPC Solana(NPCS) ke SZL
L0.02848776
1 NPC Solana(NPCS) ke TMT
m0.0057435
1 NPC Solana(NPCS) ke TND
د.ت0.004855719
1 NPC Solana(NPCS) ke TTD
$0.01110957
1 NPC Solana(NPCS) ke UGX
Sh5.736936
1 NPC Solana(NPCS) ke XAF
Fr0.930447
1 NPC Solana(NPCS) ke XCD
$0.0044307
1 NPC Solana(NPCS) ke XOF
Fr0.930447
1 NPC Solana(NPCS) ke XPF
Fr0.169023
1 NPC Solana(NPCS) ke BWP
P0.02207145
1 NPC Solana(NPCS) ke BZD
$0.00329841
1 NPC Solana(NPCS) ke CVE
$0.15727344
1 NPC Solana(NPCS) ke DJF
Fr0.290457
1 NPC Solana(NPCS) ke DOP
$0.10553271
1 NPC Solana(NPCS) ke DZD
د.ج0.21424896
1 NPC Solana(NPCS) ke FJD
$0.00374148
1 NPC Solana(NPCS) ke GNF
Fr14.268495
1 NPC Solana(NPCS) ke GTQ
Q0.01257006
1 NPC Solana(NPCS) ke GYD
$0.34323156
1 NPC Solana(NPCS) ke ISK
kr0.206766

Sumber Daya NPC Solana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NPC Solana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NPC Solana
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NPC Solana

Berapa nilai NPC Solana (NPCS) hari ini?
Harga live NPCS dalam USD adalah 0.001641 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NPCS ke USD saat ini?
Harga NPCS ke USD saat ini adalah $ 0.001641. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NPC Solana?
Kapitalisasi pasar NPCS adalah $ 1.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NPCS?
Suplai beredar NPCS adalah 969.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NPCS?
NPCS mencapai harga ATH sebesar 0.039471595460778795 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NPCS?
NPCS mencapai harga ATL 0.001545648306370568 USD.
Berapa volume perdagangan NPCS?
Volume perdagangan 24 jam live NPCS adalah $ 42.47K USD.
Akankah harga NPCS naik lebih tinggi tahun ini?
NPCS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NPCS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NPC Solana (NPCS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

