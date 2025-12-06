Tabel Konversi OCTA ke Yemeni Rial
- 1 OCTA47.87 YER
- 2 OCTA95.73 YER
- 3 OCTA143.60 YER
- 4 OCTA191.46 YER
- 5 OCTA239.33 YER
- 6 OCTA287.19 YER
- 7 OCTA335.06 YER
- 8 OCTA382.92 YER
- 9 OCTA430.79 YER
- 10 OCTA478.65 YER
- 50 OCTA2,393.25 YER
- 100 OCTA4,786.51 YER
- 1,000 OCTA47,865.09 YER
- 5,000 OCTA239,325.46 YER
- 10,000 OCTA478,650.92 YER
Tabel di atas menampilkan konversi aktual OCTA ke Yemeni Rial (OCTA ke YER) di berbagai rentang nilai, dari 1 OCTA hingga 10,000 OCTA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah OCTA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar YER terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah OCTA ke YER khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi YER ke OCTA
- 1 YER0.02089 OCTA
- 2 YER0.04178 OCTA
- 3 YER0.06267 OCTA
- 4 YER0.08356 OCTA
- 5 YER0.1044 OCTA
- 6 YER0.1253 OCTA
- 7 YER0.1462 OCTA
- 8 YER0.1671 OCTA
- 9 YER0.1880 OCTA
- 10 YER0.2089 OCTA
- 50 YER1.0446 OCTA
- 100 YER2.0892 OCTA
- 1,000 YER20.89 OCTA
- 5,000 YER104.4 OCTA
- 10,000 YER208.9 OCTA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Yemeni Rial ke OCTA (YER ke OCTA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 YER hingga 10,000 YER. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah OCTA yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah YER yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
OCTA (OCTA) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 47.87 YER , yang mencerminkan perubahan 0.55% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼32.64M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼1.93B YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman OCTA Harga khusus dari kami.
9.54B YER
Suplai Peredaran
32.64M
Volume Trading 24 Jam
1.93B YER
Kapitalisasi Pasar
0.55%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.2035
High 24 Jam
﷼ 0.1983
Low 24 Jam
Grafik tren OCTA ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi OCTA terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga OCTA saat ini.
Ringkasan Konversi OCTA ke YER
Per | 1 OCTA = 47.87 YER | 1 YER = 0.02089 OCTA
Kurs untuk 1 OCTA ke YER hari ini adalah 47.87 YER.
Pembelian 5 OCTA akan dikenai biaya 239.33 YER, sedangkan 10 OCTA memiliki nilai 478.65 YER.
1 YER dapat di-trade dengan 0.02089 OCTA.
50 YER dapat dikonversi ke 1.0446 OCTA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 OCTA ke YER telah berubah sebesar -12.27% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.55%, sehingga mencapai high senilai 48.53286565408647 YER dan low senilai 47.29271380444889 YER.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 OCTA adalah 68.78072950682329 YER yang menunjukkan perubahan -30.25% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, OCTA telah berubah sebesar -54.90056842049487 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.23% pada nilainya.
Semua Tentang OCTA (OCTA)
Setelah menghitung harga OCTA (OCTA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang OCTA langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan OCTA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli OCTA, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga OCTA ke YER
Dalam 24 jam terakhir, OCTA (OCTA) telah berfluktuasi antara 47.29271380444889 YER dan 48.53286565408647 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 45.074749919520116 YER dan high 57.19007952751812 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas OCTA ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 47.69
|﷼ 54.85
|﷼ 85.85
|﷼ 131.16
|Low
|﷼ 45.31
|﷼ 42.92
|﷼ 42.92
|﷼ 42.92
|Rata-rata
|﷼ 47.69
|﷼ 47.69
|﷼ 57.23
|﷼ 83.47
|Volatilitas
|+2.59%
|+22.22%
|+60.66%
|+85.77%
|Perubahan
|+0.75%
|-11.54%
|-30.27%
|-52.45%
Prakiraan Harga OCTA dalam YER untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga OCTA dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan OCTA ke YER untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga OCTA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, OCTA dapat mencapai sekitar ﷼50.26YER, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga OCTA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, OCTA mungkin naik menjadi sekitar ﷼61.09 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga OCTA kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan OCTA yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot OCTA, yang mencakup pasar tempat OCTA dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual OCTA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures OCTA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures OCTA untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli OCTA
Ingin menambahkan OCTA ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli OCTA › atau Mulai sekarang ›
OCTA dan YER dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
OCTA (OCTA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga OCTA
- Harga Saat Ini (USD): $0.2007
- Perubahan 7 Hari: -12.27%
- Tren 30 Hari: -30.25%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk OCTA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD OCTA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga OCTA] [OCTA ke USD]
Yemeni Rial (YER) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (YER/USD): 0.004191986913891219
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah OCTA yang sama.
- YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli OCTA dengan YER secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs OCTA ke YER?
Kurs antara OCTA (OCTA) dan Yemeni Rial (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam OCTA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs OCTA ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti OCTA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti OCTA, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap OCTA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.
Konversikan OCTA ke YER Seketika
Gunakan konverter OCTA ke YER kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi OCTA ke YER?
Masukkan Jumlah OCTA
Mulailah dengan memasukkan jumlah OCTA yang ingin Anda konversi ke YER menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs OCTA ke YER Secara Live
Lihat kurs OCTA ke YER yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang OCTA dan YER.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan OCTA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli OCTA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs OCTA ke YER dihitung?
Perhitungan kurs OCTA ke YER didasarkan pada nilai OCTA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke YER menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs OCTA ke YER begitu sering berubah?
Kurs OCTA ke YER sangat sering berubah karena OCTA dan Yemeni Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs OCTA ke YER yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs OCTA ke YER dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs OCTA ke YER dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan OCTA ke YER atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi OCTA ke YER dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren OCTA terhadap YER dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga OCTA terhadap YER dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar OCTA ke YER?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun OCTA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs OCTA ke YER?
Halving OCTA, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs OCTA ke YER.
Bisakah saya membandingkan kurs OCTA ke YER dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs OCTA keYER wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs OCTA ke YER sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga OCTA, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi OCTA ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas YER dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target OCTA ke YER dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi OCTA dan Yemeni Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk OCTA dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan OCTA ke YER dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan YER Anda ke OCTA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah OCTA ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga OCTA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar OCTA ke YER dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs OCTA ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai YER terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs OCTA ke YER yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.